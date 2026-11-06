Governação do acampamento: papéis ainda por esclarecer

A governação dos campos palestinianos no Líbano está a entrar numa fase consultiva, e não numa divisão de poderes final e já aplicada. Em 30 de outubro, no Grande Serail, Nawaf Salam lançou discussões sobre um projeto nacional preparado pelo Comitê de Diálogo Libanês-Palestiniano. O governo pretende articular melhor a autoridade do Estado, os serviços e a participação palestiniana. As declarações oficiais identificam os princípios do projecto. Eles não são suficientes para atribuir cada serviço a uma administração hoje ou para anunciar uma transferência de responsabilidades para os municípios.

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A governação dos campos palestinianos no Líbano está a entrar numa fase consultiva, e não numa divisão de poderes final e já aplicada. Em 30 de outubro, no Grande Serail, Nawaf Salam lançou discussões sobre um projeto nacional preparado pelo Comitê de Diálogo Libanês-Palestiniano. O governo pretende articular melhor a autoridade do Estado, os serviços e a participação palestiniana. As declarações oficiais identificam os princípios do projecto. Eles não são suficientes para atribuir cada serviço a uma administração hoje ou para anunciar uma transferência de responsabilidades para os municípios.

A governança do acampamento continua sendo um projeto discutido

O Presidente do Comité de Diálogo, Ramez Dimashkié, descreve uma abordagem destinada a superar respostas separadas às crises. As consultas deverão permitir uma revisão do projecto antes de ser transmitido ao Chefe de Governo e, posteriormente, ao Conselho de Ministros. Os mecanismos de implementação permanecem abertos à discussão. Essa sequência é importante: o lançamento público de um projeto não constitui a adoção de sua versão final.

O projeto inclui segurança, justiça, administração, serviços e participação local. Estas dimensões estão ligadas, mas nem todas pertencem às mesmas instituições. Prender uma pessoa suspeita de crime, tratar uma fuga de água e examinar um pedido de direito social são três atos diferentes. Agrupando-os sob o termo governança não deve apagar as regras e responsabilidades de cada um.

Estado mantém a responsabilidade pela segurança

O quadro constitucional não cria campos fora do Líbano. O artigo 1o afirma a unidade e soberania do Estado. O artigo 65.o coloca as forças armadas sob a autoridade do Conselho de Ministros. As declarações do governo colocam o acampamento na linha. Eles não criam uma nova soberania sobre espaços que foram anteriormente retirados do país.

A questão prática é a presença regular das instituições e a forma como as suas intervenções são organizadas. O princípio da soberania não indica, em si mesmo, que administração receberá uma queixa, que dará seguimento a uma decisão ou como os serviços serão coordenados. A aplicação sustentável requer procedimentos identificáveis. Sem eles, o poder de princípio pode coexistir com encaminhamentos de responsabilidade que deixam os habitantes sem interlocutor.

A componente de segurança também não nos permite deduzir o conteúdo das reformas sociais. O Presidente do Comité de Diálogo recusou-se explicitamente a apresentar os direitos como prémio de entrega de armas. O trabalho sobre o estatuto jurídico dos refugiados é uma legislação distinta. Deve, portanto, ser seguida através dos textos propostos e do seu rumo, em vez de como uma vantagem que seria automaticamente concedida ao resultado de uma operação de segurança.

UNRWA presta serviços, não polícia

A própria agência da ONU recorda que não administra os campos e não mantém a lei e a ordem. Não tem um serviço de polícia ou inteligência. Suas atividades incluem educação, assistência, assistência social, infraestrutura e assistência de emergência. Por conseguinte, a consolidação da prestação de serviços e o exercício de uma autoridade territorial levam a uma descrição incorrecta do seu mandato.

