Sul do Líbano: ataques israelenses em Qantara

As greves israelenses foram relatadas em Qantara na quarta-feira de manhã, 11 de novembro. Um boletim subsequente menciona um míssil que não explodiu. Um ataque também foi relatado em Kfar Tebnit, bem como dois explosivos lançados ao amanhecer entre Zawtar al-Sharqiyah e Zawtar al-Gharbiyah. Foram disparados tiros no bairro Al-Khazzan em Majdal Zoun. Os drones foram relatados sobre o Sul, então Beirute e seus subúrbios sulistas. As expedições não fornecem quaisquer resultados humanos.

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As greves israelenses em Qantara foram relatadas na manhã de quarta-feira, 11 de novembro de 2026, de acordo com a agência de notícias oficial libanesa. Um ataque também foi relatado em Kfar Tebnit, bem como metralhadoras disparadas em Majdal Zoun. Os relatórios não dão resultados humanos.

Greves israelenses em Qantara

Em um primeiro boletim, o correspondente de Marjayoun relatou um ataque aéreo em Qantara, acompanhado por numerosos vôos de aviões de combate. O avião voou em altitude muito baixa no céu do Sul do Líbano.

Um segundo despacho indica que a aviação atingiu novamente a localidade. Esta informação descreve uma sucessão de greves, sem especificar o número de impactos, locais-alvo ou danos. Os boletins foram emitidos às 0902 horas e 0906 horas. Esses horários não são os dos ataques, que os textos não especificam.

Um boletim subsequente, emitido às 09:13 horas, relatou um novo ataque a Qantara e afirmou que o míssil não tinha explodido. O correspondente não dá mais detalhes sobre este dispositivo ou onde ele caiu.

Um ataque a Kfar Tebnit

No distrito de Nabatiyah, o correspondente da agência relatou um ataque aéreo a Kfar Tebnit. Seu despacho, publicado às 9:11 da manhã, não especifica a hora do ataque ou seu alvo. Também menciona dois dispositivos explosivos lançados por um drone ao amanhecer entre Zawtar al-Sharqiyah e Zawtar al-Gharbiyah.

Tiros para Majdal Zoun

Mais cedo de manhã, o correspondente em Tiro relatou um tiroteio israelense em direção ao bairro de Al-Khazzan, em Majdal Zun. O texto não especifica sua duração ou suas consequências.

O mesmo despacho relata drones sobre aldeias nos setores oeste e central do sul do Líbano no amanhecer de 11 de novembro. Menciona também flares israelenses sobre Yater e Zibqin durante a noite anterior, de 10 a 11 de novembro.

Em Beirute, outro correspondente relata drones israelenses sobre a capital e seus subúrbios do sul. Este boletim, publicado às 9:16 da manhã, não relata nenhuma greve nestas áreas.

Qantara já tocou no dia anterior

Estes novos relatórios seguem os de terça-feira, 10 de novembro. Um ataque aéreo foi relatado em Qantara às 0600 horas de Beirute. Uma poderosa explosão das forças israelenses foi mais tarde relatada na cidade no final do dia. Estes fatos do dia anterior permanecem distintos das greves relatadas nesta quarta-feira.

Para os acontecimentos de 11 de Novembro, a ausência de registo nas expedições não permite concluir que não houve vítimas.

Ilustração: Khiam visto de Marjayoun, fotografia de arquivo sem data. Esta imagem não mostra as greves relatadas em 11 de novembro. Foto: François el Bacha / Libnanews. Vestido editorial, contraste e nitidez ajustados.

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