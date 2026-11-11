Fatimiyé no Líbano: os dias de memória de Fátima

O 3 Jumada II cai em 12 de novembro de 2026 de acordo com o calendário de Bayynat. No Líbano, os dias cansados revelam práticas de luto e tradições diversas.

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Haret Hreik em setembro de 2009. Essa visão de arquivo coloca um bairro mencionado no artigo; Não representa uma cerimônia de 2026. Foto:Bertramz / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0.

Quinta-feira, 12 de novembro de 2026, no calendário Bayynat, corresponde a 3 Jumada II 1448, uma das datas em que os muçulmanos xiitas comemoram a morte de Fátima, filha do profeta Maomé. O sítio da instituição ligado ao próprio Mohammad Hussein Fadllallah acompanha esta indicação com precisão: « de acordo com uma tradição ». Estas poucas palavras recordam-nos que a memória de Fátima se baseia em várias cronologias e que as práticas de luto não são idênticas em todos os ambientes xiitas.

No Líbano, os chamados dias « fatimiye » dão origem a assembléias religiosas, evocações de sua vida e leituras de luto. Sua compreensão requer uma distinção entre três elementos: a data do calendário lunar, as narrativas transmitidas sobre o seu desaparecimento e as formas contemporâneas de comemoração.

Uma data que também depende do calendário seguido

Para 2026, o escritório religioso da Fundação Fadllallah estabeleceu o início de Joumada II na terça-feira, 10 de novembro. Somcomunicado de imprensa publicado por Bayynatexplica o método escolhido: a possibilidade de ver o crescente em uma região do mundo permite iniciar o mês nas regiões que compartilham com ele parte da noite. O 3o do mês corresponde a 12 de novembro neste calendário.

Esta correspondência não deve tornar-se uma data vinculativa para todas as comunidades. Os critérios religiosos para o estabelecimento do mês podem diferir. Para uma cerimônia específica, é o anúncio da instituição organizadora que faz referência. Um calendário geral permite-nos situar a comemoração; não substitui o programa de uma mesquita ou associação.

Por que vários períodos de luto?

A diversidade não é apenas observar o crescente. Também afeta os relatos do tempo decorrido entre a morte do Profeta e sua filha.

Em umahomilia na mesquita Imam Hassan e Hussein, Haret HreikAli Fadllallah explica a tradição de setenta e cinco dias e a comemoração de 13 Jumada I. A existência, em Bayynat, de outro marco em 3 Jumada II, portanto, não apaga esta escolha explicitamente formulada.

Lestudo sobre os ritos, sociedade e cultura dos xiitas no Líbano, preservados pela UMAM Documentação & Pesquisa, descreve dois períodos de dias fatímidas, em torno de 13-15 Joumada I e 3-5 Joumada II. Liga esta pluralidade às diferenças nas contas transmitidas. Os nomes e o número de períodos podem variar de acordo com os organizadores. Seria enganoso procurar uma única semana de luto obrigatório para todos os xiitas libaneses.

Assembléias atestadas em Beirute

As fontes locais podem descrever práticas concretas sem lhes dar uma antiguidade uniforme.

Em 6 de janeiro de 2022,ShiaWaves publicou um relatório do escritório de Beyruthin do religioso Sadeq al-ShiraziEle se refere a um conselho de luto que começou em 2 Jumada II e se estendeu no dia seguinte. Um pregador apresentou a vida de Fátima e a história do seu sofrimento aos participantes libaneses de comunidades árabes e muçulmanas.

Este é um testemunho da comunidade organizadora, não de uma pesquisa de todas as práticas no país. Não obstante, estabelece a existência de um quadro específico: um encontro, uma palavra religiosa e uma memória coletiva expressa pelo luto. Estes exemplos documentam cerimônias passadas e não constituem um anúncio de reunião para novembro de 2026.

Recitação, ensino e oração

Um outro relatório, publicado em 13 de Dezembro de 2022mídia libanesa Al-Thabat, descreve um encontro organizado pela Associação Mundial do Imam esperado com o santuário do Imam Reza, na atmosfera das noites fatímidas.

A reunião, realizada no santuário designado pelos organizadores como a de Safyya, filha de Imam Hussein, começou com uma recitação do Alcorão. Incluiu uma intervenção sobre a justiça e a memória de Fátima, depois um conselho de luto, antes de uma invocação colectiva.

Esta sucessão lança luz sobre o lugar do ensino em comemoração. Recordar requer uma narrativa, mas também os valores que as partes interessadas desejam transmitir. Portanto, não basta reduzir os dias tímidos às suas manifestações de tristeza.

Uma figura venerável além do xiísmo

Fátima também ocupa um lugar importante nas tradições sunitas. Umafolheto para Dar al- Ifta d’ Egypt, instituição sunita, enfatiza sua conexão com o Profeta e seu lugar dentro de sua família. Ela reconhece diferenças na data de sua morte e apresenta como a história mais conhecida de um desaparecimento seis meses depois de seu pai.

Este testemunho não define o calendário dos sunitas libaneses. Mostra, no entanto, que a veneração de Fátima não pode ser confundida com a adopção das mesmas comemorações. Uma figura religiosa pode ser comum, enquanto suas datas de memória e leituras de sua história permanecem diferentes.

Nome narrativas sem resolver controvérsias

O vocabulário em si exige precisão. Alguns organizadores falam do « marcial » de Fátima e registram sua cerimônia em uma história de violência sofrida após a morte do Profeta. Outras fontes usam o termo « morte ». O estudo UMAM recorda que estas questões também levaram a divergências no xiismo libanês, particularmente em torno das posições de Mohammad Hussein Fadllallah.

Descrever uma tradição implica devolver as palavras daqueles que a usam, sem transformar uma interpretação confessional em um fato histórico unânime. Para o leitor, essa distinção permite abordar os dias fatímidos como componente vivo e plural da paisagem religiosa libanesa, atenta à memória, à transmissão e às diferenças entre as comunidades.

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