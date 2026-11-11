PIB 2024 do Líbano: Por que as estimativas diferem

O PIB libanês em 2024 é estimado em $30,5 bilhões nas contas do Central Statistical Office (CAS), com uma diminuição de 5,2% no volume. A revisão macroeconômica de dezembro de 2025 do Banco do Líbano, no entanto, manteve 27.7 bilhões de dólares e uma contração de 6,4 por cento para o mesmo ano. Estes números pertencem a diferentes exercícios estatísticos. Comparando-os requer verificar sua origem, método e versão dos anos anteriores. A lacuna também diz respeito aos arquivos. Em 6 de agosto de 2025, Libnanews relatou uma estimativa de 32,8 bilhões de dólares, acompanhada de uma redução real de 7%. A pasta CAS agora disponível não inclui estes valores. Revê igualmente o período 2020-2023. Para ler a trajetória econômica, portanto, é necessária uma série coerente, em vez de justapor os números de publicações sucessivas.

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O PIB libanês em 2024 é estimado em $30,5 bilhões nas contas do Central Statistical Office (CAS), com uma diminuição de 5,2% no volume. A revisão macroeconômica de dezembro de 2025 do Banco do Líbano, no entanto, manteve 27.7 bilhões de dólares e uma contração de 6,4 por cento para o mesmo ano. Estes números pertencem a diferentes exercícios estatísticos. Comparando-os requer verificar sua origem, método e versão dos anos anteriores.

A lacuna também diz respeito aos arquivos. Em 6 de agosto de 2025, Libnanews relatou uma estimativa de 32,8 bilhões de dólares, acompanhada de uma redução real de 7%. A pasta CAS agora disponível não inclui estes valores. Revê igualmente o período 2020-2023. Para ler a trajetória econômica, portanto, é necessária uma série coerente, em vez de justapor os números de publicações sucessivas.

PIB libanês em 2024: três estimativas a distinguir

Em sua tabela principal, o CAS estima o produto interno bruto em £ 2.728.402 bilhões em 2024. O montante atingiu $2.257,806 bilhões em 2023. Isto representa um aumento nominal de 20,8%, calculado na mesma unidade monetária. Este aumento não reflecte um aumento equivalente da produção. O deflator do PIB aumentou 27,4%, enquanto o volume contraiu 5,2%.

O Banco do Líbano apresenta outro conjunto em sua revisão de dezembro de 2025. Sua tabela de comparação para 2024 mostra o PIB nominal de $27,7 bilhões e o crescimento real de -6,4 por cento. Distingue explicitamente as suas estimativas das da CAS, do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. A caixa CAS para 2024 ainda está marcada como indisponível.

Publicação e estatuto PIB nominal 2024 Mudança real 2024 Estimada por Libnanews em 6 de agosto de 2025 $32.8 bilhões -7,0 % Estimativa da BDL, revisão de dezembro de 2025 27.7 mil milhões de dólares -6,4 por cento CAS Accounts 2024, série revista consultada 10 de novembro de 2026 $30,5 bilhões -5.2%

A tabela retorna valores publicados em momentos diferentes. Não mede um crescimento entre essas publicações, nem mede um suplemento de riqueza que apareceu após sua circulação. Os 2,8 bilhões de dólares entre as duas últimas avaliações são para o mesmo ano econômico. Os documentos consultados não fornecem uma tabela de transição para atribuir cada dólar dessa diferença a uma correção específica.

Contas revistas, não uma simples conversão monetária

O CAS afirma que as revisões de 2020-2023 são o resultado de novos dados fornecidos por várias instituições. Menciona também importantes melhorias metodológicas, em especial para a actividade imobiliária. Por conseguinte, uma revisão altera os níveis e, por vezes, as taxas de crescimento dos anos anteriores. Muda a base em que o ano seguinte é comparado.

Os imóveis ilustram este desenvolvimento. O método anterior implicou um aumento anual fixo de 0,5% no estoque habitacional. A nova metodologia utiliza inquéritos domiciliares, distingue entre moradias ocupadas e alugadas e, em seguida, mobiliza licenças de construção para estimativas anuais. Outra alteração diz respeito ao deflator de serviços imobiliários não residenciais.

Estas alterações dizem respeito à medição de um serviço produzido anualmente. Eles não consistem em adicionar ao PIB o valor de todos os apartamentos. O CAS não isola, no relatório principal, a contribuição quantitativa de cada melhoria para a revisão total. Apresentar o imobiliário como a única explicação para o fosso entre instituições iria, portanto, além do que os documentos estabelecem.

A BDL apresenta seus próprios limites estatísticos

O prefácio da revisão de dezembro de 2025 explica o uso de estimativas internas. No momento da elaboração deste documento, os principais agregados de contas nacionais não tinham sido formalmente actualizados para além de 2023. O banco central utilizou o seu indicador de actividade composto e vários indicadores indirectos para avaliar a situação económica.

O CAS descreve uma abordagem baseada na produção das contas nacionais. Mede o valor acrescentado dos produtores residentes. A abordagem das despesas apresenta então consumo, formação de capital e comércio externo. Duas organizações podem trabalhar na mesma economia com informações, horários e ferramentas diferentes.

Seria errado transformar a data de referência de uma revisão em uma determinada data de todos os seus dados. Da mesma forma, o diretório « 2024/10 » no endereço do arquivo CAS não comprova sua data de publicação. O documento consultado apresenta muitas contas de 2024 e revisões anteriores. Seu caminho de computador não nos permite dizer que eles já estavam disponíveis em outubro de 2024.

Preço, dólares e volumes respondem a três perguntas

O PIB nos livros atuais mede um valor aos preços do ano. A série de volumes procura neutralizar a evolução dos preços. A conversão do dólar acrescenta uma terceira transação: a aplicação de uma taxa de câmbio. Estas três leituras não são intercambiáveis, especialmente após uma crise monetária.

Para 2024, o CAS utiliza uma taxa média anual ponderada de £89.474,5 por dólar. Por 2023, reteve 87.043.2 libras. Sua tabela atingiu US $ 30.5 bilhões em 2024, em comparação com US $ 25.9 bilhões em 2023, com montantes arredondados em dólares. Assim, o aumento nominal das divisas coexiste com um declínio real da actividade.

A comparação a longo prazo fornece outro parâmetro de referência. Em volume, o nível de 2024 representa cerca de 69% do nível de 2019. O PIB nominal em dólares representa aproximadamente 57% dos US$ 53,3 bilhões publicados em 2019. O primeiro relatório fornece informações sobre a produção ajustada aos preços. O segundo também depende dos preços relativos e da conversão monetária.

Os rácios económicos devem seguir a mesma versão

Uma revisão do PIB afecta mecanicamente os indicadores expressos em percentagem deste total. Dívida, receitas públicas, crédito ou défice externo podem ter um rácio diferente sem alterar o seu montante. Obter um numerador de uma publicação e dividi-la por um PIB derivado de outro pedido, por conseguinte, uma verificação do âmbito e do período.

O mesmo se aplica às previsões. As contas CAS de 2024 não fornecem uma medida de crescimento de 2026. Fornecem uma base histórica revista. A próxima comparação útil incidirá nas contas com definições compatíveis e explicações detalhadas que acompanharão qualquer revisão posterior.

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