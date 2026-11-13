Polio: Líbano reforça a prevenção

O Ministério da Saúde libanês está fortalecendo a prevenção da poliomielite após os casos detectados em Deir Ezzor, Síria. Entre as medidas anunciadas contam-se a verificação das vacinas nas fronteiras oficiais, a recolha de doses e o aumento da vigilância. As vacinas permanecem livres na rede pública e entre os seus parceiros.

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O Líbano está a reforçar a sua prevenção contra a poliomielite após a detecção de casos na província síria de Deir Ezzor. Em 13 de novembro, o Ministério da Saúde anunciou uma reunião de emergência presidida por Rakan Nassereddine. As medidas incluem imunização de crianças, controle de seu status vacinal na fronteira e detecção precoce de casos suspeitos. O país permanece livre de poliomielite pelo vigésimo terceiro ano consecutivo, diz o ministério.

O encontro envolveu o Programa Nacional de Imunização, comitês científicos e consultivos, bem como representantes da Organização Mundial da Saúde e da UNICEF. Participaram também as equipes responsáveis pela vigilância epidemiológica e medicina preventiva. As autoridades querem evitar a introdução do vírus enquanto as sucessivas convulsões podem interromper o acesso a doses de rotina.

Poliomielite: verificar vacinas em passagens oficiais

O Ministério apela a uma maior coordenação com a Segurança Geral para verificar o estatuto vacinal das crianças que entram nas fronteiras oficiais. As equipes de saúde devem facilitar a recuperação das doses em falta, inclusive com a vacina oral contra a poliomielite. O objectivo é aproveitar todas as oportunidades para proteger as crianças que estão subvacinadas.

O comunicado não prevê o encerramento das fronteiras. Descreve um sistema de prevenção da saúde baseado na verificação e no acesso à vacinação. Ainda não especifica o calendário operacional de cada posto ou os recursos adicionais a atribuir.

No território libanês, os serviços de saúde devem intensificar a imunização de rotina, dando prioridade às áreas de baixa cobertura. O Departamento também solicita uma maior vigilância e identificação precoce de casos suspeitos. A coordenação técnica com as duas agências da ONU e parceiros de saúde deve acompanhar esta preparação.

Doses gratuitas e uma chamada às famílias

Os pais são encorajados a verificar se seus filhos receberam todas as doses do Programa Nacional de Imunização. O departamento insiste em não adiar compromissos. Ele indicou que as vacinas estavam disponíveis gratuitamente nos centros de saúde primários de sua rede e seus parceiros, bem como em escritórios privados que cooperavam com ele.

Rakan Nassereddine também solicitou escolas e profissionais dos setores público e privado. A proteção da criança, disse o ministro, é baseada na sua participação, bem como na das equipes do ministério. O anúncio visa famílias já estabelecidas no Líbano, bem como crianças que chegam ao país.

Um lar sírio identificado, depois um terceiro caso relatado

Um comunicado conjunto do Ministério da Saúde da Síria, OMS e UNICEF, de 9 de novembro, confirmou um poliovírus derivado da vacina tipo 1 ou VDPV1, em duas crianças de seis a treze meses com paralisia em Deir Ezzor. Os primeiros relatórios suspeitos dataram de 11 de Outubro. Em 18 de Outubro, uma campanha atingiu mais de 34 000 crianças com menos de cinco anos nos sectores em causa.

Em 12 de novembro, Yasser Farrouh, diretor de doenças transmissíveis e não transmissíveis do Ministério sírio, anunciou um terceiro caso em Al-Mayadin. De acordo com suas declarações, publicadas em 13 de novembro, ele foi um contato dos dois casos anteriores na mesma área. Ele confirmou a continuação e extensão das campanhas de vacinação. Este anúncio actualiza os resultados de dois casos apresentados no comunicado conjunto de 9 de Novembro.

As autoridades sírias e as agências das Nações Unidas atribuem as lacunas de proteção às interrupções nos serviços de saúde e dificuldades de acesso à imunização. Lembram que as doses adicionais propostas durante as campanhas complementam, sem substituir, o esquema habitual de vacinação.

Por que a vacinação permanece no centro da resposta

O poliovírus derivado da vacina provém de uma estirpe enfraquecida utilizada na vacina oral. Em uma população subimunizada, sua circulação prolongada pode resultar em alterações genéticas e torná-la capaz de causar paralisia. Este mecanismo difere de uma infecção com poliovírus selvagem.

A OMS explica que a resposta se baseia na alta cobertura vacinal, capaz de interromper a transmissão. Em particular, a vacina oral afeta a imunidade intestinal. A vacina injectável inactivada protege contra formas paralíticas e não contém vírus vivos. As autoridades sanitárias determinam os produtos e doses adequados para programas e campanhas.

A poliomielite pode causar paralisia permanente. Recomendações conjuntas para as famílias exigem consulta imediata em face de súbita fraqueza ou paralisia de um membro de uma criança. No Líbano, os pedidos de informação sobre vacinação podem ser enviados ao serviço de cuidados de saúde primários do Ministério em 01-830371 ou 01-830372.

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