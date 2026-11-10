Fogo UNIFIL perto de Wadi Jilou

A UNIFIL relata ter disparado contra uma patrulha de rotina perto de Wadi Jilou, no sul do Líbano, na noite de terça-feira, 10 de novembro de 2026. Ele evoca cerca de doze tiros. Os soldados responderam depois de ver o brilho na boca da arma. O atirador parou de disparar. Nenhum Capacete Azul foi ferido. A missão apela ao governo libanês para que investigue rapidamente. Sua declaração não especifica a identidade do atirador, sua eventual filiação, ou a hora exata do incidente.

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Uma patrulha perto de Wadi Jilou no sul do Líbano foi disparada pela UNIFIL, de acordo com a missão. O incidente ocorreu na terça-feira, 10 de novembro de 2026. A força das Nações Unidas relatou cerca de 12 tiros. Nenhum Capacete Azul foi ferido.

Fogo da UNIFIL: a patrulha respondeu

Em seu comunicado de imprensa, transmitido por uma agência de notícias, a Força Interina das Nações Unidas no Líbano descreve a sequência. Os militares viram um brilho na boca de uma arma, depois responderam. O atirador parou de disparar, de acordo com a missão.

O texto não especifica a identidade do atirador ou sua possível associação. Não dá a hora exata do incidente.

Investigação solicitada ao governo libanês

A UNIFIL recorda a obrigação imposta pelo direito internacional de garantir a segurança do pessoal e dos bens das Nações Unidas. Esta obrigação impõe a todas as partes. Na sua opinião, os ataques deliberados às forças de paz violaram a Resolução 1701 do Conselho de Segurança. Eles também violam o direito humanitário internacional, afirma a missão.

A missão apela ao governo libanês para que abra prontamente uma investigação para identificar os responsáveis. Ela pede que eles sejam responsabilizados por suas ações.

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