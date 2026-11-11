O Procurador-Geral Ahmad Rami al-Hajj supervisiona a investigação preliminar sobre a morte de Ahmed al-Alwani. De acordo com a MTV, o corpo do ex-PM iraquiano foi encontrado em um apartamento em Tarik Jdidé, Beirute. Al Jadeed relata, citando fontes de segurança, uma descoberta na noite de 9 de novembro e uma identificação no dia seguinte. O ex-deputado foi supostamente atraído para o apartamento, segundo essas mesmas fontes. Estas circunstâncias não estão incluídas na comunicação judicial consultada. A embaixada iraquiana aguarda o relatório final dos serviços libaneses.

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Em Beirute, a acusação supervisiona a investigação preliminar da morte de Ahmed al-Alwani. O Procurador-Geral Ahmad Rami al-Hajj acompanha pessoalmente o caso. Sua assessoria de imprensa indicou na terça-feira, 10 de novembro de 2026, de acordo com informações transmitidas por uma agência de notícias.

O promotor supervisiona a investigação

A Secção de Informações das Forças de Segurança Interna (FSI) está a conduzir investigações. O Procurador-Geral do Tribunal de Cassação supervisiona directamente esta questão.

De acordo com a MTV, o corpo do ex-deputado iraquiano foi encontrado em um apartamento no bairro Tarik Jdidé em Beirute. O canal divulgou esta informação na terça-feira, 10 de novembro.

De acordo com a MTV, o ex-PM também foi estrangulado após ser atraído por este apartamento. Os elementos judiciais consultados não confirmam esta versão.

Segundo fontes de segurança citadas por Al Jadeed, um corpo foi descoberto na noite anterior, em 9 de Novembro. Diz-se que a sua identificação como Ahmed al-Alwani ocorreu em 10 de Novembro.

Al Jadeed também relata, com base nestas fontes, que o antigo deputado teria sido atraído para o apartamento. Os serviços de segurança analisariam gravações de vigilância para identificar possíveis suspeitos.

Essas fontes estimam que a morte pode voltar vários dias atrás. Essa suposição não define uma data específica de morte. A divulgação do Ministério Público consultado não detalha as circunstâncias da morte ou a data da descoberta. Não há resultados da autópsia.

Embaixada aguarda relatório final

O embaixador iraquiano no Líbano, Mohammad Reda al-Husseini, também disse à agência de notícias iraquiana que o judiciário libanês tinha aberto uma investigação e instruído um juiz a segui-la. A embaixada permanece em contacto com os serviços de segurança libaneses e aguarda o seu relatório final antes de anunciar as circunstâncias da morte.

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