4 novembre 2026
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Taëz: CICV entrega quatro caminhões de assistência médica

Libnanews
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Quatro caminhões do CICV entregaram equipamentos médicos a Taez em 4 de novembro, incluindo suprimentos cirúrgicos para os feridos. Segundo seu porta-voz regional, esta foi sua primeira entrega aos hospitais da cidade desde 23 de setembro. Esta operação alivia os estabelecimentos que enfrentam escassez, mas não significa o fim do cerco ou a reabertura permanente das estradas. A organização apela às partes para que garantam a continuidade do alívio e a proteção de pacientes e cuidadores.

Vue panoramique de Taëz et de la mosquée Al-Ashrafiyya, photographie d’archive de septembre 2004.
Vue de Taëz, au Yémen, le 1er septembre 2004. Photo d’archive : elle ne représente ni le convoi du CICR du 4 novembre 2026 ni la situation actuelle. « Taizz », Apie / Wikimedia Commons. Photo reproduite sans modification. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taizz.jpg ; licence CC BY-SA 3.0 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ . © Apie / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0
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O Comitê Internacional da Cruz Vermelha entregou quatro caminhões de ajuda médica a Taez na quarta-feira, 4 de novembro de 2026. Esta operação marca sua primeira entrega aos hospitais da cidade desde 23 de setembro, segundo seu porta-voz regional. Os suprimentos incluem equipamentos cirúrgicos para os feridos nos combates. Sua chegada dá apoio aos cuidadores, sem anunciar uma reabertura geral das estradas ou o fim do cerco.

O CICV confirma a entrega em um comunicado de imprensa emitido na quarta-feira. Seu porta-voz do Oriente Médio, Hashem Osseiran, especifica a data do comboio médico anterior em declarações a uma agência de notícias. Esta entrega anterior precedeu a intensificação dos combates em torno de Taez. No entanto, a organização salienta que esta prestação não cobre todas as necessidades da população.

Assistência médica em Taëz após seis semanas de interrupção

O esclarecimento do porta-voz diz respeito às entregas do CICV a hospitais em Taez. Isso não significa que qualquer assistência teria cessado no governo. A organização relata que, nas últimas semanas, apoiou vários estabelecimentos próximos das linhas de frente. Ela citou os hospitais de Al-Rahidah, Hayfan e o centro de saúde de Demnat Khadir.

O relatório de vídeo do CICV apresenta as etapas da operação do dia. Sua descrição segue a partida do armazém em Sanaa, em seguida, a chegada ao Hospital Al-Thawra. Refere-se à descarga de embalagens e ao controlo dos fornecimentos. Este documento diz respeito a um comboio médico. Não fornece informações sobre uma retoma sustentável do tráfego comercial ou viagens regulares.

A liberação não dá a tonelagem da carga ou o número de pacientes que irá tratar. Não apresenta qualquer calendário para futuras entregas. Nesta fase, portanto, o resultado confirmado diz respeito a esses quatro caminhões e seu conteúdo médico anunciado.

Hospitais já enfraquecidos pela escassez

O comboio está a chegar a uma cidade quase isolada há um mês. A escalada se opõe às forças do governo internacionalmente reconhecido, apoiado pela Arábia Saudita, aos Houthis, aliados do Irã. O bloqueio de rotas essenciais, particularmente para Aden, reduziu o fornecimento de produtos essenciais e complicou o deslocamento de civis.

As instalações devem acomodar pessoas feridas, mantendo os cuidados de rotina. Human Rights Watch, em sua pesquisa publicada em 29 de outubro, descreve a escassez de anestésicos, oxigênio e medicamentos. Os médicos entrevistados também se referem a pacientes crônicos que não conseguem mais chegar ao local de tratamento. A ausência de combustível impede certos movimentos, mesmo quando a viagem não atravessa uma estrada fechada.

A organização dos direitos humanos baseia as suas conclusões em quinze entrevistas. Atribui principalmente o agravamento da crise às restrições impostas pelos Houthis. Um porta-voz do movimento respondeu em 21 de outubro que as forças do governo estavam bloqueando as estradas. Human Rights Watch contesta esta versão à luz dos testemunhos e informações das Nações Unidas que reuniu.

A passagem de um comboio não restaura o fornecimento

Na segunda-feira, 2 de novembro, o chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, pediu a abertura das estradas. A produção de água foi reduzida para metade e os preços dos alimentos aumentaram pelo menos 50%. Os hospitais também não tinham combustível e medicamentos, segundo seu alerta.

Essas necessidades excedem o conteúdo médico anunciado na quarta-feira. Não há evidências publicadas pelo CICV para concluir que sejam reabsorções. A organização não deve anunciar qualquer acordo de cessar-fogo, levantar o cerco ou abrir um corredor permanentemente.

Para Christine Cipolla, chefe da sua delegação no Iémen, o acesso rápido aos cuidados de saúde é crucial para lesões graves. Solicita às partes que facilitem o acesso humanitário seguro e sustentável. Seu apelo diz respeito àqueles que precisam de ajuda, independentemente do lado da linha de frente onde estão.

O próximo passo continua a ser a possibilidade de renovar essas rotas. O CICV também pediu a proteção das instituições, dos feridos e dos doentes, e a permissão do pessoal médico para trabalhar.

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