Taekwondo: 170 jovens reunidos no Mont La Salle

O Taekwondo 2026 Young Black Belts Líbano Championship reuniu 170 participantes em Mont La Salle, Ain Saadé. O clube anfitrião ganhou três rankings de equipe, enquanto Antranik Antelias venceu entre os juniores femininos. As reuniões ocorreram durante dois dias e duas áreas de combate.

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O 2026 Taekwondo Lebanon Young Black Belt Championship reuniu 170 participantes no Mont La Salle Club em Ain Saadé. Organizada pela Federação Libanesa de Taekwondo ao longo de dois dias e duas áreas de combate, a competição envolveu meninos e meninas juniores, bem como as categorias mais jovens.

Mont La Salle venceu três dos quatro rankings por clube. Antranik Antélias ocupava o primeiro lugar entre as mulheres juniores, de acordo com os resultados transmitidos por Jalal Beainou em 10 de novembro.

Classificações por clubes

Júniores de homens: Mont La Salle, 50 pontos; Antranik Antelias, 17 pontos; Combat Arena, 14 pontos.

Mont La Salle, 50 pontos; Antranik Antelias, 17 pontos; Combat Arena, 14 pontos. Mulheres juniores: Antranik Antelias, 31 pontos; Mont La Salle, 24 pontos; Anwar, 13 pontos.

Antranik Antelias, 31 pontos; Mont La Salle, 24 pontos; Anwar, 13 pontos. Meninos mais novos: Mont La Salle, 32 pontos; Academia de Lutadores, 21 pontos; Águia Negra, 20 pontos.

Mont La Salle, 32 pontos; Academia de Lutadores, 21 pontos; Águia Negra, 20 pontos. Meninas mais jovens:Mont La Salle, 18 pontos; Anwar, 12 pontos; Academia de Lutadores, 10 pontos.

Campeões juniores

Menos de 45 kg: Charbel Andraos (Mont La Salle).

Menos de 48 kg : Rami Akkari (Mont La Salle).

Menos de 51 kg: Edmond Hashem (Antranik Antelias).

Menos de 55 kg: Ghassan Abu Jaoudé (Mont La Salle).

Menos de 59 kg: Andrew Nasr (Mont La Salle).

Menos de 63 kg: Anthony Naufal (Mont La Salle).

Menos de 68 kg: Christian Zeinoun (Combat Arena).

Menos de 73 kg: Ryan Hanna (Combat Arena).

Menos de 78 kg: Alex Metlan (Mont La Salle).

Mais de 78 kg: Kevin Sawwan (Mont La Salle).

Campeões juniores

Menos de 42 kg: Fatima Al-Batoul Raad (Antranik Antelias).

Menos de 44 kg: Karel Ibrahim (Mont La Salle).

Menos de 46 kg: Maria Dib (Antranik Antelias).

Menos de 49 kg: Katrina Geagea (Mont La Salle).

Menos de 52 kg: Angelina El-Murr (Antranik Antelias).

Menos de 55 kg: Yasmina Abu Daher (Académie des combatents).

Menos de 59 kg: Angela El-Ghaoui (Antranik Antelias).

Menos de 63 kg: Mary Jane Mourad (Mont La Salle).

Menos de 68 kg: Rebecca Kiameh (Libanês Taekwondo Kwan).

Mais de 68 kg: Lynn Kanj (Kassir).

Os vencedores entre os meninos mais jovens

Menos de 26 kg: Kevin Abdallah (Mont La Salle).

Menos de 28 kg: Samuel Souma (Combat Arena).

Menos de 30 kg: Alexander Chalala (Taekwon).

Menos de 32 kg: Anthony Samra (Águia Negra).

Menos de 34 kg: Rafic Sakr (Académie des combatants).

Menos de 36 kg: Georges Ryan Nakhle (Mont La Salle).

Menos de 38 kg: Nicolas Chantiri (Mont La Salle).

Menos de 40 kg: Andrew Nakhl (Mont La Salle).

Menos de 43 kg: Amir Abu Daher (Académie des Combatants).

Menos de 46 kg: Hadi Farah (Águia Negra).

Menos de 49 kg: Elie El-Mouhayyer (Combat Arena).

Menos de 52 kg: Roel Anthony Abi Chaaya (Antranik Antelias).

Mais de 52 kg: Georges Kai (Anwar).

Os vencedores entre as meninas mais jovens

Menos de 26 kg: Larita Saliba (Académie des combatents).

Menos de 30 kg: Haya Ashkar (Anwar).

Menos de 32 kg: Yasmine Joy Hammoud (Taekwon).

Menos de 34 kg: Céu Abou Rjeily (Mont La Salle).

Menos de 36 kg: Rimi El-Hage (Académie des Combatants).

Menos de 38 kg : Nay Hourani (Mont La Salle).

Menos de 40 kg: Yasmina Chaaya (Al-Saydé).

Menos de 43 kg: Sanaa Farah (Águia Negra).

Menos de 46 kg: Luna Choueiti (Maristes).

Mais de 52 kg: Maria Christa Younes (Borj Aintura).

Um quadro federal e arbitral

O Presidente da Federação Libanesa de Taekwondo, Habib Zarifé, participou do campeonato com o Secretário-Geral Richard Abi Zeid Daou, Tesoureiro Elie Nehmé, Contador Joe Khoury e membro da Federação André Rostom. Joseph Abu Samra, Anwar Nehmé, Georges Khattar e Ralph Harb também estavam presentes ao lado de líderes de clubes e famílias.

O combate foi liderado por Michel Majdalani, presidente da Comissão de Arbitragem Kyorugi, com o apoio de árbitros internacionais e nacionais.

Fonte: Comunicado de imprensa em árabe da Federação Libanesa de Taekwondo transmitido por Jalal Beainou em 10 de novembro de 2026. Apresentação em francês de rankings de clubes e vencedores de cada categoria.

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