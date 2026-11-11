Egito: O custo de esperar pela mídia digital

No Egito, funcionários da mídia digital descrevem pedidos de licenças que permanecem indecisos após o pagamento de taxas e a preparação de seus arquivos. Reunidos no sindicato dos jornalistas em 7 de Novembro, apelaram a procedimentos mais claros. A lei prevê um período de 90 dias a partir de uma aplicação completa e um limite de £ 50.000 para taxas de site. O regulador invoca requisitos a serem cumpridos e afirma que continua a considerar pedidos pendentes.

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No Egito, funcionários da mídia digital denunciam o custo e a duração dos procedimentos de licenciamento. Reunião em 7 de novembro no sindicato dos jornalistas, eles descreveram pedidos que não tinham sido decididos após o pagamento de taxas e a preparação de seus arquivos. O Supremo Conselho de Regulação de Mídia respondeu que os pedidos pendentes devem cumprir requisitos legais, processuais ou financeiros.

A reunião do Comitê de Liberdade, na presença do presidente do sindicato Khaled al-Balchi e seu chefe Iman Aouf, revelou uma dificuldade comum com diferentes projetos editoriais. Segundo os depoimentos relatados, a incerteza afeta não só os locais de oposição, mas também publicações especializadas ou publicações próximas às autoridades.

O pagamento não termina de esperar

O representante de um site dedicado à economia, empregando cerca de 20 jornalistas sindicais, disse que ele tinha contribuído 50.000 libras egípcias em 29 de outubro de 2018 e anexou os documentos solicitados. Ele afirma que não conseguiu uma resposta. Esta cronologia é a apresentada pelo requerente, não o resultado de um exame contraditório do seu processo administrativo.

O fundador de outro site explicou que ele tinha arquivado seu pedido e pagou as taxas em setembro de 2024. Segundo ele, a equipe tinha cerca de 21 jornalistas e correspondentes. Ele disse que tinha aumentado o capital da empresa de £10.000 para £10.000 a pedido das autoridades, sem que o procedimento fosse concluído na data da reunião.

Esse gestor atribui à espera de redução da atividade e aumento do uso das redes sociais. Seu depoimento ilustra um custo que excede a taxa de licença apenas: os fundadores devem formar uma empresa, mobilizar capital e organizar um editorial enquanto as condições para a continuação do projeto permanecem incertas.

As licenças de mídia digital têm uma estrutura legal

O artigo 60.o da Lei 180 de 2018 prevê que o Conselho delibera no prazo de 90 dias a contar da data em que o pedido estiver concluído. Estabelece um limite de £ 50.000 para os custos relacionados com um site eletrônico. O ponto de partida para o prazo é, portanto, essencial: não se confunde necessariamente com um primeiro depósito ou pagamento.

Na reunião, o jornalista Amr Badr desafiou a aplicação deste teto como um montante fixo. Apelou igualmente à clarificação dos prazos e do regime aplicáveis aos projectos de imprensa. Os custos são acrescentados aos do registo comercial, às formalidades fiscais e ao apoio jurídico e contabilístico.

A lei distingue várias categorias e procedimentos. As secções 6 e 59 exigem expressamente uma licença para os sítios electrónicos. Por conseguinte, seria incorrecto apresentar qualquer autorização prévia como invenção do único regulamento de execução. O debate sindical diz também respeito à interpretação e implementação deste quadro.

Regulador invoca arquivos a serem concluídos

Numa declaração datada de 7 de Novembro no seu sítio Web oficial, o Conseil Supérieur, presidido por Khaled Abdel Aziz, declara ter concedido licenças às estruturas que satisfazem os requisitos. Associa as recusas ou o exame posterior ao cumprimento dos requisitos estabelecidos nos textos.

A Comissão apresenta os casos não regulamentados como uma proporção limitada face à grande maioria dos sítios autorizados. Ele indicou que suas comissões estavam continuando a rever os casos para acelerar as decisões e estava disponível para fornecer apoio processual e legal. O comunicado de imprensa não contém um balanço quantificado para medir essas proporções.

Khaled al-Balchi disse que tinha informações em 95 sites. Este número não constitui um total nacional dos meios de comunicação social sem uma licença ou uma contagem de todos os pedidos pendentes.

O sindicato quer agora documentar os casos e obter uma decisão mais legível e procedimentos de recurso. Para os editores envolvidos, a questão imediata é concreta: conhecer os documentos em falta, o cronograma de revisão e os motivos de uma decisão, para que possam organizar sua atividade e os trabalhos que dela dependem.

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