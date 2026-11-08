8 novembre 2026
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Afogamento assassino no Senegal: 34 mortes

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O naufrágio de uma canoa ao largo da costa de Kébémer, Senegal, matou 34 pessoas de acordo com um novo relatório no domingo, 8 de novembro, de fontes oficiais. Um sobrevivente também foi relatado. A pesquisa continua perto de Lompoul, enquanto o número total de pessoas a bordo permanece desconhecido. O governador de Louga acompanha a identificação das vítimas e acompanha as famílias. O Ministro do Interior está previsto para segunda-feira no local da tragédia. As circunstâncias do naufrágio continuam por estabelecer.

Couverture Libnanews : naufrage au Sénégal, 34 morts et recherches en cours, sur une photographie d’archives de pirogues à Lompoul en 2016.
Pirogues de pêche à Lompoul-sur-Mer, le 7 août 2016. Photo d’archives sans lien avec l’embarcation naufragée. Georges Hermann Njiale Njiale / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Habillage éditorial Libnanews. © Georges Hermann Njiale Njiale / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Adaptation graphique Libnanews sous la même licence.
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O naufrágio assassino no Senegal, ao largo do departamento de Kébémer, matou 34 pessoas, segundo um relatório oficial no domingo, 8 de novembro. Um sobrevivente também está incluído nesta contagem. A pesquisa continua na área de Lompoul na Grande Costa.

Esta nova avaliação, comunicada a uma agência de notícias senegalesa, excede a de 21 mortes anunciadas no sábado à noite. A imprensa senegalesa confirma esta revisão ascendente. As autoridades apresentam o barco como uma canoa carregando candidatos para emigração irregular.

Matar afogamento no Senegal: uma avaliação ainda provisória

O número total de pessoas a bordo permanece desconhecido. A contagem de 34 mortos e um resgatado, portanto, não permite determinar quantos passageiros ainda estão faltando na chamada. Os serviços estatais continuam mobilizados para encontrar potenciais sobreviventes.

No sábado, 7 de novembro, os policiais e bombeiros recuperaram cerca de 20 corpos na costa de Lompoul. As informações iniciais foram encontradas na área de Tebene, na área de Potou Saradao. As equipas enviaram os restos para identificação.

Estas descobertas seguiram o relato de uma canoa falhada nesta parte da costa. As circunstâncias exactas da tragédia ainda não foram especificadas. As provas disponíveis também não confirmam o ponto de partida ou de destino do navio.

Identificação da vítima e apoio familiar

O governador da região de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, visitou o departamento de Kebemer no domingo. Sua visita centra-se no monitoramento da identificação e preservação dos corpos. Ela também deve conhecer as famílias enlutadas e transmitir as condolências do Estado.

Em comunicado, o Ministério do Interior e da Segurança Pública garantiu a mobilização dos serviços relevantes. Esta mobilização diz respeito à investigação, alívio e apoio das famílias. O Ministro expressou as suas condolências em nome do Presidente da República e do Governo.

O Governo também reafirmou o seu compromisso de combater as redes de contrabando, em especial com os países vizinhos. Exortou as pessoas a estarem vigilantes sobre os perigos da migração irregular. Estas declarações não especificam, nesta fase, as responsabilidades no naufrágio de Lompoul.

O Ministro do Interior deverá comparecer na segunda-feira, dia 9 de novembro. O objetivo da visita é fornecer apoio estatal às famílias, enquanto a busca e identificação das vítimas continua.

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