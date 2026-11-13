13 novembre 2026
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Outlook: o colapso global continua sexta-feira

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· 4 min de leitura · 8 vues

A falha global do Outlook continua sexta-feira, 13 de novembro. A Microsoft continua a reparar o Exchange Online após resultados limitados. As interrupções também incluem funções Microsoft 365, incluindo equipes e calendários Copilot. Na Austrália, o Escritório Meteorológico relata dificuldades em contatar por e-mail, mas seus avisos permanecem disponíveis. Nos Estados Unidos, Workhorse adiou sua apresentação de resultados. O grupo de TI ainda não anuncia uma recuperação geral e continua a estabilizar seus servidores.

Panne mondiale Outlook : la panne se prolonge. Vue du Microsoft Visitor Center.
Couverture éditoriale à partir d’une photographie d’archive du Microsoft Visitor Center, 29 mai 2022. Photo : Lectrician1, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Adaptation et titrage Libnanews, même licence. © Lectrician1 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
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A falha global do Outlook continua sexta-feira, 13 de novembro de 2026. As interrupções afetam as mensagens Exchange Online e vários recursos da Microsoft 365, após uma noite de tentativas de reparo. Em seu relatório de situação publicado às 8:56 da manhã Beirute tempo, Microsoft ainda observa apenas o progresso limitado. O grupo aumenta suas capacidades com máquinas virtuais e verifica a aplicação de seus patches após reiniciar os servidores.

O incidente vai além das caixas de entrada. Interrompe trocas profissionais, funções de calendário e algumas ferramentas administrativas. Empresas americanas e agências governamentais australianas anunciaram consequências concretas para suas operações. A Microsoft não anunciou uma recuperação geral nesta situação.

Uma queda do Outlook que está acontecendo desde quinta-feira

A folha de acompanhamento Interchange Online mostra o início do incidente na quinta-feira, 12 de novembro, às 1617 UTC, 1817 horas em Beirute. Continua classificada como degradação do serviço sexta-feira de manhã. Duas referências seguem a crise: EX1550543 para mensagens e MO1550821 para impacto em outros serviços da Microsoft 365.

As dificuldades referem-se a várias formas de acesso aos e-mails. Outlook na web e aplicativo de desktop pode falhar em abrir uma caixa. Conexões móveis e aplicativos que usam as interfaces de troca também podem encontrar erros. A entrega de mensagens pode ser adiada. Os sistemas de e-mail instalados nas organizações também podem ser interrompidos ao negociar com o Exchange Online.

Nos Estados Unidos, os relatórios de problemas aumentaram acentuadamente na quinta – feira. De acordo com uma agência de notícias, Downdetector registrou um pico de cerca de 138 mil relatórios sobre o Outlook por volta de 1:00 na costa leste. Esta declaração mede os retornos arquivados nesta plataforma, não o número total de correios privados. Os relatórios então diminuíram, sem que a Microsoft confirmasse o fim da quebra.

Servidores restaurados e depois instáveis novamente

A Microsoft primeiro identificou uma perda de capacidade: os servidores estavam se tornando indisponíveis e estavam postergando sua carga em equipamentos ainda ativos. O grupo redistribuiu as conexões e reiniciou as máquinas afetadas. Ele também suspendeu implantações e mudanças de configuração durante sua pesquisa.

O retorno ao serviço foi difícil. Algumas máquinas começaram a parar de responder quando receberam tráfego. As equipes testaram restrições de tráfego, mudanças de roteamento e o retorno a uma configuração de rede recente. Na manhã de sexta-feira, eles continuaram a estabilizar a infraestrutura e aumentar sua capacidade.

A Microsoft afirma que desconhece qualquer atividade maliciosa que causou este incidente. A causa final permanece por estabelecer. O grupo planeja um relatório pós-ocorrência com as conclusões técnicas e medidas de prevenção.

As equipas não estão completamente para baixo

As consequências variam de acordo com as aplicações e suas funções. Para Equipes, a Microsoft aponta que as chamadas, o atendimento às reuniões, as discussões em grupo e as mensagens de canal permanecem amplamente disponíveis. As dificuldades incluem as funções relacionadas ao Exchange: visualização de um calendário, agendamento de uma reunião, envio de um convite ou alteração de um compromisso.

O co-piloto pode não responder nem aceder aos dados do trabalho. Planner e To Do também enfrentam dificuldades. Algumas telas de administração e funções de proteção ou conformidade são afetadas. Por outro lado, a Microsoft indica que o acesso aos arquivos armazenados diretamente no SharePoint Online permanece funcional.

Consequências já anunciadas pelas organizações

Na Austrália, o Escritório Meteorológico emitiu um aviso sexta-feira, 13 de novembro. A organização avisa que seus clientes e jornalistas podem não ser capazes de alcançá-lo por e-mail. Ele os direciona para o telefone e especifica para estar em contato com a Microsoft.

A Mesa salienta que as suas previsões e indicações não são afectadas. Eles permanecem acessíveis em seu site e no aplicativo BOM Weather. Por conseguinte, a perturbação anunciada diz respeito às suas comunicações electrónicas, não à transmissão das suas advertências meteorológicas.

Nos Estados Unidos, o Workhorse Group adiou a apresentação de seus resultados trimestrais. A empresa estava programada para realizar sua conferência na quinta-feira 12 de novembro às 16:30 horário da Costa Leste. Ela mudou para segunda-feira, 16 de novembro, ao mesmo tempo, citando explicitamente as perturbações causadas pelo colapso global da Microsoft. A sua declaração de resultados deverá ser emitida antes desta conferência.

Microsoft continua seus reparos regionais. O fornecimento de servidores ainda não é suficiente: as equipes devem verificar sua estabilidade quando as conexões do usuário retomarem.

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