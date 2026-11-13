Após-FINUL: Salam prepara as discussões

Nawaf Salam consulta sobre pós-FINUL antes da visita esperada de Mike Waltz. Uma fonte do governo relata reservas libanesas sobre coordenação militar direta e empresas privadas. O debate centrou-se também numa possível resolução do Conselho de Segurança, enquanto o G7 apoiou uma nova arquitectura de segurança.

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Nawaf Salam está preparando discussões sobre pós-FINUL com Washington. De acordo com uma fonte do governo citada na sexta-feira 13 de novembro por um jornal diário libanês, o primeiro-ministro está intensificando consultas sobre o mecanismo para monitorar o Sul após a partida dos pacificadores. Esta fonte relata duas recusas libanesas: coordenação direta entre os exércitos libanês e israelense, e o uso de empresas privadas para realizar esta missão.

Essas trocas precedem uma esperada visita de Mike Waltz, representante dos Estados Unidos às Nações Unidas. A mesma fonte anunciou para segunda-feira, 16 de novembro. A imprensa libanesa refere-se a uma viagem de dois dias em 16 e 17 de Novembro. Salam pretende examinar as propostas americanas antes de esclarecer a fórmula que Beirute defenderá.

Há duas negociações relacionadas: as funções da presença internacional no Sul e seu quadro diplomático. Para além da questão da substituição da UNIFIL, é aditada uma possível resolução do Conselho de Segurança sobre o novo regime.

Após FINUL: as reservas emprestadas a Beirute

Segundo a fonte do governo, Salam discutiu o futuro do Sul com António Guterres, à margem da COP31 em Antalya. A sua reunião reflecte-se nos registos de viagem do Primeiro-Ministro de 11 de Novembro. Os pormenores das suas discussões sobre a rotação dos pacificadores são comunicados por esta fonte, sem que seja publicado um relatório conjunto sobre estas propostas.

O Governo procuraria preservar três funções desempenhadas atualmente pela UNIFIL: monitorar o terreno, relatar incidentes e manter comunicações. A redução da escalada seria o outro foco das consultas. Por conseguinte, o mecanismo desejado deve manter uma capacidade de ligação numa região onde os incidentes militares alimentam regularmente versões contraditórias.

A fonte atribui a Beirute uma oposição aos contatos diretos entre os dois exércitos no mecanismo futuro. Relata também a rejeição de uma fórmula envolvendo empresas privadas. Ela cita Blackwater como uma comparação com a experiência iraquiana, sem anunciar a seleção de uma empresa ou a celebração de um contrato para o Líbano.

Segundo este relato, Washington favorece um mecanismo de verificação mais amplo do que a renovação do funcionamento tradicional da UNIFIL. As discussões ainda precisam de clarificar o estatuto civil ou militar das partes interessadas. A fonte indica que Salam deseja ouvir as explicações do emissário americano sobre este ponto.

Um pedido libanês ao Conselho de Segurança?

Outro jornal libanês relata na sexta-feira um cenário separado: os Estados Unidos gostariam que o próprio Beirute pedisse ao Conselho de Segurança que incorporasse o acordo-quadro numa nova resolução. O jornal baseia-se em informações anónimas e apresenta esta abordagem como uma orientação dos EUA prevista, não como um pedido já apresentado pelo Líbano.

Nesta leitura, a origem libanesa do pedido seria de âmbito diplomático. Washington poderia apresentar o projeto como resposta a uma iniciativa estatal. O jornal acredita que esta configuração tornaria uma oposição russa ou chinesa mais difícil politicamente. Não relata qualquer compromisso de Moscovo ou de Pequim em apoiar um texto.

As regras do Conselho permanecem as da Carta das Nações Unidas. Uma resolução sobre uma questão de fundo exige pelo menos nove votos a favor e pode ser bloqueada pelo voto negativo de um membro permanente. Os Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China têm esse poder. A tolerância de um membro permanente não impede a adopção quando o limiar de nove votos for atingido.

Assim, uma iniciativa Beirute pesaria fortemente nas negociações políticas, sem alterar essas regras. O conteúdo de um eventual projecto, a definição de compromissos e as posições dos membros do Conselho permanecem no centro dos debates.

G7 suporta nova arquitetura de segurança

As posições públicas dos parceiros do Líbano já fornecem algumas orientações. Na sua declaração de 12 de Novembro, os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 apelaram a uma arquitectura de segurança forte e duradoura após a UNIFIL. Colocam-na em apoio às Forças Armadas Libanesas, em conformidade com a Resolução 1701, e em apoio à implementação do quadro trilateral.

Os Ministros apelam também a progressos nas áreas-piloto. Combinam o desarmamento verificável do Hezbollah, a reafectação das forças israelitas e o destacamento do exército libanês. Eles reafirmam seu apoio à soberania e integridade territorial do país.

Durante o seu encontro com Marco Rubio à margem deste encontro, Jean-Noël Barrot defendeu a necessidade de evitar um vazio de segurança. O relatório francês, publicado em 12 de Novembro, menciona o trabalho sobre uma arquitectura de segurança após a retirada. Não especifica a força, o comando ou o estado de uma força de substituição.

A transição prevista para 31 de Dezembro

A Resolução 2790 estabelece o fim das operações da UNIFIL em 31 de Dezembro de 2026. Prevê então uma retirada ordenada e segura no prazo de um ano, em consulta com o Governo do Líbano e os países contribuintes. Durante esta fase, a missão mantém funções limitadas, incluindo a protecção do seu pessoal e, dentro das suas capacidades, uma contribuição para a protecção dos civis.

O texto apela igualmente à retirada israelita das posições ocupadas a norte da Linha Azul e à extensão da autoridade do Estado libanês. Prevê a análise das opções para a posterior implementação da Resolução 1701 na sequência da partida dos pacificadores, incluindo o acompanhamento da Linha Azul e o apoio à implantação do exército ao sul do rio Litani.

A visita anunciada de Mike Waltz visa permitir que Salam examine as modalidades americanas desta transição. Para Beirute, as consultas agora se concentram nas missões a serem mantidas, nos atores que as exerceriam e no lugar das Nações Unidas no futuro.

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