Pessoas mascaradas, retratadas como libanesas, são relatadas estarem presentes ao lado de soldados israelenses nas barragens no sul do Líbano, de acordo com um relatório de Al-Mahatta. Informações semelhantes foram fornecidas a Libnanews por um jornalista local. Os locais, datas, identidades e funções permanecem por estabelecer. Não há provas de uma nova milícia ou de uma ligação com o antigo Exército do Sul do Líbano. O acento comunicado não constitui prova de nacionalidade ou filiação.

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Pessoas mascaradas, retratadas como libanesas, dizem estar presentes ao lado de soldados israelenses em barragens no sul do Líbano, de acordo com um relatório atribuído a Al-Mahatta. Foram notificadas informações semelhantes à Libnanews. A sua identidade, papel e possível filiação numa organização permanecem desconhecidas.

A história atribuída a Al-Mahatta descreve indivíduos presentes com soldados em barragens israelenses controlando as entradas e saídas de aldeias ocupadas no sul do Líbano. De acordo com este relato, eles falavam árabe com um sotaque libanês. No entanto, não fornece quaisquer provas para estabelecer a sua identidade.

François El Bacha disse ter ouvido uma história similar alguns dias antes de um jornalista na região.

No Sul do Líbano, identidades e um papel a ser estabelecido

O caráter libanês do sotaque é, nesta fase, a avaliação relatada pela fonte. Não basta estabelecer nacionalidade, local de residência ou filiação. A alegada presença do lado dos soldados também torna impossível determinar uma função: interpretação, assistência local ou participação em controles permanecem possibilidades não-monstradas.

A hipótese de ajuda às forças israelenses por pessoas que vivem no Líbano permanece não confirmada. O conhecimento da terra, por si só, não permitiria distinguir entre os actuais habitantes de antigos residentes.

Referência ao antigo Exército do Líbano do Sul

A referência a um novo « Exército de Lahad » refere-se ao Exército do Líbano do Sul (SLA), milícia aliada de Israel comandada por Antoine Lahad. Financiado e equipado por Israel, participou no controle da área ocupada antes do seu colapso durante a retirada israelense em maio de 2000. Alguns de seus membros e suas famílias haviam vencido Israel.

Este precedente histórico não estabelece qualquer ligação com o povo hoje mencionado. Não há provas da presença de antigos membros do SLA ou de uma nova milícia.

Ilustração: Ras Naqoura, uma fotografia de arquivo da Libnanews, que está presente desde 2019. Data de filmagem não estabelecida. Esta imagem não mostra as represas ou pessoas mencionadas no artigo. © François el Bacha / Libnanews.

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