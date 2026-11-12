Soberania e reconstrução do Sul

Joseph Aoun combina soberania com monopólio de armas, mas também com reconstrução e condições de vida no Sul. Antes do Clube dos Líderes, em 11 de Novembro, defendeu o acordo-quadro e recebeu dois estudos económicos. Outra reunião centrou-se nas necessidades das aldeias fronteiriças. As propostas dizem respeito a cuidados de saúde, emprego, educação e serviços essenciais. Não é anunciado qualquer novo financiamento ou calendário para a implementação. As declarações permanecem separadas dos projectos efectivamente aprovados.

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Joseph Aoun liga a autoridade estatal a duas exigências: reservar armas às instituições e tornar possível a vida económica no Sul. Em frente a uma delegação do Clube dos Líderes, recebida em Baabda em 11 de novembro, o presidente defendeu o acordo-quadro enquanto insistia na reconstrução. Não o apresenta como mero acompanhamento da questão da segurança, mas como componente dos objectivos libaneses.

Soberania também requer reconstrução

O Chefe de Estado mantém a sua avaliação do acordo-quadro como a melhor opção disponível. Solicita a preservação da coesão interna face à evolução regional. Esta defesa política não é acompanhada pelo anúncio de um novo acordo, de um calendário de retirada ou de um programa de trabalho financiado.

Para Joseph Aoun, a implantação da autoridade pública deve permitir que o povo do Sul viva em segurança e tenha oportunidades económicas. Assim, combina a reconstrução, as condições sociais e a possibilidade de permanecer lá. Ao mesmo tempo, o Presidente reafirma o seu apoio ao exército e às forças de segurança, cujas missões considera inseparáveis da soberania.

Este discurso alarga as observações feitas em 10 de Novembro perante o Ministro da Defesa, Michel Ménassa. O presidente então pediu que a instituição militar fosse preservada de ataques contra seu comando, oficiais e soldados. No dia seguinte, diante dos líderes econômicos, ele expandiu seu argumento: A autoridade estatal deve também produzir condições de vida sustentáveis.

Dois estudos apresentados por empresas

O Leaders Club apresentou dois procedimentos ao Presidente. O primeiro diz respeito à recuperação económica. O segundo diz respeito à reconstrução material e económica no contexto do acordo-quadro. Ramzi Hafez, que falou em nome da delegação, propôs continuar o seu desenvolvimento com as autoridades.

Trata-se de uma contribuição do sector privado, não da adopção de dois planos governamentais. Não é anunciado qualquer financiamento, calendário ou mecanismo de selecção de projectos. Por conseguinte, a reunião distingue uma orientação política e económica de uma decisão pública de autorização de dotações.

Manter os habitantes, um desafio concreto

O dia da reunião em Baabda também inclui uma troca com a associação Kellna Ayleh. Karin Gemayel e Jessica Moawad apresentam as dificuldades encontradas nas aldeias de Rmeich, Debel e Ain Ebel. Referem-se às restrições de viagem, ao declínio do emprego e ao difícil acesso aos cuidados de saúde e à educação.

As propostas incluíam serviços médicos, comercialização de produtos locais, educação e combustível para as necessidades básicas. Eles dão conteúdo concreto à questão de manter as famílias nas aldeias fronteiriças. No entanto, continuam a ser pedidos de assistência: o relatório não os apresenta como benefícios já abertos ou aprovados.

Joseph Aoun assegura que o Estado deve apoiar os habitantes que permanecem em suas aldeias como aqueles forçados a se mover. O desafio da implementação continua a ser o dos meios disponíveis, do acesso e dos serviços efectivamente prestados. Não são fixadas novas ajudas nestas declarações de 11 de Novembro.

Retrato fotográfico de Joseph Aoun, biblioteca de fotos Libnanews. Data exacta do tiroteio não estabelecida. Esta fotografia não representa a reunião de 11 de novembro de 2026. © Archives Libnanews.

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