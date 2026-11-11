11 novembre 2026
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Al-Walid Hallani foi preso após um acidente

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· 2 min de leitura · 5 vues

Um canal de televisão libanês relata, com base em fontes de segurança, o questionamento do cantor Al-Walid Hallani após um acidente de trânsito em Beirute. Um pedestre foi gravemente ferido. O registo original não especifica a localização exacta do acidente, a hora do incidente ou o processo judicial. Recapturas divergem em vários detalhes. Não há nenhuma declaração oficial consultada para confirmar as circunstâncias ou condições atuais da pessoa ferida. A morte não pode ser considerada estabelecida.

Al-Walid Hallani : une interpellation rapportée. Vue générale de Beyrouth, photographie d’archive non datée.
Vue générale de Beyrouth, photographie d’archive non datée. Cette image ne montre ni l’accident ni les personnes concernées. Photo : Jo Kassis / Pexels. Habillage éditorial assisté par IA. © Jo Kassis / Pexels
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O cantor libanês Al-Walid Hallani, filho de Assi Hallani, foi supostamente preso em Beirute após um acidente de trânsito envolvendo um pedestre. Um canal de televisão libanês relata esta informação citando fontes de segurança. As circunstâncias precisas e a situação jurídica da cantora continuam a ser oficialmente confirmadas.

Al-Walid Hallani citado em um acidente em Beirute

Segundo o relatório, o cantor atingiu um transeunte, gravemente ferido. O canal evoca uma condição crítica, sem citar um laudo médico ou especificar a instituição onde a pessoa teria sido cuidada.

A mesma mídia relata que os serviços de segurança prenderam Al-Walid Hallani e começaram a interrogá-lo sobre as circunstâncias do acidente. Ele não menciona qualquer acusação ou julgamento. Uma detenção não permite assumir a culpa do interessado.

A informação foi publicada na terça-feira à noite, 10 de novembro, e então amplamente retomada na quarta-feira, 11 de novembro. A hora exacta do acidente não consta do relatório original.

Outras informações

A cobertura mediática diverge entre a localização exacta do acidente e a localização do interrogatório. Estas indicações não podem ser reconciliadas para constituir uma determinada narrativa. A fonte original coloca apenas os fatos na capital.

No momento da verificação, nenhum comunicado oficial consultado confirma as circunstâncias, o estado atual do pedestre ou o resultado do procedimento. Também não há evidência de morte.

Ilustração: vista geral de Beirute, fotografia de arquivo sem data de Jo Kassis / Pexels. Esta imagem não mostra nem o acidente nem as pessoas envolvidas. Vestido editorial assistido por IA.

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