Sul do Líbano: pessoas que enfrentam a partida da UNIFIL

A partida da UNIFIL está a ser preparada num Líbano sul devastado. Seu porta-voz descreveu as dificuldades de retornar residentes, as redes destruídas e as preocupações dos funcionários libaneses. A retirada tem de começar após o termo do mandato, em 31 de Dezembro de 2026, numa região ainda instável hoje.

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No sul do Líbano, a retirada da UNIFIL é uma fonte de preocupação para os residentes que ainda estão tentando encontrar habitação básica, atividade e serviços. Em uma entrevista ao ar em 12 de novembro, seu porta-voz, Kandice Ardiel, descreve uma região onde os retornos continuam em meio à destruição. A partida dos pacificadores também ameaça o apoio econômico local e os empregos libaneses, enquanto vários funcionários da Missão perderam suas casas ou parentes.

Crianças voltam à escola e agricultores tentam colher suas azeitonas, relata. No entanto, estas aquisições ocorrem em aldeias fortemente danificadas. As redes de electricidade, as instalações de água e as estradas estão entre as infra-estruturas ainda por reconstruir.

Em Naqoura, casas e lojas destruídas

O porta-voz cita Naqoura, onde a sede da missão está localizada, para descrever os obstáculos para retornar. Esta comunidade costeira incluía casas, lojas, restaurantes e empresas. Foi reduzido quase inteiramente a escombros, conforme relatado pela UNIFIL. Os residentes perderam os seus telhados e os seus meios de subsistência.

A falta de moradia é assim agravada por dificuldades no retorno ao trabalho. Nas aldeias onde as famílias podem voltar, as instalações necessárias para a vida diária permanecem severamente degradadas. Em outras localidades, os moradores ainda não podem voltar, diz Kandice Ardiel.

Os dados das Nações Unidas apresentados em 12 de novembro mostram que quase um milhão de deslocados internos retornaram ao Líbano. Este número aumentou 13 por cento desde Setembro. No entanto, cerca de 304.500 pessoas permanecem deslocadas fora da sua região de origem.

A retirada da UNIFIL também preocupa os seus funcionários libaneses

A missão tem sido uma presença econômica no Sul há décadas. Oferece empregos e apoia actividades locais para além das suas funções militares. A sua partida diz directamente respeito às pessoas que trabalham para ela, para além das comunidades vizinhas às suas instalações.

A transição será particularmente desafiadora para o pessoal nacional, alerta Kandice Ardiel. Vários desses funcionários libaneses sofreram perdas familiares ou materiais durante o conflito. Estes eventos agora adicionam o encerramento anunciado da missão onde trabalharam por anos.

Uma região sempre exposta a operações militares

No terreno, a UNIFIL tem observado uma diminuição significativa das hostilidades desde o acordo-quadro de Junho entre os Estados Unidos, o Líbano e Israel. No entanto, continua a relatar violações diárias, principalmente atribuídas às forças israelenses.

Kandice Ardiel menciona a construção de posições militares e estradas, demolições, ataques aéreos e fogo de artilharia no lado libanês da Linha Azul. Essas atividades mantêm instabilidade em áreas onde os moradores buscam reinstalação.

A missão também informou que uma patrulha havia sido disparada perto de Wadi Jilu na terça-feira, 10 de novembro. Os soldados da paz responderam e a troca parou. Não foram notificados ferimentos. A UNIFIL solicitou às autoridades libanesas que iniciassem rapidamente uma investigação.

Partida gradual do final de Dezembro

A Resolução 2790 prevê a cessação das operações da UNIFIL até 31 de Dezembro de 2026, seguida de uma retirada ordenada e segura no prazo de um ano. Adoptada em Agosto de 2025, organiza esta fase em consulta com o Governo libanês e em coordenação com os países contribuintes.

Durante a retirada, a Missão mantém, nomeadamente, funções de protecção do seu pessoal e instalações. Pode também contribuir, dentro das suas capacidades, para a protecção dos civis e para a prestação de assistência humanitária sob liderança civil.

Em sua entrevista em 12 de novembro, Kandice Ardiel destacou que nenhuma fórmula alternativa ainda havia sido decidida pelo Conselho de Segurança. Defende a manutenção de uma presença internacional e um acompanhamento imparcial. Para o povo do Sul, esta transição está sendo preparada como casas, lojas e serviços essenciais ainda por reconstruir.

Capa: Ras Naqoura, foto de François el Bacha / Libnanews. Data do disparo não estabelecida; Esta imagem não representa a destruição atual.

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