12 novembre 2026
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DC Studios: Latcham para suceder Gunn e Safran

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Jeremy Latcham vai dirigir DC Studios em 1o de dezembro de 2026. Skydance anunciou sua nomeação para suceder James Gunn e Peter Safran, depois de quatro anos como chefe do estúdio. Ambos os homens continuarão o seu trabalho criativo e de produção, especialmente no Homem do Amanhã. Ex-executivo da Marvel, Latcham supervisionará cinema, televisão e animação. Esta transição vem um mês depois da Warner Bros ser comprada. Discovery e não acompanhado por qualquer anúncio para cancelar o próximo Superman.

James Gunn et Peter Safran sur une photo d’archives, avec l’annonce de leur succession par Jeremy Latcham à la tête de DC Studios.
Photo d’archives : Peter Safran et James Gunn lors de la présentation de Superman à Manille, le 19 juin 2025. Habillage éditorial Libnanews. © U.S. Embassy in the Philippines, domaine public. Composition éditoriale : Libnanews.
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A gestão da DC Studios mudará em 1o de dezembro. Skydance anunciou segunda-feira, 9 de novembro de 2026, a nomeação de Jeremy Latcham como chefe do estúdio americano. O antigo quadro da Marvel sucederá James Gunn e Peter Safran, que manterão atividades criativas e de produção. Sua saída da gerência ocorreu quatro anos após sua nomeação e um mês após a compra da Warner Bros. Discovery.

O Latcham assumirá o cargo de Presidente e Director da Criação. Ele supervisionará os filmes, séries de televisão e animação da DC Studios. O seu mandato abrangerá o desenvolvimento de projectos, a produção, as relações de talento e a estratégia. Ele vai se apresentar a Dana Goldberg e Josh Greenstein, co-presidentes do Skydance Motion Picture Group.

O anúncio distingue, portanto, a responsabilidade do estúdio pelo trabalho em suas obras. Gunn e Safran saem como co-líderes, mas eles não quebram seus laços com DC. Skydance apresenta essa transição como um retorno às suas atividades como cineastas e produtores.

DC Studios mantém Gunn e Safran no Homem do Amanhã

O projecto mais directamente em causa permaneceHomem do AmanhãO próximo filme do James Gunn. Gunn e Safran continuarão a trabalhar lá, especialmente durante sua pós-produção. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 9 de julho de 2027. A mudança anunciada na segunda-feira não é acompanhada por uma retirada deste filme.

Na sua declaração conjunta, os dois funcionários cessantes destacam os projectos desenvolvidos durante o seu mandato. Eles citam o regresso do Super-Homem,Pacificador,Comandos de Criatura,LanternaseCara de ClayEles agradecem às equipes artísticas e técnicas e aos líderes que as acompanharam.

Gunn e Safran também apresentam seu sucessor como parceiro criativo que já conhecem. Dizem que querem continuar o próximo capítulo sobre Clark Kent e Lex Luthor. Esta formulação confirma sua participação após Superman, sem especificar todos os seus compromissos futuros dentro do grupo.

O comunicado de imprensa também cita produções em curso, incluindoO Batman Parte II, com Robert Pattinson, ea sérieO Povo contra Gorilla Grodd, esperado em 2027. Por conseguinte, não apresenta a transição como uma paragem de todo o programa. As futuras arbitrações cairão sob a nova direção, enquanto vários trabalhos já retêm suas equipes.

Jeremy Latcham, da Marvel às grandes franquias

O novo chefe chega com uma experiência diretamente relacionada ao cinema de super-heróis. Ele trabalhou treze anos na Marvel Studios. Sua jornada incluiHomem de Ferroda qual era produtor associado, eHomem de Ferro 2como co-produtor.

É também um dos produtores executivos deOs Vingadores,Avengers: Idade de UltroneHomem-Aranha: RegressoEle manteve a mesma posição sobreGuardiões da Galáxiadirigido por James Gunn. Os dois homens já colaboraram em uma grande adaptação de quadrinhos.

Esta experiência combina o lançamento de personagens com a construção de um conjunto de filmes ligados uns aos outros. Corresponde ao perímetro confiado hoje a Lacham, que excede a produção de uma única longa-metragem. Sua posição na DC cobrirá vários formatos e as equipes de desenvolvimento.

Depois da Marvel, Latcham também produziuTempo de venda no Hotel El RoyaleEm maio de 2020, a Entertainment One anunciou um acordo de produção com ele. O primeiro projecto planeado foi, em seguida, a adaptação deDongeons e dragões. Crédito paramount entre produtores deDongeons e Dragões: Honra dos Ladrões, lançado em 2023.

Quatro anos de reconstrução em torno de Gunn e Safran

James Gunn e Peter Safran assumiram a DC Studios no final de 2022. Sua missão era reunir adaptações com uma visão criativa comum. Gunn combinou este papel de liderança com o de roteirista e diretor.

A novaSuper- Homemfoi um passo central nesta recuperação. Gunn escreveu e dirigiu o filme, com David Corenswet no papel principal e Rachel Brosnahan em Lois Lane. As filmagens começaram em fevereiro de 2024, antes de um lançamento americano em 11 de julho de 2025.

DC apresentou este filme como a primeira característica de seu novo universo compartilhado. O princípio é ligar personagens e eventos entre várias produções. A televisão também participa neste conjunto, nomeadamente com a segunda temporada dePacificador.

Por conseguinte, a sucessão diz respeito tanto a uma organização de produção como a um programa cinematográfico. Latcham reprises um estúdio cujos vários projetos já têm suas equipes, seus personagens e seu calendário. A continuação daHomem do Amanhãcom Gunn e Safran é o principal compromisso concreto detalhado no anúncio desta segunda-feira.

Uma transição depois da Warner Bros ter sido comprada. Descoberta

Essa mudança ocorre em um grupo recentemente expandido. Em 6 de outubro de 2026, a Paramount anunciou que havia concluído a aquisição da Warner Bros. Discovery. O conjunto resultante desta operação é chamado Skydance e inclui a Paramount, Warner Bros., HBO e suas atividades audiovisuais.

David Ellison, presidente e CEO da Skydance, e Ynon Kreiz, co-diretor geral, agradeceu Gunn e Safran por seu trabalho. Eles saúdam as bases estabelecidas para DC Studios e anunciam uma transição colaborativa com Latcham.

A nova organização coloca agora o chefe da DC sob a autoridade dos dois co-presidentes do grupo cinematográfico. No entanto, seu perímetro ainda é estendido à televisão e animação. A tomada de posse em 1 de dezembro será o próximo passo oficial, antes do lançamento doHomem do Amanhãjulho de 2027.

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