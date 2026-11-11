T-shirt Palestina: Suporte para um estudante Tarn

Em Cordes-sur-Ciel, entre 200 e 300 pessoas apoiaram um estudante universitário sancionado após uma cruz com uma camiseta de cor palestina em 9 de novembro. O Conselho Disciplinar não teve lugar. As contas diferem entre adiamento e cancelamento, sem estabelecer o abandono definitivo do processo. A família e seus apoiadores desafiam a resposta da instituição, enquanto os pais denunciam as tensões. O ambiente escolar protege uma liberdade de expressão regulada, mas os motivos escritos para a sanção permanecem desconhecidos.

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Em Cordes-sur-Ciel, Tarn, entre 200 e 300 pessoas apoiou um estudante de 12 anos na segunda-feira, 9 de novembro. O estudante tinha sofrido uma exclusão temporária após uma corrida cruzada com uma camiseta nas cores da Palestina. O conselho disciplinar programado para aquele dia não ocorreu. As informações disponíveis em 11 de Novembro não permitem concluir que qualquer processo tenha sido definitivamente encerrado.

Uma T-shirt Palestina no coração da mobilização

Os pais, estudantes e funcionários eleitos reuniram-se em frente ao Colégio Val de Cérou, segundo relatórios da imprensa francesa. Suas estimativas de participação variam de mais de 200 a quase 300. O objetivo do comício era apoiar o menino e desafiar a resposta disciplinar da instituição.

A mobilização, no entanto, excedeu seu único arquivo. Os pais também relataram dificuldades no diálogo com a gestão. Outros temiam as consequências da controvérsia sobre a escolaridade dos filhos. Essas posições divergentes passaram pela comunidade educacional, sem permitir que fosse resumida em um único campo.

Os professores exerceram o direito de se retirar nesta segunda-feira, segundo a imprensa regional, que relata uma interrupção dos cursos. Alguns pais expressaram preocupação com a reunião e sua dimensão política. Sua leitura do conflito difere da dos apoiadores do colégio, que consideram a reação do estabelecimento desproporcional.

A cruz de 13 de outubro na origem do processo

Os fatos remontam a 13 de outubro de 2026. Durante a cruz organizada pela faculdade, o estudante e camaradas usavam roupas de cor palestina. As histórias publicadas também evocam uma bandeira. A gerência chamou a polícia, então as exclusões temporárias seguiram.

A duração referida para a criança de 12 anos varia entre uma semana e oito dias. Outros estudantes receberam dois dias de exclusão. As fontes também diferem em número. Sem acesso a decisões escritas, essas diferenças impedem que uma contagem precisa seja apresentada como definitivamente estabelecida.

A controvérsia não é apenas sobre as cores da bandeira. Vários relatos da mídia mencionam a inscrição « Intifada 48 » ou « Intifada 1948 ». Um desacordo anterior sobre uma camiseta também é relatado. As narrativas, no entanto, nem todas descrevem da mesma forma as roupas usadas em cada episódio.

Estes elementos devem permanecer distintos. O uso de um símbolo nacional, uma mensagem política, a alegada recusa de instrução e uma possível perturbação escolar não são fatos intercambiáveis. Na ausência de uma notificação disciplinar acessível, não é possível indicar quais motivos específicos estão legalmente fundamentados na sanção.

Resposta desproporcionada aos desafios de apoio

A família e seus apoiadores disputam o tratamento dado aos universitários, segundo os depoimentos reunidos pela imprensa. Eles retratam a roupa como uma expressão de seu apego à Palestina. A intervenção dos gendarmes ocupa um lugar importante em suas críticas.

Em uma resolução datada de 8 de novembro, a Associação França Palestina Solidarité denunciou as exclusões e pediu um comício. Defendeu o direito dos jovens de expressar sua identidade e considerou injusta a resposta ao gesto do aluno. Esta posição emana de uma associação empenhada em apoiar os palestinianos; não constitui uma decisão legal sobre o processo.

A Tarn CGT também criticou a intervenção policial, de acordo com uma entrevista transmitida por uma estação de rádio regional. Seu representante acreditava que um intercâmbio educacional deveria ter tido precedência. Essas reações destacam o desafio dos métodos empregados, além do debate sobre a mensagem de camiseta.

Um conselho disciplinar que não teve lugar

O conselho agendado para 9 de novembro foi examinar a situação do menino, com risco de exclusão permanente mencionado nas transcrições. Nenhuma decisão final de exclusão é tomada pelas fontes consultadas.

Vários meios de comunicação locais relataram que a gestão do Departamento Nacional de Educação Tarn tinha cancelado a sessão. Outros falam sobre um adiamento relacionado ao contexto. Esta diferença de vocabulário continua a ser importante: a supressão de uma reunião não prova por si só que a administração tenha apagado as sanções anteriores ou renunciado a quaisquer outras medidas.

Em 11 de Novembro, a Libnanews não encontrou qualquer comunicado público do reitor ou do conselho de administração do colégio, indicando as suas razões pormenorizadas. Uma estação de rádio regional indica que uma troca ainda precisa reunir a família, o aluno e os serviços departamentais. Nenhum resultado desta reunião pôde ser verificado.

Liberdade de expressão e regras escolares

O Código de Educação dá liberdade de informação e de expressão aos alunos e estudantes do ensino médio. O artigo L511-2 prevê o respeito do pluralismo e da neutralidade. O seu exercício não deve perturbar as actividades educativas. O regulamento interno especifica igualmente os direitos e obrigações do estabelecimento.

A proibição de sinais ostensivamente mostrando uma filiação religiosa é abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo L141-5-1. Só uma bandeira nacional não é suficiente para estabelecer uma manifestação religiosa. Contudo, tal não afecta a avaliação de uma mensagem ou comportamento numa determinada situação escolar.

O artigo R511-13 distingue, nomeadamente, a exclusão temporária, limitada a oito dias, da exclusão definitiva. Estas regras gerais não permitem declarar legal ou ilegal a sanção de Cordes-sur-Ciel sem conhecer a sua base e o procedimento seguido. Por conseguinte, espera-se uma clarificação do seguimento administrativo.

Imagem da ilustração: Bandeira palestiniana. Motor Akyurt / Pexels. Esta fotografia não representa o colegiado ou a reunião de Cordes-sur-Ciel.

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