13 de novembro de 1936: tratado de independência inaugural

Em 13 de novembro de 1936, o presidente libanês Émile Eddé e o alto comissário francês Damien de Martel assinaram um tratado de amizade e aliança em Beirute. O texto deverá abrir caminho para o fim do mandato e para a admissão do Líbano na Liga das Nações. Mas o Parlamento francês não o ratifica. Noventa anos depois, esta assinatura permaneceu uma distinta etapa de independência adquirida em 1943.
O acordo veio 16 anos após a proclamação do Grande Líbano. Trata-se de duas questões relacionadas: a transferência de soberania e o lugar que a França manteria na nova ordem política. Negociadores planejam substituir a relação proxy por uma aliança. No entanto, a presença militar francesa permanece no centro dos arranjos.
O Tratado franco-libanês de 1936, na esteira síria
Na França, a chegada da Frente Popular no poder colocou a independência do Levante na agenda. Na Síria, mobilizações nacionalistas levaram a negociações com Paris. Uma primeira rodada foi realizada na primavera de 1936, seguida de discussões adicionais a partir de julho.
Em 9 de setembro, Pierre Viénot e Hashem el-Atassi assinaram o tratado franco-sírio. Provê independência e unidade sírias, bem como a entrada na Liga das Nações. A França deve manter instalações militares. Dois meses depois, as negociações libanesas conduziram a um acordo.
Em Beirute, no entanto, a questão das fronteiras deu ao tratado um âmbito especial. Parte das forças políticas defende um Líbano independente dentro do quadro territorial do Grande Líbano. Outros querem uma união com a Síria. O futuro status do país, portanto, não chegou a consenso, mesmo entre aqueles que pediram o fim da tutela francesa.
Garantias de fronteira, manutenção da aliança militar
O patriarca maronita Antoine Pierre Arida fez seus pedidos em fevereiro de 1936. Incluem a manutenção das fronteiras libanesas, o reconhecimento da soberania nacional e a conclusão de um tratado com a França. Esta posição combina a independência com relações estreitas com Paris, sem excluir a cooperação com a Síria.
O Congresso do Sahel, em outubro, expressou uma orientação diferente. Os líderes ali reunidos defendem a soberania no âmbito da unidade síria, ela própria ligada a um projeto de unidade árabe. Consideram que as negociações com a França constituem um passo para esta aproximação. Estas posições políticas opostas passam pela preparação do acordo.
O texto assinado em 13 de Novembro é acompanhado de uma convenção militar e de uma troca de cartas. Visa a admissão do Líbano na Liga das Nações, que se destina a permitir que o Líbano deixe o regime de procuração. Também mantém um papel militar francês em território libanês. Para os partidários do Tratado, esta presença oferece uma garantia fora da existência e das fronteiras do país.
Por outro lado, os adversários de um Líbano separado da Síria vêem a consolidação de uma divisão que eles contestam. Os arquivos diplomáticos franceses mantêm registros de reações ao tratado, particularmente em Trípoli, bem como de manifestações e tensões em Beirute. Por conseguinte, o acordo compromete tanto a organização interna do Líbano como as suas relações com o poder de procuração.
Beirute ratifica, Paris não segue
A Câmara Libanesa aprova o tratado. Émile Eddé promulgou a lei de ratificação em 20 de novembro de 1936. A sua publicação consta do Jornal Oficial da República Libanesa de 30 de Novembro de 3365. No entanto, o procedimento libanês não é suficiente para pôr em vigor o acordo.
Em França, os tratados com a Síria e o Líbano encontraram oposição. Os círculos militares e coloniais querem preservar as posições francesas no Levante. Os círculos religiosos estão preocupados com o destino das populações cristãs após uma retirada. O Parlamento francês não ratifica nenhum dos textos.
O congelamento deixa o mandato para se manter. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu em setembro de 1939, os acordos de 1936 não produziram a mudança de status anunciada. Portanto, a assinatura diplomática e a aprovação libanesa não resultaram na transferência de soberania.
Outro caminho para novembro de 1943
A guerra então perturba o equilíbrio de poder no Levante. Os combates de 1941 e as declarações da França livre abriram uma nova sequência. As autoridades libanesas continuam a reivindicar os poderes exercidos pelos representantes franceses.
Em 8 de novembro de 1943, a Câmara aboliu as disposições de mandato da Constituição. As detenções do Presidente Bechara al-Khoury, o chefe do governo Riad al-Solh e vários ministros causaram uma crise. Seu lançamento em 22 de novembro tornou-se a data do feriado nacional. Sete anos após o tratado assinado por Eddé e Martel, a independência foi alcançada em um quadro diferente daquele negociado em 1936.
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