Political Pen destaca o caso de Elijah Saliba em um vídeo publicado em 11 de novembro. Suas acusações sobre proteções e redes permanecem não confirmadas. O artigo distingue essas afirmações da liberação do ISP sobre suspeitas de fraude e fraude do estatuto de advogado. Além disso, recorda a negação da defesa de 4 de Novembro, antes do vídeo, e informa sobre uma queixa apresentada pela Associação de Advogados de Beirute. Nenhuma culpa definitiva é estabelecida por esses elementos.

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Uma publicação da Political Pen, lançada em 11 de novembro no Instagram com Karine Kassis, destaca o caso de Elie Saliba. A mídia faz acusações sobre suas relações com líderes religiosos e figuras. Essas reivindicações vão além do que é tornado público pelas Forças de Segurança Interna. A defesa, por seu lado, contestou as acusações contra o seu cliente e pediu para esperar pelos resultados da investigação.

O que a Caneta Política diz sobre o caso Saliba

Na lenda que acompanha seu vídeo, Political Pen afirma que Elijah Saliba teria atraído vários líderes religiosos e figuras para sua rede. Citando fontes da Pen Media, a publicação também se refere à suposta proteção de um ex-general, que foi apresentado como envolvido em suas atividades. Ela não dá a sua identidade.

A mídia utiliza uma comparação com Jeffrey Epstein no título de sua publicação. Esta fórmula pertence à Caneta Política: não constitui uma qualificação judicial nem uma prova de crimes comparáveis. Os documentos consultados não confirmam os encargos relativos às noites mencionadas nem a alegada protecção de um antigo sénior.

É igualmente importante distinguir a data de distribuição do vídeo da data dos factos alegados. A publicação é datada de 11 de novembro, mas sua lenda não fornece uma cronologia precisa desses eventos.

Suspeita de ISPs

No entanto, existem alguns elementos oficiais no arquivo. Em um comunicado de imprensa de 4 de novembro, as Forças de Segurança Interna emitiram, sob instruções judiciais, uma fotografia de um homem detido, identificado pelas iniciais E.S., nascido em 1994 e de nacionalidade libanesa. A imprensa libanesa identificou-o como Elijah Saliba.

Os ISPs relatam suspeitas de fraude e abuso de estatuto jurídico. De acordo com os resultados preliminares da investigação relatados neste comunicado de imprensa, o suspeito alegadamente levou os detidos e suas famílias a acreditar que ele poderia intervir em seus processos judiciais. Ele teria prometido facilitar seus processos contra o dinheiro, explorando suas relações pessoais.

O texto oficial não menciona o antigo general mencionado pela Caneta Política nem as acusações sugeridas pela referência a Epstein.

Taxas de desafios de defesa

Em 4 de novembro, o advogado Ali Nassim Ahmad al-Hajj negou as acusações apresentadas em um relatório de televisão contra seu cliente Elijah Saliba. Ele denunciou o que considerava um julgamento da mídia e chamou para esperar pelos resultados das investigações. Esta reacção precede a publicação da Caneta Política e, portanto, não pode ser apresentada como uma resposta específica a ela.

Em 11 de novembro, notícias da imprensa também relataram uma queixa da Bar Beirute ao primeiro juiz de investigação do Monte Líbano, Nada al-Asmar. Isso cobriria a usurpação do estatuto de advogado, corretor e fraude. O texto desta queixa não foi consultado.

As provas disponíveis não constituem uma decisão final sobre a culpa de Elias Saliba, que goza da presunção de inocência. Em sua libertação, os ISPs pedem aos indivíduos que acreditam ter sido vítimas dos eventos descritos para entrar em contato com 1788 ou para se reportar ao departamento de investigação da agência de inteligência.

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