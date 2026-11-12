Chipre: acordo sobre dois novos pontos de passagem

Os líderes cipriotas gregos e cipriotas turcos concordaram em 9 de novembro de 2026 para abrir dois novos cruzamentos simultaneamente entre Louroujina e Lympia, e entre Kampos e Karavostasi. Nenhuma data de comissionamento ainda é anunciada. O acordo inclui igualmente a retomada do programa educativo Imagine, projectos culturais e ambientais e um mecanismo de resposta de emergência. Espera-se que se siga uma reunião com António Guterres nas próximas semanas, enquanto ainda há que preparar o reatamento das negociações políticas.

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Nikos Christodulides e Tufan Erhürman concordaram na segunda-feira 9 de novembro de 2026 em Nicósia para criar duas novas passagens em Chipre. O acordo prevê a sua abertura simultânea sem definir uma data. Acompanha várias acções de cooperação e prepara um encontro com António Guterres nas próximas semanas. Este progresso concreto no tráfego entre as duas comunidades, no entanto, não constitui uma retomada das negociações de acordo.

O líder cipriota grego e o seu homólogo cipriota turco reuniram-se com María Ángela Holguín, a emissário pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas. A reunião foi realizada na zona protegida das Nações Unidas. Os debates centraram-se em medidas de confiança, mas também no método e na substância dos futuros debates políticos.

Duas novas passagens em Chipre, em rotas identificadas

A primeira passagem ligará Louroujina, também chamada de Akıncılar, a Lympia, ou Limya. O segundo ligará Kampos, ou Kambo, a Karavostasi, também chamado Gemikonağı. Estes nomes aparecem no acordo anunciado na segunda-feira. Eles identificam os dois links retidos, além da fórmula geral em « novas passagens ».

Ambas as aberturas terão de ocorrer ao mesmo tempo. Por conseguinte, o compromisso diz respeito a um conjunto de duas ligações. Não prevê que uma primeira abertura precede automaticamente a outra. As disposições técnicas devem respeitar esta simultânea.

No entanto, o acordo não especifica um calendário de trabalho ou data de comissionamento. Também não especifica o equipamento, os horários ou a organização dos controlos. Como resultado, os residentes ainda não têm um prazo a partir do qual tomar essas rotas.

Um acordo de abertura, não duas passagens já abertas

A distinção entre tomada de decisão política e comissionamento é essencial. Ambos os líderes aceitaram a abertura das passagens. Não anunciaram a sua entrada em funcionamento em 9 de Novembro. A apresentação de onze pontos de passagem operacionais anteciparia uma nova fase.

Nove pontos atravessam a linha de separação. A abertura real dos dois novos links traria este número para onze. O objectivo é facilitar as deslocações entre as duas partes da ilha, onde as expectativas em certos postos pesam sobre os utilizadores.

A expansão anterior desta rede remonta a 12 de novembro de 2018. As passagens de Lefka/Apliki e Deryneia/Derinya aumentaram então o total para nove. O acordo de segunda-feira chega assim quase oito anos após estas últimas aberturas. A sua implementação constituiria um novo passo material para aproximar as comunidades.

Preparação técnica ainda necessária

Como em 11 de novembro, os preparativos ainda não foram feitos. De acordo com informações locais publicadas nesse dia, os membros cipriotas gregos da comissão competente deveriam reunir-se no prazo de uma semana, antes de uma reunião conjunta prevista para a semana seguinte para estabelecer um programa de trabalho. Por conseguinte, não era ainda um calendário de encerramento.

O link Kampos-Karavostasi levanta a questão de uma seção não pavimentada. As equipes são obrigadas a rever o terreno, determinar a propriedade das parcelas e avaliar o trabalho necessário. A rota na zona tampão também requer coordenação com a força das Nações Unidas. O link Louroujina-Lympia é apresentado como mais curto, mas o compromisso de abrir os dois eixos juntos vincula seu calendário. Isto explica por que razão o acordo político ainda não permite que seja anunciada uma data de abertura para os motoristas.

Movimento, um arquivo separado do acordo político

Há muito que as passagens fazem parte de medidas de confiança. Tornam possíveis contactos regulares, apesar da divisão da ilha. No entanto, o seu funcionamento depende de decisões práticas, meios e cooperação. Um acordo sobre o seu número não resolve por si só os problemas encontrados nos eixos existentes.

Próximo encontro com António Guterres

O outro resultado político do dia é a perspectiva de um encontro dos dois líderes com António Guterres. Deve ser realizada nas próximas semanas. Não foram anunciadas datas ou locais específicos no comunicado de imprensa de segunda-feira.

De volta ao palácio presidencial, Nikos Christoulides apresentou os resultados como um passo em frente neste próximo passo. Referiu que o Secretário-Geral tinha sido mantido informado das discussões. Segundo ele, o objectivo continua a ser chegar a uma reunião alargada e retomar as negociações antes do fim do mandato de António Guterres.

O Presidente de Chipre também relatou progressos em algumas questões metodológicas e de fundo. Ele reconheceu a ausência de progresso em outros. Por conseguinte, esta avaliação não constitui um acordo global. A convocação de uma conferência alargada continua a ser um objectivo apresentado pela parte cipriota grega, e não um resultado já alcançado na segunda-feira.

As negociações de liquidação foram interrompidas desde o fracasso da conferência Crans-Montana na Suíça em 2017. Os contactos actuais procuram recriar as condições de negociação. O acordo sobre passagens proporciona um resultado identificável neste processo, sem anunciar o seu resultado.

Arquivos, patrimônio e resposta de emergência

Os dois líderes acompanharam sua decisão por vários compromissos confiados aos comitês técnicos bicomunais. O Comité do Património Cultural deve organizar a partilha de documentos de arquivo. Ele também continuará a restauração de algumas igrejas maronitas e um mosteiro armênio, além de suas outras atividades.

A Comissão do Meio Ambiente deve levar por diante projectos conjuntos. O responsável pela gestão de crises será instruído a conceber um mecanismo rápido de resposta a emergências. É um dispositivo a ser construído. O anúncio não permite apresentá-lo como já operacional.

Estes compromissos dividem o trabalho entre as estruturas existentes. A missão de bons ofícios das Nações Unidas acompanha treze comitês técnicos na ilha. O seu papel é manter os intercâmbios e abordar questões comuns, mesmo quando as negociações políticas não têm êxito.

O programa educativo Imagine deve ser retomado

O acordo prevê igualmente a retomada do programa Imagine, sob os auspícios e em conformidade com as disposições do Comité Técnico da Educação. Esta iniciativa reúne estudantes e professores de ambas as comunidades em torno da educação para a paz e da luta contra o racismo.

Prosseguirão igualmente os debates sobre outros pontos de passagem e sobre questões pendentes. Seguem-se as condições de abertura das duas rotas e a data do encontro com António Guterres.

Ilustração: Estação Ledra Street em Nicósia, arquivo fotográfico de 7 de janeiro de 2023. Foto:Dor Shabashewitz / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Redimensionar toda a fotografia e tipografia. Esta imagem não representa os dois pontos de passagem futuros.

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