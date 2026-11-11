Beirute: Luta contra o roubo sem esperar pelo debate sobre armas

Em Beirute, a luta contra o roubo e a raquete atravessa o debate nacional sobre armas. Ibrahim Mneimneh pediu a aplicação da lei sem exceção. As operações policiais devem ser monitoradas ao longo do tempo e avaliadas com cautela, sem assimilar bairros, nacionalidades ou populações a criminosos.

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Em Beirute, as demandas de segurança diária atendem ao debate nacional sobre armas. Ambos os casos se cruzam quando as redes criminosas são intimidadas ou protegidas. No entanto, eles não estão confusos: investigar um roubo, perseguir uma raquete ou desmantelar um tráfego é uma resposta a fatos específicos, enquanto o desarmamento político diz respeito à organização do poder e da força.

Em An-Nahar, em 11 de novembro, o deputado Ibrahim Mneimneh rejeita « segurança com consentimento », de acordo com uma tradução de suas observações para o árabe, e apela a ação contra roubo e raquete. O jornal também relata que um deputado sem nome do Hezbollah não se opõe às operações de drogas e roubos. Esta posição anónima não é válida para toda a parte.

Um pré-requisito político discutido

Uma fonte de segurança citada por An-Nahar distingue a sua capacidade de intervir contra o crime da questão do desarmamento total, que considera estar ligada a um acordo político. Esta avaliação descreve uma leitura das restrições do campo. Não transforma as infracções comuns em actos admissíveis até se chegar a um compromisso nacional.

A distinção é importante para os habitantes. Uma vítima de roubo aguarda uma investigação e uma resposta judicial ao seu caso. Não pode medir a protecção de que beneficia apenas anunciando um objectivo geral de uma « cidade sem armas ». A segurança diária também é vista como a possibilidade de apresentar queixa, fornecer evidências e obter acompanhamento.

Comunicações públicas das Forças de Segurança Interna informam regularmente investigações e detenções por roubo, fraude ou tráfico. Esses anúncios mostram a existência de atividade policial. Eles não são suficientes para estabelecer que o crime está diminuindo em toda a capital, devido à falta de séries comparáveis e um perímetro constante.

As operações específicas necessitam de acompanhamento

Em Al Liwa, de 11 de novembro, uma coluna de Maarouf al-Dauk pede para abordar questões de segurança além de intervenções isoladas, incluindo motocicletas e voos. Este apelo levanta uma questão de método: o que resta de uma operação depois de as patrulhas desaparecerem?

A fim de avaliar uma resposta pública, deve ser feita uma distinção entre as queixas recebidas, os factos clarificados, as detenções e o seguimento judicial. Estes indicadores não são permutáveis. Um aumento das queixas pode também reflectir um aumento da confiança nos serviços, enquanto um grande número de controlos, por si só, não revela um declínio dos ataques.

O tráfego de duas rodas exige a mesma precisão. Um veículo utilizado durante um voo pode constituir um elemento de investigação; Isso não justifica assimilar todos os motoristas aos suspeitos. Uma medida de tráfego deve ser avaliada de acordo com sua finalidade, proporcionalidade e efeitos, especialmente sobre quem usa uma motocicleta para trabalhar.

Evitar sem designar uma população

Al Bina, na sua edição de 11 de Novembro, defende a prevenção social e sublinha a responsabilidade individual. Esta abordagem evita uma mudança frequente: atribuir delinquência a uma nacionalidade, bairro ou condição social. Uma investigação deve estabelecer actos e responsabilidades, não validar uma suspeita colectiva.

A resposta esperada combina, portanto, presença segura, tratamento judicial e prevenção. O debate sobre o monopólio das armas continua a ser essencial. No entanto, não fornece um prazo aceitável para adiar a ação contra ataques diários contra pessoas e bens. Em Beirute, o desafio imediato é tornar essa ação regular, controlável e acessível aos habitantes.

Beirute · Ilustração, nenhuma operação representada. Foto inteira redimensionada proporcionalmente, sem corte ou retoque. Não representa uma operação atual. © Jo Kassis / Pexels

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