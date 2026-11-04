Schumer: A guerra no Irã « deve acabar »

Chuck Schumer pede o fim da guerra no Irã e fala do poder orçamental do Congresso para influenciar Donald Trump. Após sua vitória nas eleições de 3 de novembro, os democratas controlarão ambas as câmaras a partir de janeiro de 2027. No entanto, a sua margem de manobra dependerá das dotações, das regras do Senado e do veto presidencial. Nenhuma quantidade ou calendário para votação foi especificado nas declarações relatadas na quarta-feira. Os futuros textos ajudarão a medir o alcance desta estratégia.

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Chuck Schumer quer acabar com a guerra no Irão. O líder dos democratas no Senado dos EUA disse na quarta-feira, 4 de novembro de 2026, em Washington. Ele se referiu ao controle dos créditos federais como um meio de exercer pressão sobre Donald Trump, depois que seu partido venceu as eleições de médio prazo.

« Esta guerra tem de acabar. Deve terminar », disse o senhor senador na frente dos jornalistas. Ele então invocou o « poder da bolsa », que se refere às prerrogativas orçamentais do Congresso. Esse poder, disse ele, era um meio de dissuadir um presidente de conduzir uma guerra sem o consentimento do povo americano.

As declarações, relatadas por uma agência de notícias, dão uma indicação da estratégia prevista pelos Democratas. Schumer apresentou as dotações federais como um possível instrumento para influenciar a continuação do conflito. Este não é um anúncio de uma restrição de financiamento já votada.

A guerra no Irã no coração da relação de poder de Trump

Os democratas ganharam o controle da Câmara dos Deputados e do Senado durante as eleições de 3 de novembro. As duas câmaras terão de analisar os pedidos de financiamento da administração. Donald Trump, no entanto, manterá a presidência, que requer negociações entre o executivo e a nova maioria.

A senadora democrática Kirsten Gillibrand também falou na quarta-feira sobre trabalhar com republicanos para parar a guerra. Ela defendeu essa perspectiva em uma entrevista na televisão. O apoio eleito da outra parte poderia contar com a superação dos obstáculos parlamentares e com a eventual oposição presidencial.

Esta nova maioria não tomará imediatamente posse. As eleições começarão em 3 de janeiro de 2027. A legislatura atual continua até então. Portanto, o resultado das eleições por si só não altera as dotações militares disponíveis nem as regras para a sua utilização.

Schumer planeja influenciar o financiamento

A alavanca orçamental baseia-se numa competência central do Congresso: decidir sobre os gastos federais e regulamentar o seu uso. As leis de crédito podem fixar montantes, designar usos e impor restrições à administração.

Para os Democratas, esta competência abre várias possibilidades. Podem recusar novos créditos ou procurar proibir a utilização de fundos para determinadas transacções. O âmbito de aplicação dessa medida dependerá da sua elaboração, das despesas em causa e da sua entrada em vigor.

O financiamento de uma operação e a autorização para utilizar a força respondem a perguntas separadas. O Congresso tem o poder de declarar guerra. Intervém também na política militar através de autorizações, dotações e controlo parlamentar. Schumer aqui se concentra na capacidade dos funcionários eleitos para agir sobre o dinheiro necessário para as operações.

Veto presidencial e regras do Senado

O controle de ambas as câmaras não garante a adoção das medidas desejadas. Donald Trump pode vetar uma lei aprovada pelo Congresso. Para superar isso, cada câmara deve ter uma maioria de dois terços. Por conseguinte, uma maioria parlamentar simples não basta para impor uma nova lei ao Presidente contra a sua recusa.

No Senado, um texto submetido ao processo legislativo ordinário também pode ser obstruído. Fechando o debate geralmente requer três quintos de senadores, 60 votos quando os 100 lugares são preenchidos. Assim, as votações necessárias dependerá do texto e do procedimento escolhidos.

Essas regras explicam a importância dos apoiadores republicanos mencionados por Gillibrand. Eles também dão as negociações sobre créditos um lugar central: Congresso pode recusar financiamento adicional, mas a adoção de novas restrições segue o processo legislativo.

As declarações de Schumer relatadas na quarta-feira não especificam qualquer montante, provisão orçamental ou calendário para a votação. Os próximos documentos de financiamento ajudarão a determinar que financiamento a futura maioria pretende alcançar o fim da guerra.

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