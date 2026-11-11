Após a UNIFIL, quem verificaria os compromissos assumidos no Sul?

Quem verificaria os compromissos assumidos no Sul após a UNIFIL? Além do status civil ou militar, uma missão depende de seu acesso ao solo, sua proteção e seus métodos. Identificar, atribuir e monitorar violações requer procedimentos específicos. Nenhum dispositivo sucessor deve ser apresentado como aprovado.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A sucessão da UNIFIL levanta uma questão prática: como encontrar, documentar e processar uma violação? A presença de observadores, o seu estatuto civil ou militar e a bandeira sob a qual trabalham não respondem sozinhos a esta pergunta. Para comparar as opções discutidas, é preciso olhar para sua liberdade de circulação, seus meios técnicos, sua proteção e o destino de suas relações.

O prazo é conhecido. A Resolução 2790 prevê o encerramento das operações da UNIFIL em 31 de dezembro de 2026 e uma retirada ordenada para o ano seguinte. A missão recorda no seu local que o seu papel actual inclui o apoio à implementação da Resolução 1701 e o controlo das violações. No entanto, a continuação desta resolução não implica a renovação automática do pessoal, dos veículos e dos procedimentos da UNIFIL.

Acessando um incidente antes das faixas desaparecerem

Uma missão de verificação deve ser capaz de viajar rapidamente até ao local. Um relatório recebido à distância nem sempre substitui a observação direta: testemunho pode divergir, detritos é movido e as circunstâncias de um incidente permanecem contestadas. Por conseguinte, as futuras disposições deverão especificar áreas acessíveis, procedimentos de notificação e condições de escolta.

Um observador civil pode coletar testemunhos, comparar imagens e escrever observações. Estas funções não lhe dão automaticamente a capacidade de entrar numa área perigosa. É necessário definir quem garante sua segurança e o que acontece quando uma parte recusa o acesso. Uma presença leve pode ser credível em sua análise, mantendo-se limitada em sua cobertura de campo.

Observador não é suficiente para atribuir

Identificar uma explosão, identificar sua origem e estabelecer a responsabilidade são três passos diferentes. Um método sólido deve explicar quais os elementos que foram observados directamente, provenientes das partes e que permanecem inverificáveis. A independência de um relatório depende também da possibilidade de manter provas e publicar os seus limites.

Em quaisquer acordos futuros, seriam necessárias regras comuns para datar incidentes, preservar elementos materiais, comparar versões e corrigir uma conclusão. Sem estes procedimentos, duas partes podem invocar o mesmo mecanismo, produzindo simultaneamente leituras incompatíveis das suas observações. Por conseguinte, a confiança política não isenta um protocolo técnico.

Uma presença reduzida não retém necessariamente a mesma capacidade

Uma missão menor da ONU poderia basear-se na experiência institucional e nos mecanismos de ligação. Mas a sua eficácia dependerá do seu próprio mandato, financiamento e recursos. Reduzir o número de pessoal sem rever tarefas pode reduzir a frequência de patrulhas ou aumentar o tempo de viagem. Este é um risco a ser avaliado, não o balanço de uma missão já decidida.

Uma força multinacional faria outras perguntas: quem comandaria suas unidades, que regras governaria sua ação e quem arbitraria um desacordo entre os contribuintes? A participação de poderes influentes poderia ter um impacto diplomático. Não permitiria a dedução, sem texto, de um direito de intervenção ou de uma garantia automática de protecção.

O que acontece com uma violação documentada?

O último passo é o acompanhamento. Um relatório pode ser transmitido às autoridades, discutido num mecanismo de ligação ou apresentado a um organismo internacional. Estes circuitos não têm os mesmos efeitos. É importante saber quem está a pedir uma resposta, com que rapidez e com que publicidade quando o incidente continua por resolver.

Assim, o debate deve centrar-se numa cadeia completa: acesso, observação, atribuição prudente, transmissão e acompanhamento. Uma missão que produz relatórios fidedignos, mas que já não consegue aceder ao terreno, sofre de uma primeira fraqueza. Uma missão que observa sem obter uma resposta encontra outra. É nesta escala concreta que as disposições podem ser comparadas uma vez que um mandato e meios tenham sido formalmente propostos.

UNIFIL em Tiri · Arquivos de 14 de Julho de 2009. Foto inteira redimensionada proporcionalmente, sem corte ou retoque. Não representa uma operação atual. © Libnanews

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews