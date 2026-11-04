Irã: Amirhossein Mousavi sentenciado à morte · Global Voices

Amirhossein Mousavi foi condenado à morte no Irã, segundo seu advogado e várias organizações de direitos humanos. Detido em Evin, este activista activo em X é processado num ficheiro relacionado com as suas publicações. As mesmas fontes relatam mais cinco anos de prisão. A família dele contesta o julgamento. A Libnanews não consultou os documentos judiciais e distinguiu as acusações comunicadas dos factos estabelecidos. O anúncio diz respeito a uma condenação, não a uma execução.

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Amirhossein Mousavi, condenado à morte por sua atividade em X, segundo seu advogado, é detido na prisão de Evin em Teerão. Reza Shafakah anunciou esta decisão na quarta-feira, 4 de novembro. Várias organizações de direitos humanos também relatam uma pena de prisão de cinco anos. A sentença de morte é para a acusação de « corrupção em terra », segundo essas fontes.

Mousavi condenado à morte pelo tribunal de Teerão

De acordo com informações recolhidas pela HRANA, o julgamento foi notificado ao detido na quarta-feira. Uma fonte próxima de sua família coloca a decisão diante da décima quinta câmara do Tribunal Revolucionário de Teerão. Este tribunal é presidido pelo juiz Abolghasem Salavati.

O relatório distingue duas frases. A pena de morte corresponde ao chefe da « corrupção na terra ». Os cinco anos de prisão dizem respeito a uma acusação de « insultar coisas sagradas ». A organização Hengaw relata as mesmas qualificações e data de notificação.

O advogado Reza Shafakhah liga a pena capital às publicações do seu cliente numa conta X. Mousavi usou o pseudônimo « James Bi-Dean », transcrito de várias maneiras nas transcrições. Irão Direitos Humanos reitera a declaração do advogado e descreve um caso relacionado com críticas online.

A Libnanews não consultou o acórdão ou outros documentos judiciais. As informações sobre sentenças baseiam-se nas declarações da defesa e nos registros das organizações mencionadas. Permitem denunciar o anúncio da condenação, sem verificar diretamente a justificação integral adotada pelo tribunal.

Um arquivo construído em torno de sua atividade online

As audiências envolveram várias acusações, além das duas acusações associadas às sentenças anunciadas na quarta-feira. A HRANA refere-se a nove qualificações examinadas durante o procedimento. Incluiram acusações relacionadas com a segurança nacional, contactos com pessoas identificadas como relacionadas com Israel e o financiamento do terrorismo.

Estas qualificações descrevem as acusações no processo. Não devem ser confundidas com uma verificação independente dos factos alegados. Nem as fontes consultadas permitem que seja dada uma condenação separada a cada uma destas acusações.

A defesa contesta esta leitura da actividade de Mousavi. Em uma entrevista em outubro de 2025 assumida pelo Irã Direitos Humanos, seu advogado denunciou o aumento das acusações. Argumentou que se baseavam na mesma atividade: a publicação de mensagens críticas nas redes sociais.

A irmã do detento, Saeideh Mousavi, também apresenta seu relato como um revezamento para prisioneiros políticos e seus parentes. De acordo com suas declarações relatadas na quarta-feira por uma mídia iraniana no exterior, ele destacou as famílias de pessoas mortas durante as manifestações. Ela contesta o acórdão e pede a sua anulação.

Declarações de TV contestadas pelo detido

O arquivo também contém uma controvérsia sobre declarações transmitidas na televisão pública iraniana. Irão Direitos Humanos coloca a sua transmissão em 6 de Outubro de 2025, antes da primeira audiência. O relatório apresentou Musavi como envolvido em atividades de espionagem e propaganda para Israel.

Em uma carta da prisão de Evin, reproduzida pela organização, Mousavi rejeitou este relato. Ele afirma ter sido submetido a violência, isolamento prolongado e pressão contra sua família. Ele descreve declarações impostas por seus interrogadores, então reunidos em uma montagem enganosa.

Hengaw também relata este protesto contra o detido e suas alegações de tortura e ameaças. Estas declarações são as de Mousavi e as organizações que as transmitem. A Libnanews não os pôde verificar de forma independente.

O advogado também denunciou a divulgação das imagens antes do julgamento. Ele desafiou os requisitos para registro e uso público dessas declarações.

Detenção iniciada em dezembro de 2024

As organizações prenderam Mousavi em 18 de dezembro de 2024. De acordo com a HRANA e Hengaw, teve lugar no Aeroporto de Teerão Mehrabad. Seu advogado havia indicado que os serviços de segurança haviam monitorado sua conta por vários meses antes de identificá-lo.

Hengaw tem três audiências neste processo. O primeiro foi realizado em 2 de novembro de 2025, o segundo no início de agosto de 2026. O terceiro aconteceu em 21 de setembro de 2026. A HRANA confirma esta última data e a presença do advogado durante o exame das acusações.

As informações divulgadas nesta quarta-feira dizem respeito à notificação de sentenças, não à execução. A família procura agora mobilizar-se em torno do detido. Saeideh Mousavi pede que a sentença seja anulada e que a vida de seu irmão seja preservada.

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