Sul do Líbano: o luto de enterros temporários

As famílias deslocadas no sul do Líbano às vezes têm de enterrar seus entes queridos longe do cemitério familiar. Em um stand em 6 de novembro, Mustafa Fahs relata um pedido de terra para acomodar o falecido. Testemunhos reunidos na primavera e verão, de Tiro a Haret Saida e Choueifat, documentam este evento. Mostram o peso da espera e o segundo enterro, sem permitir uma avaliação nacional atualizada. O retorno dos mortos permanece ligado ao dos vivos e à segurança das aldeias.

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Os enterros temporários estendem o exílio das famílias no sul do Líbano. Em um stand em 6 de novembro de 2026, o escritor Mustafa Fahs relata um pedido de terra para acomodar seus mortos. Destaca uma dificuldade documentada por vários meses: como enterrar um ente querido quando a aldeia familiar permanece inacessível?

O pedido de Mustafa Fahs vem de um amigo deslocado, envolvido na vida de sua comunidade. Este homem está à procura de um plano público para criar um cemitério para famílias nas localidades do sul. Fahs não especifica sua identidade ou o local desejado. O seu texto não se refere a uma decisão administrativa de concessão do terreno.

Isto é prova de uma preocupação concreta. Quando o regresso desaparecer, temos de encontrar um lugar para o falecido. No entanto, algumas famílias querem manter o seu enterro num local temporário até se transferirem para o cemitério da aldeia. O lugar do luto então depende do mesmo obstáculo que a habitação: a impossibilidade de voltar.

Sepultamentos temporários de Tiro a Choueifat

De Tiro a Choueifat, os testemunhos reunidos na primavera e no verão de 2026 descrevem famílias à espera de transferência. Nenhum balanço nacional atualizado fornece informações sobre o número de enterros ainda provisórios em novembro.

Em Tiro, um relatório de 9 de abril relatou o enterro de Ahmad Saadeh de Kafra. Segundo os salvadores que cuidaram dele, as greves impediram seu enterro em sua aldeia. O xeique Rabih Koubayssi explicou que tinha cumprido os ritos na ausência de sua família. As partes interessadas previram uma transferência quando as condições de segurança permitido.

No mesmo relatório, Hussein Saleh disse que queria trazer seus parentes de volta para Ramieh. Ele havia perdido sua esposa grávida, filha e vários membros da família em uma greve em Tiro. O enterro no local respondeu à emergência. O desejo de um funeral na aldeia permaneceu.

Depois do enterro, as famílias ainda têm de organizar um novo transporte e reunir parentes. Estes passos permanecem suspensos do acesso ao cemitério da família.

Famílias enfrentando a mesma escolha longe da frente

O problema não diz respeito apenas aos mortos na sua aldeia. Em 15 de abril, os irmãos Ali e Wael Sabbagh explicaram a uma agência de notícias por que haviam temporariamente enterrado sua mãe e irmão em Beirute. Ambos morreram num ataque ao seu edifício em Tallet al-Khayat. A família queria levá-los para Nabatiyah, mas considerou a rota muito perigosa.

Em Wardanieh, o prefeito Ali Bayram descreveu outra resposta local em um relatório publicado em 6 de abril. Desde a guerra de 2024, o município tinha preparado terras para até 200 mortos. Houve 51 enterros temporários. Entre os enterrados estavam também dois idosos deslocados que morreram de causas naturais.

Em Haret Saida, sepulturas à espera de uma transferência

Em Haret Saida, Hassan Saleh, chefe dos enterros, descreveu em junho uma seção temporária criada durante as hostilidades iniciadas em 2023. Algumas famílias ainda não haviam sido capazes de trazer seus parentes de volta após o cessar-fogo de novembro de 2024. A retomada da guerra em 2026 havia aumentado novamente a necessidade.

Em um relatório da agência de 11 de junho, ele relatou cerca de 120 enterros temporários desde março. Ele declarou que o falecido incluía trabalhadores de primeiros socorros e pessoas desarmados.

Ghada Hussein, de Kfar Tibnit, visitou o túmulo de seu filho Mohammed Tufayli, um lutador de Hezbollah. Ela disse que queria levá-lo de volta para a aldeia, mesmo depois de uma longa espera. O mesmo cemitério recebeu civis.

O segundo funeral, uma nova provação

Esta prática é chamada de wadi‘a, que se refere à ideia de um repositório confiável. Um relatório publicado em 14 de Maio descreveu áreas reservadas em cemitérios existentes e terrenos utilizados para este fim. Ele também relatou o caso de Itaf Abu Saleh, de Kafra, que morreu há sete décadas por causas não relacionadas com a guerra. Sua família o enterrou temporariamente em Chouifat.

Seu pai Youssef explicou que a transferência futura era um apego ao lugar de origem. Ele lembrou, no entanto, que reabrir uma sepultura e organizar um novo enterro reviveu a perda. Outros familiares entrevistados neste relato descreveram um luto suspenso até o retorno.

O pedido de terra de Mustafa Fahs coloca esta expectativa na vanguarda. Para as famílias envolvidas, é preciso encontrar um lugar num cemitério de recepção, mantendo a esperança de um enterro na aldeia.

Foto: Libnanews foto. Acessos em Nabatiyah, arquivo publicado em outubro de 2024. Esta ilustração não representa os enterros temporários ou as famílias mencionadas. Toda a fotografia preservada, montagem Libnanews.

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