Clima no Líbano: preparação do excesso de água

A COP31 é realizada em Antália de 9 a 20 de novembro de 2026. Para o Líbano, a adaptação diz também respeito às inundações, ao escoamento urbano e aos riscos costeiros. O país tem um Plano Nacional de Adaptação e programas de preparação. O desafio é ligar diagnósticos, alertas e financiamento às necessidades locais. Uma iniciativa lançada em Jounieh em outubro envolve municípios neste processo. No entanto, os orçamentos de planejamento não devem ser confundidos com obras completas ou nova assistência adquirida em Antalya.

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A adaptação climática no Líbano deve também preparar o país para o excesso de água. Enquanto a COP31 é realizada em Antalya de 9 a 20 de novembro de 2026, adaptação deve cobrir inundações, escoamento urbano e riscos costeiros. O país tem um quadro nacional para 2025-2035. O seu desafio agora é traduzir estas orientações em diagnósticos locais, alertas utilizáveis e projectos financiados.

O Plano Nacional de Adaptação abrange oito setores, incluindo recursos hídricos, infraestrutura urbana e redução do risco de desastres. Coloca a protecção contra inundações numa política mais ampla. O abastecimento de água e a segurança dos habitantes durante as fortes chuvas são assim a mesma preparação do território.

Adaptação climática no Líbano: para além da escassez

Em entrevista publicada em 10 de novembro, o especialista ambiental Habib Maalouf lembra que a quantidade de chuva não explica o dano sozinho. A urbanização, o asfalto ou os solos cobertos de betão e as construções em áreas baixas aumentam a exposição. A capacidade da rede e a disponibilidade institucional também são importantes.

Esta distinção evita uma leitura demasiado simples de desastres. Uma chuva intensa desencadeia o escoamento, mas suas consequências também dependem da estrada deixada para a água. Construindo em uma passagem de fluxo natural ou saturando uma área de superfícies impermeáveis muda este caminho. Por conseguinte, os requisitos de conservação para períodos secos não eliminam os de evacuação e protecção durante episódios chuvosos.

Para Maalouf, a água essencial para a vida e a agricultura pode tornar-se destrutiva quando excede a capacidade de infra-estrutura. A sua análise centra-se tanto nas escolhas de planeamento como no clima. Não atribui automaticamente cada inundação libanesa ao aquecimento. Tal diagnóstico requer observações sobre as chuvas, solos e obras em causa.

A costa combina vários tipos de exposição

Na costa, a preparação excede os únicos sistemas de tempestade. O Plano Nacional de Adaptação distingue erosão, elevação do nível do mar, efeitos de tempestade e intrusão de água salgada. Estes fenómenos nem todos têm a mesma velocidade e consequências. Tratando-os sob uma única fórmula « mar avançado » mascararia as necessidades técnicas de cada local.

A erosão diz respeito à perda de terra na costa. Ondas e ondas podem expor as instalações durante uma tempestade. A intrusão de sal afeta recursos subterrâneos e solos. Maalouf sublinha esta última ameaça à água potável e à agricultura em territórios costeiros vulneráveis, sem apresentar uma nova medida para um município libanês.

O programa libanês prevê avaliar a vulnerabilidade da costa e das suas principais infra-estruturas. Visa igualmente actualizar a estratégia integrada de gestão das zonas costeiras. Essas ações estão incluídas em um roteiro: seu registro não demonstra que os estudos estão concluídos ou que as proteções já estão construídas.

A indicação deve conduzir à acção

A preparação não se baseia apenas no trabalho. Uma previsão meteorológica pode prever precipitação pesada sem resposta local suficiente. Para ser útil, as informações devem chegar às pessoas expostas e aos serviços capazes de agir, com instruções compreensíveis.

A Organização Meteorológica Mundial descreve quatro componentes complementares de um sistema de alerta precoce. Os riscos devem ser conhecidos, os fenómenos devem ser observados e previstos, as advertências devem ser transmitidas, as capacidades de preparação e de resposta devem estar disponíveis. Assim, uma rede de medição isolada cumpre apenas uma parte da função.

Aplicada às inundações, esta lógica liga previsão a locais específicos: setores baixos, eixos expostos e equipamentos essenciais. Também conduz a um exame do fluxo de informações. Quem recebe o aviso? Quem o transmite aos habitantes? Que serviços devem ser mobilizados? Estas responsabilidades devem ser definidas antes da chegada da água.

A manutenção de instrumentos e o treinamento da equipe fazem parte do custo do alerta. O WMO destaca as dificuldades que muitos serviços enfrentam na manutenção de suas estações e capacidade de previsão. Esta observação internacional não estabelece um inventário das deficiências libanesas. No entanto, recorda que a compra de equipamentos sem planear o seu funcionamento não garante um serviço sustentável.

Municípios como ponte entre estratégia e habitantes

Uma iniciativa recente procura aproximar as orientações nacionais das realidades locais. Em 12 de outubro de 2026, a Cruz Vermelha Libanesa, o Ministério do Ambiente e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento reuniram representantes territoriais em Jounieh. A reunião centrou-se em políticas climáticas mais sensíveis à comunidade.

Participaram representantes de governadores, sindicatos municipais, municípios e comunidades locais. O objectivo declarado era integrar as políticas climáticas nos seus programas e reforçar a sua participação na tomada de decisões. O acompanhamento da formação deve igualmente ajudar a identificar o que está a mudar na prática e as dificuldades permanentes.

Este trabalho prorroga um acordo assinado em 21 de Agosto entre a Cruz Vermelha Libanesa e o PNUD. Visa uma melhor preparação de emergência, uma acção rápida e uma coordenação. Estes compromissos organizam a cooperação. Não constituem um certificado de proteção para cada localidade nem o anúncio de um sistema nacional de alerta plenamente operacional.

Preparação financeira sem envelopes confusos

A questão financeira surge da produção dos dados. O projeto de apoio ao Plano Nacional de Adaptação e ao planejamento municipal de recursos hídricos abrange o período 2023-2027. O PNUD tem um orçamento de US$ 1.936.960, com o Fundo Verde para o Clima como locador e o Ministério do Meio Ambiente como parceiro.

O projecto inclui trabalhos na bacia de Nahr el-Kalb. Visa melhorar o conhecimento, as competências institucionais e a integração da adaptação ao planeamento. A sua apresentação menciona avaliações das zonas industriais de Metn e do sector da maçã na bacia superior.

Este orçamento corresponde a um programa específico de preparação e apoio. Não representa o custo nacional da proteção contra inundações ou uma quantia anunciada em Antalya para construção. A distinção é que os estudos de financiamento, a seleção de intervenções e a garantia de sua implementação são diferentes etapas.

Maalouf coloca o acesso efectivo ao financiamento no centro do julgamento das negociações sobre o clima. Sublinhou o risco de colocar dívidas adicionais nos países mais vulneráveis. Continuam as discussões sobre adaptação e financiamento em Antalya. O calendário da conferência não é suficiente para estabelecer que está a ser adquirido um novo envelope libanês.

O roteiro nacional prevê avaliações do desempenho em termos de risco urbano e drenagem para 2026-2028. Coloca projetos piloto de drenagem sustentáveis até 2029-2032. O acompanhamento centrar-se-á, portanto, nos estudos realizados, nos sítios seleccionados e nos recursos que lhes são atribuídos.

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