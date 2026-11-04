Irão: sanções dos EUA contra bandeiras falsas

Os Estados Unidos anunciaram em 4 de novembro de 2026 novas sanções contra os serviços utilizados pela frota petrolífera iraniana. O Tesouro acusa uma rede baseada na Índia de fornecer bandeiras falsas e certificações marítimas fraudulentas. Várias pessoas e empresas estão incluídas nesta decisão. Washington também pune Fugo Ground Services na Turquia pelos seus serviços às companhias aéreas iranianas. Uma indicação para seguradoras, bancos e prestadores de serviços marítimos acompanha estas medidas, cujos efeitos sobre o transporte continuam a ser medidos.

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Washington anunciou, quarta-feira, 4 de novembro de 2026, sanções contra uma rede acusada de fornecer bandeiras falsas aos navios que transportam petróleo iraniano. O Tesouro dos EUA visa quatro indivíduos e várias empresas relacionadas com Suniel Kumar Sharma e Jaspreet Preeti Shahid, com sede na Índia. Também pune Fugo Ground Services, uma empresa turca de assistência ao aeroporto. Esta decisão afecta os serviços que permitem que o transporte iraniano funcione apesar das restrições dos EUA.

Bandeiras falsas no centro das sanções

A nova componente da operação « Excluído Económico » visa principalmente os intermediários marítimos. Washington culpa-os por fazerem uma aparição de conformidade para navios já sancionados. Estes documentos dizem respeito ao seu registo e certificação. Permitir-lhes-iam continuar a transportar petróleo iraniano, especialmente para os actores ligados ao exército iraniano.

O Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros, OFAC, registou as pessoas e empresas em causa na sua actualização de 4 de Novembro. A existência de sanções é um facto oficial. As actividades fraudulentas descritas no comunicado de imprensa são as acusações da administração americana. Esta decisão administrativa não constitui uma sentença judicial.

Uma bandeira significa o Estado ao abrigo do qual um navio está registado. Em seu alerta publicado no mesmo dia, o OFAC distingue duas práticas. Um registo não autorizado pode emitir documentos em nome de um país. Um navio pode igualmente reclamar um pavilhão sem a prova necessária. Em ambos os casos, os documentos mascaram a ausência de registro válido.

Uma rede executada a partir de Chandigarh

O Tesouro coloca Suniel Kumar Sharma e sua esposa, Jaspreet Preeti Shahid no centro do sistema. Ele descreve-os como líderes de um conjunto de empresas que operam em Chandigarh, Índia. Segundo Washington, esta rede utilizava registos e organismos de classificação para contornar as regras marítimas internacionais.

O comunicado de imprensa cita Eswatini Maritime Affairs and International Ship Registry, uma empresa criada em Singapura em 2023. Washington afirma que continuou a prestar serviços de bandeira após sua recusa pública pelas autoridades de Eswatini. Um dos exemplos mencionados é o navio PING SHUN. O Tesouro apresenta-o como um petroleiro iraniano já sancionado.

A indicação sectorial clarifica o funcionamento destas actividades. Alguns registos foram inicialmente autorizados pelos países em causa. Este último alegadamente terminou as suas relações e revogou as autorizações. No entanto, a rede teria continuado a prestar serviços sob o seu nome. Outros mecanismos teriam imitado diretamente os registros legítimos.

Washington também descreve a compra de nomes de domínio e a criação de sites oficiais. Esses sites ofereceriam serviços de registro, treinamento e certificação. O Tesouro cita vários pavilhões supostamente representados, incluindo Aruba, Guiana, Moçambique e Timor Leste.

Empresas de serviços e não uma nova conta de apreensões

As sanções dizem igualmente respeito à Oceaniek Technologies India e à Aryavart Ship Management Private Limited. O Tesouro associa o primeiro com Sharma e o segundo com Shahid. Dois outros cidadãos indianos, Ashwani Kumar Dhiman e Ishwinder Singh, são nomeados para o seu papel na gestão de navios Aryavart.

