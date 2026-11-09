Banco Central: Parlamento líbio nomeia Abu Khazam

O Banco Central da Líbia concluiu a operação entre Naji Issa e Fawzi Abu Khazam em 8 de novembro. Esta fase segue-se à votação parlamentar de 2 de Novembro e ao juramento de 4. A ONU insiste na independência da instituição, na protecção das reservas e no respeito dos procedimentos.

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No domingo, 8 de novembro de 2026, o Banco Central da Líbia anunciou a assinatura dos minutos finais entre Naji Issa e Fawzi Abu Khazam. Esta etapa administrativa segue-se à nomeação parlamentar em 2 de novembro e ao juramento do novo governador em 4 de novembro. Formaliza a transferência de responsabilidades, sem ser confundido com um acordo político de todas as instituições.

Segundocomunicado do Banco Central de 8 de NovembroA cerimônia contou com a presença de membros do Conselho de Administração e funcionários da instituição. O banco apresenta a assinatura como a conclusão de seus procedimentos administrativos e como um meio de garantir a continuidade do trabalho.

A Câmara dos Representantes da Líbia nomeou Fawzi Abu Khazam governador do Banco Central na segunda-feira, 2 de novembro de 2026, em Sebha. Segundo o comunicado parlamentarreportado por Anadolu78 dos 90 deputados presentes aprovaram a demissão de Naji Issa e a escolha de seu sucessor. Abu Khazam actuou interinamente desde 22 de Outubro.

Acomunicado de imprensa de 4 de novembrotinha confirmado o juramento de Abu Khazam perante o Presidente da Câmara e alguns dos seus membros, nos termos da decisão de 2 de Novembro.

A votação leva uma decisão do Parlamento a uma sucessão previamente organizada pela sua Presidência. A distinção conta: o primeiro acto previa expressamente que a demissão fosse apresentada ao Parlamento numa futura sessão. Este passo surge à medida que o Banco Central prossegue as suas actividades e reorganiza os seus órgãos internos.

Após a votação intercalar decidida em 22 de Outubro

Em 22 de outubro de 2026, de acordo com a decisão relatada no mesmo dia pela agência pública da LANA, a presidência da Câmara tinha aceitado em princípio a demissão de Naji Issa. Sua decisão número 5 de 2026 confiou temporariamente as funções de governador a Fawzi Abu Khazam, membro do Conselho de Administração.

Este acordo deveria assegurar a continuidade das operações até que a Assembleia tomasse uma decisão. Confiou, nomeadamente, no pedido de demissão do Governador e na correspondência do Presidente da Câmara de 30 de Agosto.

No seu anúncio de segunda-feira, o Parlamento reuniu duas decisões: aceitar a demissão do ex-governador e nomear Abu Khazam como chefe da instituição. Os 90 deputados mencionados correspondem à presente sessão. O comunicado não detalha a distribuição de outros votos entre votos contra e abstenções.

O Banco Central já tinha adquirido o contrato

A nomeação parlamentar vem após a efetiva assunção de cargo anunciada pelo Banco Central da Líbia. Em 25 de Outubro, o seu Conselho de Administraçãoconfirmado, segundo a agência pública LANAque Fawzi Abu Khazam exerceu as suas responsabilidades desde 22 de Outubro. Referiu-se à decisão da Presidência parlamentar.

Nessa reunião, o conselho tinha apoiado as tarefas legais do banco. Além disso, deu início à revisão do seu regulamento interno. Foram anunciados comitês de governança, auditoria e gestão de riscos e nomeações. Ele tinha pedido para reorganizar o Comité de Política Monetária.

Diálogo com o Alto Conselho de Estado

Na época da sucessão anterior, em setembro de 2024, a Câmara e o Alto Conselho de Estado chegaram a um acordo. No seu comunicado de 30 de Setembro de 2024, a missão das Nações Unidas confirmou a consulta do Alto Conselho antes da nomeação parlamentar, em conformidade com o acordo político líbio.

Em 27 de outubro de 2026, Fawzi Abu Khazam conheceu Mohamed Takala, presidente do Alto Conselho de Estado. De acordo com o comunicado emitido no mesmo dia pelo Banco Central, abordaram a cooperação interinstitucional e questões econômicas e financeiras. O Governador introduziu os procedimentos de adjudicação de contratos e afirmou que os serviços continuaram a funcionar normalmente.

Ambos os funcionários salientaram a importância do diálogo e das consultas. Comunicado de imprensa n.o.

ONU apela à preservação da independência bancária

Em umade 23 de outubro de 2026A Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia tomou nota das decisões da Presidência Parlamentar. Solicita que se preserve a integridade, a independência e o funcionamento do Banco Central. Solicita igualmente o cumprimento dos procedimentos previstos no quadro jurídico líbio.

A missão também alertou contra a pressão do banco para financiar o aumento das despesas públicas. Na sua opinião, tais práticas poderiam aumentar a taxa de câmbio e as tensões inflacionistas, reduzindo as reservas.

Orçamento e moeda entre os casos a tratar

As primeiras reuniões de Abu Khazam especificam os registos financeiros já autorizados. Em 26 de Outubro, encontrou-se com o Ministro das Finanças, Rashid Abu Ghefah. Masoud Suleiman, presidente da Companhia Nacional de Petróleo, também participou da reunião. Segundo o Banco Central, os intercâmbios visavam coordenar os procedimentos e partilhar informações entre estas três instituições.

No seu comunicado de 28 de Outubro de 2026, o Conselho do BCE apelou à aceleração da unificação do orçamento geral e a novas reformas económicas. Sublinhou ainda a utilização de divisas para financiar as necessidades básicas de bens e serviços, com o objectivo de preservar as reservas e a estabilidade cambial.

O Conselho decidiu igualmente reforçar o controlo dos riscos e a preparação das decisões de política monetária. Ele pediu para desenvolver pagamentos eletrônicos para reduzir o uso de dinheiro.

Cobertura: Sede do Banco Central em Trípoli, fotografia dos arquivos de 18 de outubro de 2010. Weisserstier /Wikimedia Commons,CC BY 2.0. Escala proporcional e curativo gráfico fora da fotografia; nenhuma cena de novembro de 2026 é mostrada.

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