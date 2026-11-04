Hegseth sob pressão, Trump o consulta e defende

Donald Trump questionou seus conselheiros sobre a existência continuada de Pete Hegseth após as eleições dos EUA, de acordo com a CBS News. O presidente então defendeu publicamente seu Secretário de Defesa. Thomas Massie quer relançar uma acusação já na semana de 9 de Novembro. Uma referência pode permitir que Trump assuma a liderança, mas esta intenção permanece hipotética. A remoção então exigiria uma condenação no Senado, onde uma maioria simples não é suficiente. Os créditos militares são outro assunto de confronto.

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Donald Trump consultou seus conselheiros sobre o futuro de Pete Hegseth após a derrota republicana nas eleições de 3 de novembro. Ele então defendeu publicamente seu Secretário de Defesa. No Congresso, uma tentativa de acusação pode voltar na próxima semana. Surge a hipótese de demissão preventiva, mas nenhuma decisão é anunciada.

Consultas privadas e apoio público

O futuro de Pete Hegseth concentra parte das tensões abertas pelas eleições americanas. Segundo informações exclusivas da CBS News, Donald Trump interrogou vários conselheiros, diretamente e pelo telefone, sobre sua existência continuada. O canal cita várias pessoas que estão cientes dessas trocas. Contudo, outras fontes indicam que não foi tomada qualquer decisão alternativa.

Quando questionado na tarde de quarta-feira, o presidente respondeu que ele não estava planejando substituí-lo. Ele sentiu que seu ministro estava fazendo « muito bom trabalho ». A porta-voz Anna Kelly também reafirmou a confiança da Casa Branca.

Este apoio público surge numa altura em que os Democratas ganharam o controlo de ambas as câmaras do Congresso. A nova maioria, no entanto, tomou posse apenas em 3 de janeiro de 2027. Entretanto, as autoridades eleitas cessantes mantêm os seus poderes e podem iniciar processos contra o líder do Pentágono.

Hegseth em face de um voto republicano

O primeiro prazo poderia preceder a instalação dos democratas. Thomas Massie, representante republicano de Kentucky, quer provocar uma votação já na semana de 9 de novembro. Ele anunciou-o antes das eleições. A sua abordagem é remeter as oito indiciações apresentadas em Setembro à Assembleia.

Massie pretende utilizar um procedimento prioritário, sujeito à sua admissibilidade parlamentar. Isto pode forçar a gestão da Câmara a organizar rapidamente uma votação. Os representantes eleitos poderiam então votar no texto ou optar por rejeitá-lo. Por conseguinte, o anúncio desta iniciativa não garante a sua adopção nem sequer uma votação directa sobre cada encargo.

O representante depende de deserções em seu próprio acampamento. Na sua opinião, aqueles eleitos que haviam sido espancados ou deixado o Congresso pode ser menos sensível à pressão presidencial. Esta avaliação continua a ser uma aposta política. Não constitui uma contagem de votos a favor da acusação.

Guerra no Irão no centro das acusações

O texto de Massie coloca a condução da guerra no Irão na vanguarda das queixas. Ele censura Hegseth por ter engajado e continuado as operações sem a autorização necessária do Congresso. Ele também o acusa de não cumprir os prazos estabelecidos no War Powers Act 1973.

Outros líderes lidam com a proteção de civis e o alvo de pessoas suspeitas de tráfico de drogas. O documento também menciona a operação contra Nicolás Maduro na Venezuela, as operações no Iêmen e as medidas dirigidas ao senador Mark Kelly. Estas são acusações apresentadas pelo seu autor, não conclusões judiciais que estabelecem a culpa do ministro.

Existe também uma iniciativa democrática separada. O representante do Arizona, Yassamin Ansari, colocou seis acusações na primavera. Seu texto inclui a guerra no Irã, o processamento de informações militares sensíveis, o controle parlamentar e a politização das forças armadas. Ambas as abordagens se sobrepõem, sem constituir um texto comum já adotado.

O Pentágono rejeita as acusações e defende o registo do seu secretário. Seus porta-vozes afirmam que ele quer continuar seu trabalho até o final do mandato presidencial. A sua manutenção oficial contrasta, assim, com as discussões relatadas sobre o seu futuro.

Tomar a dianteira antes de uma sanção parlamentar

Uma leitura política dessas consultas é possível: Trump poderia procurar manter o controle de um possível começo. Enviar Hegseth de volta antes de uma votação lhe permitiria apresentar esta mudança como sua própria decisão. Ele evitaria então o primeiro gesto decisivo vindo do Congresso e seus oponentes.

Neste caso, o presidente também poderia concentrar-se em seu ministro parte do custo político da guerra. A substituição tornar-se-ia uma resposta visível às dificuldades do Pentágono, em vez de uma redução imposta pelos parlamentares. Este cenário teria, portanto, um interesse político, mesmo sem certeza de uma remoção final.

Mas os fatos não permitem atribuir essa intenção a Trump. As consultas sobre um ministro podem também envolver a sua eficácia ou capacidade para negociar com o Congresso. O apoio público do Presidente deve ser tido em conta. Nesse ponto, falar sobre uma estratégia de antecipação continua sendo uma hipótese de análise.

Acima de tudo, seria prematuro dizer que Trump está procurando evitar uma miséria que se tornou certa. A Câmara ainda não adoptou as acusações levantadas. E uma votação favorável nesta câmara não seria suficiente para retirar Hegseth do seu cargo.

Financiamento militar aumenta a pressão

A confrontação vai além da acusação. Thom Tillis, um senador republicano da Carolina do Norte, questionou a capacidade de Hegseth de obter os créditos necessários. Ele perguntou se o secretário permaneceu o melhor interlocutor para defender as necessidades do Pentágono antes do Congresso.

As negociações incluem um pedido de US $ 70 bilhões para crédito militar de emergência em junho. O financiamento anual da defesa para o exercício de 2027 também está entre os processos pendentes. Os democratas ameaçaram bloquear estes textos no contexto da guerra no Irão.

Este conflito orçamental dá um âmbito concreto aos críticos. O secretário deve convencer oficiais eleitos, alguns dos quais disputam sua gestão, enquanto defendem os meios das forças americanas. Por conseguinte, um desafio à sua continuação pode afectar as negociações antes de qualquer julgamento político.

Uma maioria eleitoral não é suficiente para eliminar

O processo constitucional tem duas fases distintas. A Câmara dos Representantes pode adoptar acusações por maioria simples. O Senado é então competente para julgar a pessoa responsável em causa. A condenação requer dois terços dos senadores presentes e resulta em sua partida.

Uma vitória democrática nas eleições pode facilitar as investigações e a votação nesta assembleia. Não elimina esta exigência no Senado. Se os cem senadores participam, é preciso 67 votos para condenar. A relação de potência necessária excede, portanto, a necessária para dirigir a câmara superior.

Os Democratas também estão preparando um controle mais amplo das operações militares. Querem examinar as decisões que levaram à guerra, sua conduta e seu custo. Autoridades eleitas indicaram que uma partida de Hegseth não terminaria suas investigações. Por conseguinte, a mudança de pessoa não resolveria apenas o litígio político.

O próximo passo concreto continua a ser o regresso de representantes a Washington. Massie terá que confirmar sua abordagem e a liderança republicana decidirá como responder. As discussões sobre créditos militares ocorrerão em paralelo, enquanto Trump mantém publicamente seu apoio a Hegseth.

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