Este papel tem traduções materiais. Em seu relatório de emergência de julho de 2026 sobre o Líbano, a UNRWA informou que, em 14 de julho, a coleta de resíduos e o bombeamento de água continuaram nos doze campos de refugiados palestinos. Trata-se de um balanço datado, não de uma garantia sobre o estatuto de cada instituição em Novembro. Não obstante, demonstra por que razão a organização dos serviços não pode ser examinada sem a agência, as suas equipas, os seus recursos e os seus parceiros.

O discurso de Salam de 30 de Outubro afirma que o reforço da presença do Estado deve estar ligado à continuação das missões da UNRWA, sem que o Líbano a substitua. Também mantém a responsabilidade internacional pelo seu financiamento. Por conseguinte, não anuncia o desaparecimento da Agência nem o reinício completo dos seus serviços pela administração libanesa. Tal conclusão seria contrária aos termos apresentados no lançamento.

Os municípios não podem ser um simples remédio financeiro

Os municípios são convidados a participar em consultas com instituições nacionais, representantes de acampamentos e atores civis. Sua presença na discussão é compreendida pela continuidade das redes e espaços urbanos: resíduos, saneamento ou trânsito não necessariamente param em um limite administrativo. Isto não significa que já tenha sido estabelecida uma nova partilha de encargos.

Para cada serviço, o arranjo final deve distinguir entre aquele que decide, aquele que realiza o trabalho e aquele que os financia. Um município poderia estar envolvido na coordenação sem se tornar o único operador. Uma organização internacional poderia contribuir para o equipamento sem assumir a manutenção por um período ilimitado. Estas possibilidades ilustram as escolhas a fazer, não constituem as medidas adoptadas no projecto.

O financiamento é, portanto, inseparável das competências. Uma transferência de obrigações sem recursos não garante um serviço adicional. O custo de operação, manutenção e substituição do equipamento deve ser considerado com os custos iniciais. Será também necessário saber como os compromissos dos parceiros serão seguidos e quais as respostas que se esperarão se o financiamento falhar.

A participação palestiniana deve ser identificável

A Frente Democrática para a Libertação da Palestina, em uma declaração de 30 de outubro, defendeu uma abordagem que ia além dos aspectos administrativos e de segurança sozinho. Apela à verdadeira participação palestiniana e à tomada em consideração das dimensões social, jurídica e nacional. Esta é a posição de uma organização, não um mandato expresso por todos os refugiados ou um acordo já alcançado com todas as componentes palestinianas.

Este pedido levanta uma questão concreta para consultas: como representar pessoas cujas situações diferem? As organizações políticas, os comités locais, as associações e os utilizadores dos serviços não falam necessariamente com as mesmas prioridades. A participação documentada deve identificar as partes interessadas consultadas, os comentários recebidos e as alterações introduzidas. A realização de uma reunião por si só não é suficiente para demonstrar a adesão a todas as disposições.

Os refugiados que vivem fora dos campos também levantam uma questão de perímetro. Uma medida que organiza uma rede ou intervenção num campo não regula automaticamente os direitos de uma pessoa ao trabalho ou à protecção social. O quadro territorial do projecto e o âmbito pessoal da futura legislação devem permanecer distintos. Esta clarificação evita apresentar a reforma dos serviços locais como uma solução geral do estatuto dos palestinianos no Líbano.

Documentos para julgar o seguimento

As fontes formais estabelecem o início de consultas e várias orientações. Não prevêem, na acta revista, uma atribuição exaustiva de competências, um orçamento total ou um calendário vinculativo para cada campo. Dizer hoje que um determinado município retomaria um serviço específico seria, portanto, prematuro. Do mesmo modo, a referência aos próximos meses não é suficiente para fixar um prazo idêntico para todas as fases.

A publicação do projeto detalhado, as contribuições e a versão encaminhada ao governo medirão as escolhas escolhidas. As decisões terão então de especificar as pessoas responsáveis, os meios e os mecanismos de recurso dos habitantes. É esta cadeia de documentos e actos, mais do que o único título de governação, que dirá o que está a mudar nos campos e para os seus vizinhos.

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