Em Beirute, em 24 de novembro, as Comissões Libanesas e Francesas de Negócios Estrangeiros concordaram em reforçar seus intercâmbios e organizar visitas, de acordo com Fadi Allamé. Os deputados libaneses convidaram Paris a prosseguir os seus trabalhos no Conselho de Segurança. Não foi anunciado novo mandato da UNIFIL.

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As comissões libanesas e francesas dos Negócios Estrangeiros pretendem reforçar os seus intercâmbios e organizar novas visitas. Fadi Allamé, que preside a comissão libanesa, anunciou na terça-feira 24 de novembro após sua reunião em Beirute. Os deputados libaneses chamaram a França para ajudar a evitar o vácuo após a UNIFIL. Nenhum novo mandato da ONU foi anunciado.

Visitas entre as duas comissões

Fadi Allamé recebeu pela primeira vez deputados franceses em nome do Presidente da Câmara, Nabih Berry. A delegação reuniu-se então com a Comissão Libanesa dos Assuntos Externos e dos Migrantes. O deputado libanês distinguiu os dois momentos do seu relatório no final da sessão.

A delegação incluiu Carole Guillerm, Pierre Pribetich e Jean-Paul Lecoq, todos os três membros da Comissão de Assuntos Externos da Assembleia Nacional. O seguimento concreto anunciado por Allamé continua a ser parlamentar: reforçar a cooperação entre comissões e visitas de intercâmbio. Não deu data nem programa para tais intercâmbios.

O PE aprovou uma resolução sobre a situação no Médio Oriente. O presidente da comissão citou o deslocamento interno no Líbano e a presença de refugiados sírios como outras questões. Ele não anunciou nenhum voto ou acordo financeiro no final da reunião.

Um pedido a Paris, uma decisão da ONU

No que diz respeito ao Sul do Líbano, a Comissão libanesa insistiu no apoio ao exército, à autoridade estatal na fronteira e na necessidade de evitar um vazio após o mandato da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano. Segundo Allamé, seus membros pediram à França que continuasse sua ação no Conselho de Segurança para definir as disposições sucessoras da missão.

Numa audiência separada em Baabda, o Presidente Joseph Aoun argumentou que uma possível força de substituição deveria ser colocada sob a autoridade da ONU. Propôs que a resolução 1701 fosse mantida como quadro, mas que fosse adaptada, se necessário. Esta é a posição expressa pelo Presidente libanês, não um compromisso francês ou uma decisão do Conselho de Segurança.

O primeiro-ministro Nawaf Salam recebeu os três deputados separadamente na presença do embaixador Patrick Durel. A entrevista centrou-se na continuidade de uma presença da ONU e reformas governamentais. Em outra reunião, o ministro dos Negócios Estrangeiros Youssef Rajji disse que o trabalho sobre o seguimento da missão estava continuando.

O calendário das Nações Unidas não mudou em consequência destas trocas. A Resolução 2790 estabelece o termo do mandato da UNIFIL em 31 de Dezembro de 2026. A retirada do seu pessoal deve ter lugar durante um período máximo de um ano. O intercâmbio de visitas entre deputados não afecta este calendário nem as condições de uma possível nova missão.

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