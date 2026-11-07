Ministério da IA: o projeto retorna à comissão

O Parlamento retomou na segunda-feira, 9 de Novembro, às 13H00, a consideração da proposta de criação de um Ministério da Tecnologia e da Inteligência Artificial. O texto transmitido pelo Decreto 1286 é submetido a quatro comissões mistas. Este não é um passo final. A distribuição de competências, meios e responsabilidades deve ser avaliada com base no texto acordado. A nomeação deve permitir-lhe conhecer o curso do processo parlamentar, sem assumir o seu resultado.

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O projeto de criação de um Ministério da Tecnologia e Inteligência Artificial retorna às comissões parlamentares mistas na segunda-feira, 9 de novembro de 2026, às 13h. A convocação publicada pelo Parlamento confirma este calendário e o número do texto: o projecto transmitido pelo Decreto 1286. Esta reunião deverá prosseguir a sua reflexão. Não constitui uma votação final ou o anúncio de um ministério já estabelecido.

Nabih Berri convocou quatro comissões: Finanças e Orçamento, Administração e Justiça, Obras Públicas e Transportes e Tecnologia da Informação. A sua reunião coloca o caso na encruzilhada de várias responsabilidades. O digital refere-se à organização dos serviços, ao seu financiamento e às regras que regem as decisões públicas.

Ministério da IA: um passo parlamentar específico

A escolha das palavras na ordem do dia é importante. Os membros devem « continuar » o estudo do projeto. Por conseguinte, a reunião de 9 de Novembro faz parte de um processo já iniciado. Não basta estabelecer o conteúdo do texto que poderia eventualmente ser adoptado.

Um subcomité presidido por Tony Frangié reuniu-se em 5 de Outubro para debater o mesmo projecto. Fadi Makki, Ministro de Estado da Reforma Administrativa, e Kamal Shehadeh, responsável pela tecnologia da informação e inteligência artificial, participaram na reunião. Esta presença sublinha a ligação a ser construída entre a transformação digital e o funcionamento da administração.

As comissões podem debater as disposições, propor alterações e preparar novos trabalhos parlamentares. Para conhecer as competências finais da estrutura futura, será necessário ter o texto adoptado, não só o seu título. Nenhum orçamento, força ou calendário de implantação está incluído na convocação de 6 de novembro.

O nome do departamento não define os seus poderes

A criação de um portfólio dedicado à inteligência artificial coloca uma questão concreta: quem será responsável pelos projetos digitais públicos? Uma administração pode necessitar de um contacto central para coordenar os seus sistemas. Também mantém as suas próprias obrigações, dependendo dos serviços que presta e das informações que detém.

A questão é esclarecer essa distribuição nos textos. A concepção de um serviço online, a gestão de um ficheiro administrativo e a compra de software não cobrem as mesmas responsabilidades. A sua eventual reunificação deve permitir ao cidadão identificar o serviço competente quando um procedimento falhar ou quando os dados estiverem incorretos.

A coordenação e a execução devem também ser distinguidas. Um departamento pode definir prioridades comuns sem gerenciar diretamente cada aplicativo. Pode também receber missões operacionais. Nesta fase, atribuir um ou outro modelo ao projecto libanês excederia as informações confirmadas pela ordem do dia.

Esta distinção conta para as administrações existentes. A transferência de competência pressupõe quem decide, quem financia e quem responde aos resultados. Sem essa leitura, o debate pode ser limitado à criação de uma nova estrutura, enquanto sua utilidade dependerá de suas relações com os serviços já existentes.

Os meios e as responsabilidades no centro do debate

O acompanhamento do projecto deve abranger vários pontos identificáveis. O primeiro diz respeito aos recursos: dotações, equipas e capacidades técnicas. O segundo diz respeito aos dados: condições de acesso, intercâmbios interjurisdicionais e responsabilidades em caso de incidente. O terceiro diz respeito aos contratos públicos e ao controlo dos fornecedores.

Trata-se de critérios de revisão, não de disposições já imputáveis ao projecto. Avaliarão as opções quando o texto e as suas alterações estiverem disponíveis. Um objectivo de modernização por si só não informa o custo de uma reforma nem os meios disponíveis para a implementar.

Inteligência artificial adiciona uma exigência de controle. Quando uma ferramenta está envolvida no processamento de um arquivo, a administração deve ser capaz de explicar seu lugar na decisão. Para o legislador, portanto, a questão não é apenas a adoção de novas tecnologias. Trata-se também da responsabilidade do serviço público que os utiliza.

Uma sessão, dois arquivos separados

A reunião de 9 de novembro incluiu outro ponto: uma alteração ao artigo 19.o da Lei 319 de 2019 sobre a regularização das infrações de construção. Este sujeito tem seu próprio caminho e seus próprios efeitos. Sua presença na mesma agenda não se relaciona com o futuro ministério digital.

O resultado a seguir na segunda-feira será preciso: as comissões terão concluído a revisão, alterado o projecto ou decidido prosseguir as discussões? A resposta determinará o próximo passo. Até esta reunião, o Ministério da Tecnologia e Inteligência Artificial continua a ser objeto de um projeto de lei atualmente em consideração.

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