Seis estruturas adicionais aparecem no dispositivo: Precept Trends, Polynesia Maritime, Alexarya Finserv, Alexarya Media and Entertainment, Viharaboating e Aryavart Maritime and Educational Trust. Washington apresenta-os como entidades controladas por Shahid. O conjunto ilustra o âmbito dos serviços abrangidos, para além da gestão operacional dos navios.

A decisão não deve ser confundida com o anúncio de uma nova apreensão no mar. O comunicado de imprensa cita edifícios e operações anteriores para definir os seus encargos. Não fornece um novo volume de óleo que foi parado em 4 de novembro. Também não é uma redução imediata das exportações iranianas resultante destas sanções.

Fugo Ground Services visado na Turquia

A segunda parte diz respeito à aviação. A Fugo Ground Services Inc., uma empresa turca que presta serviços terrestres, é sancionada pela FUGO OFAC. O Tesouro culpa-o por continuar a trabalhar para várias empresas iranianas nas listas americanas.

O comunicado de imprensa nomeia Iran Air Tour, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines, Taban Airlines e Ata Airlines Company. Ele afirma que Fugo tem acordos diretos com essas transportadoras. A empresa teria começado a servir vários deles após as designações americanas de 8 de setembro de 2026.

Washington atribui esta medida às restrições ao sector aéreo iraniano. O Tesouro acusa algumas transportadoras comerciais de participarem no deslocamento de combatentes, armas ou recursos financeiros. Estas cargas gerais não atribuem automaticamente uma carga militar a cada voo ou serviço prestado pela Fugo.

Que efeitos imediatos sobre as empresas designadas?

As novas designações baseiam-se no Decreto Presidencial 13902. O regime destina-se a vários sectores da economia iraniana. Neste anúncio, o petróleo e a aviação são a principal base das medidas.

Os ativos relevantes localizados nos Estados Unidos, ou detidos por pessoas dos Estados Unidos, devem ser bloqueados e reportados ao OFAC. O regime abrange igualmente as entidades detidas pelo menos 50 % por uma ou mais pessoas bloqueadas. O Fundo de Receitas Consolidadas aplica este limiar às participações diretas ou indiretas, tomadas individualmente ou em conjunto.

As transações envolvendo esses ativos são geralmente proibidas para indivíduos dos EUA, exceto para licenciamento ou isenção. Washington também alerta instituições estrangeiras. Algumas transações significativas em nome de indivíduos designados podem expô-los a restrições de acesso ao sistema financeiro dos EUA. Contudo, o âmbito exacto depende da base jurídica e da transacção em causa.

Alerta para seguradoras e financiadores

O OFAC acompanha as sanções com um aviso aos prestadores de serviços marítimos. Inclui seguradoras e instituições de financiamento comercial. O objectivo declarado é impedir que um documento fraudulento obtenha os serviços necessários para a navegação.

O alerta enumera vários sinais a verificar: ausência de uma bandeira nas bases marítimas, impossibilidade de verificar o registo ou um país sem registo conhecido. Também menciona inconsistências entre a bandeira declarada e o prefixo nacional do identificador de rádio do navio.

Ao mesmo tempo, o Tesouro solicita aos Estados em causa que investiguem os agentes que utilizam os seus nomes sem autorização. Convida-os a comunicar estas práticas à Organização Marítima Internacional. A actualização das bases de dados deverá permitir aos prestadores identificar os registos em litígio. A eficácia deste novo conjunto de sanções dependerá, nomeadamente, dessas verificações e do seguimento dado pelos tribunais em causa.

Fontes e referências

Linha de Crédito

Foto de arquivo real: Libnanews. O petroleiro representado não tinha conexão com as sanções de 4 de novembro de 2026. Libnanews vestido editorial com apoio IA. Todos os direitos reservados.

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