Sabra: Três detenções e um túnel descoberto

As Forças de Segurança Interna anunciaram três detenções em Sabra durante uma operação em 8 de novembro contra um armazém de motocicletas roubado. Segundo a declaração, uma troca de fogo de cerca de uma hora precedeu a descoberta de um túnel e apreensões de armas, munições e narcóticos. As quantidades não são especificadas. Uma pessoa procurada foi levemente ferida na cabeça após uma queda enquanto tentava escapar. Os suspeitos foram entregues à autoridade competente em matéria de investigação judicial.

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Em Sabra, as Forças de Segurança Interna (FSI) anunciaram a prisão de três pessoas após uma operação em 8 de novembro de 2026 contra um armazém de motocicletas roubado. Em sua declaração emitida no mesmo dia, eles relataram uma troca de fogo e a descoberta de um túnel.

Sabra: uma troca de fotos de cerca de uma hora

De acordo com o ISP, pessoas procuradas abriram fogo na patrulha da brigada de investigação do Monte Líbano e jogou uma granada durante a busca, na entrada do acampamento, no lado do Monte Líbano. Os oficiais responderam e os confrontos duraram cerca de uma hora.

O comunicado de imprensa relata um leve ferimento na cabeça de uma pessoa procurada causado por uma queda durante sua tentativa de escapar.

Convulsões sem balanço quantificado

ISPs relatam que apreenderam motocicletas roubadas, narcóticos, armas e munições, incluindo granadas, sem especificar suas quantidades. Apresentam o túnel descoberto como passagem para a troca de bens roubados entre grupos.

Os factos comunicados pelos ISP dizem respeito a suspeitas de roubo e infracções relacionadas com a droga. A declaração não detalha o papel atribuído a cada um dos suspeitos. Nenhuma condenação é anunciada.

Os três suspeitos e as apreensões foram entregues ao serviço competente em matéria de investigação judicial, especificam os ISP.

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