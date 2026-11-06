Israel: Eisenkot busca maioria · Vozes globais

Gadi Eisenkot afirma ter feito progressos nos seus esforços para substituir Benjamin Netanyahu. Avigdor Liberman agora concorda em discutir concessões sobre recrutamento com partidos ultra-ortodoxos. A UTJ saúda esta abertura, mas aguarda uma proposta formal. Shas continua envolvido ao lado de Netanyahu. Com treze assentos, os dois grupos religiosos poderiam trazer uma maioria para Camp Eisenkot. No entanto, não há acordo de que eles vão aderir, enquanto o Presidente Isaac Herzog planeia conceder o mandato no domingo, 8 de Novembro.

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Gadi Eisenkot procura uma maioria para governar em Israel e afirma ter feito progressos. Na sexta-feira, 6 de novembro, Avigdor Liberman aceitou o princípio de compromisso com os partidos ultra-ortodoxos, particularmente sobre recrutamento. Esta inflexão abre uma nova possibilidade de substituir Benjamin Netanyahu. No entanto, nenhum acordo de coalizão foi anunciado. UTJ aguarda uma proposta, enquanto Shas permanece engajado ao lado do primeiro-ministro cessante.

Dez dias após as eleições parlamentares de 27 de Outubro, as negociações israelitas estão a sofrer uma mudança significativa. Liberman, líder de Yisrael Beytenu, não faz mais sua recusa em cooperar com as formações ultra-ortodoxas um obstáculo absoluto. No entanto, ele manteve sua oposição a um governo dependente de partidos árabes.

Eisenkot, ex-Chefe de Estado-Maior e Presidente de Yashar, descreve os progressos alcançados discretamente. Em uma mensagem publicada antes do Shabbat começar, ele falou de progressos significativos e avanços. Ele afirma que muitas discussões continuam fora da arena pública. O conteúdo preciso destas trocas permanece desconhecido.

Eisenkot procura uma maioria para governar rapidamente

O líder Yashar quer formar um governo de emergência nacional em torno das quatro formações do seu acampamento. Ele convidou outras partes e deputados para se juntar a ele imediatamente ou gradualmente, desde que ele aceitou seus princípios. Esta formulação deixa em aberto a questão do tempo de reunião. Não prova que a maioria já esteja reunida.

Em particular, Eisenkot mantém o seu compromisso com um serviço obrigatório para todos. Ele afirmou que este último poderia ser militar, nacional ou civil. Essa distinção conta nas discussões com o ultraortodoxo. Permite considerar diferentes formas de participação, sem anunciar uma isenção geral ou regulamentar as modalidades de aplicação.

O líder da oposição descreve a mudança de governo como uma emergência democrática e de segurança. Ele acusa o executivo cessante de ameaçar as instituições e critica a conduta das frentes militares ainda abertas. Usou estes riscos para exigir uma aceleração das negociações.

Liberman aceita concessões no recrutamento

A mudança mais concreta vem de Liberman. O ex-ministro da defesa fez do fim das isenções militares um marcador de sua campanha. Ele agora concordou em discutir concessões sobre esta questão para permitir Netanyahu sair.

Liberman reconhece o custo desta escolha para si e para alguns dos seus eleitores. No entanto, considera prioritário quebrar o impasse parlamentar. Seu raciocínio é baseado em duas recusas contínuas: ele não quer estender o poder de Netanyahu, nem quer apoiar um governo que é dependente de Raã ou da Lista Comum.

Esta posição, portanto, direciona as discussões para as duas formações ultra-ortodoxas, o Judaísmo Unificado da Torá, geralmente referido como UTJ, e Shas. A sua participação permitiria uma maioria no papel sem partidos árabes. Mas Liberman não apresentou um texto comum sobre recrutamento militar. Nenhum calendário de incorporação ou sanções acordados por potenciais parceiros foi tornado público.

UTJ recebe abertura, Shas fica com Netanyahu

Yaakov Asher, líder da UTJ, saudou este desenvolvimento. Congratula-se com a flexibilidade demonstrada no recrutamento, lamentando as tensões causadas por este debate nos últimos anos. No entanto, indicou que ainda não tinham sido apresentadas propostas de parceria ao seu partido. As autoridades rabínicas considerariam quaisquer ofertas formais.

Na véspera, quinta-feira, 5 de novembro, a UTJ se recusou a recomendar Netanyahu durante as consultas presidenciais. Nem o partido recomendou Eisenkot. Esta abstenção privou o Primeiro-Ministro cessante de sete apoiantes nesta fase, sem transferir automaticamente essas vozes para o seu rival.

Shas mantém uma posição diferente. A formação ultraortodoxa sefarad recomendou Netanyahu e anunciou que permaneceria ao seu lado. No entanto, seus seis lugares são indispensáveis para a fórmula prevista com as únicas partes de Camp Eisenkot e UTJ. Um acordo com apenas uma das duas formações religiosas não seria, portanto, suficiente.

Os partidos ultra-ortodoxos exigem garantias para estudantes em instituições religiosas. Seu desacordo com Netanyahu sobre a inclusão de isenções na lei enfraqueceu sua relação com ele. Isso não significa que eles aceitem as condições de Eisenkot, nem que eles se movem juntos para uma aliança com a oposição.

Golan relata progressos entre negociadores

Yair Golan, líder dos Democratas, compartilha o otimismo de Eisenkot. Na sexta-feira, ele disse que estava mais confiante do que no dia seguinte às eleições. Ele relatou várias reuniões entre as equipes de negociação de seu partido e Yashar durante a semana.

Estes intercâmbios visam preparar um governo nacional de emergência. No entanto, Golan reconhece a existência de obstáculos. Suas declarações descrevem uma dinâmica de negociação, não um acordo com UTJ ou Shas. Nem levantam o veto de Liberman sobre uma maioria apoiada por partidos árabes.

O serviço militar permanece no centro dos desafios. As isenções concedidas aos estudantes ultra-ortodoxos suscitaram forte oposição em outras partes da sociedade israelense. Desde o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, as repetidas mobilizações dos reservistas reforçaram as demandas para compartilhar essa carga.

Vários funcionários do campo se opuseram a Netanyahu campanha sobre esta questão. Concordar em discutir com formações religiosas não as isenta, portanto, de definir uma política comum. Deve ser especificado o local possível da função pública.

Treze lugares necessários, um mandato ainda aguardado

Os resultados da eleição explicam esta nova busca. As quatro formações do Camp Eisenkot totalizaram 48 lugares dos 120 do Knesset. O UTJ tem sete e o Shas seis. A sua adição atingiria exactamente os 61 lugares da maioria absoluta.

Os partidos árabes juntos têm 19 representantes eleitos. Seu apoio poderia fornecer outra base parlamentar, mas este caminho vai contra a recusa de Liberman. Por conseguinte, as recomendações dirigidas ao Presidente não devem ser confundidas com compromissos de participação no mesmo governo.

Após consultas, Isaac Herzog identificou recomendações representando 67 deputados para Eisenkot, em comparação com 46 para Netanyahu. No entanto, o Presidente salientou os vetos recíprocos entre e dentro dos blocos. Ele ainda quer examinar a capacidade real de cada candidato para formar um governo.

Herzog planeja conceder o mandato domingo, 8 de novembro. O Eisenkot acredita que o deve receber. Nessa altura, deverá transformar as aberturas políticas de sexta-feira em propostas aceitáveis para os parceiros cujas exigências permanecem distantes.

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