Sul do Líbano: greves em Kfar Tebnit, casas destruídas em Zawtar

Dois ataques aéreos israelenses alvejaram Kfar Tebnit em menos de dez minutos, domingo, 8 de novembro, de acordo com uma agência de notícias libanesa. Em Zawtar al-Sharqiyah, um correspondente relatou demolições de casas por escavadoras e incêndios durante a noite. Tiros automáticos também foram reportados para Qantara. Nenhum registro humano ou contagem das casas destruídas acompanhou esta informação inicial. Estes fatos são distintos do fogo de artilharia relatado no dia anterior na área.

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Dois ataques aéreos israelenses atacaram Kfar Tebnit no sul do Líbano no domingo, 8 de novembro de 2026 à tarde. Segundo uma agência de notícias libanesa, ocorreram em menos de dez minutos. Demolição e queima de casas também foram relatadas em Zawtar al-Sharqiyah. Esta informação não foi acompanhada por qualquer avaliação humana.

Dois ataques em Kfar Tebnit

Um primeiro boletim, transmitido às 1508 horas de Beirute, relata um ataque aéreo israelense em Kfar Tebnit. Um segundo, publicado às 15:16, relatou uma nova greve na mesma localidade. Ele afirma que menos de dez minutos separam os dois ataques.

Os despachos colocam os fatos à tarde, sem dar a hora exata de cada greve. Não especificam os edifícios nem os danos. Nenhum número de vítimas é relatado nesta fase. Por conseguinte, a ausência de uma avaliação não leva à conclusão de que não existem lesões ou mortes.

Casas demolidas em Zawtar al-Sharqiyah

Em outro boletim, publicado às 1529 horas, um correspondente relatou a contínua destruição em Zawtar al-Sharqiyah. Segundo seu relato, grandes escavadeiras do exército israelense foram vistas neste domingo atacando as fundações e telhados de casas, antes de demoli-los.

O mesmo relatório indica que as casas foram queimadas durante a noite. Não menciona o número de casas em causa. Os incêndios noturnos e demolições observados durante o dia constituem duas sequências distintas relatadas nesta localidade.

Um boletim emitido às 15:38 também relatou que os tiros automáticos israelenses estavam sendo disparados contra Qantara na área de Marjeyoun. Não fornece mais informações sobre as suas consequências.

Estes novos factos dizem respeito ao domingo, 8 de Novembro. Além do fogo de artilharia relatado no dia anterior nas proximidades de Zawtar, Mayfadoun e Kfar Tebnit. Os primeiros envios da tarde ainda não fornecer qualquer avaliação detalhada dos danos ou possíveis vítimas das operações deste domingo.

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