Irã: O relato disputado de um apelo Trump-Netanyahu · Global Voices

Um relatório da mídia israelense descreve uma chamada tensa entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu sobre o Irã. O gabinete do Primeiro-Ministro nega esta versão, baseada em fontes anónimas. As declarações públicas dos dois líderes, no entanto, mostram posições diferentes: Trump deixa espaço para negociação, sem excluir a força, enquanto Netanyahu apresenta uma mudança de regime em Teerã, conforme necessário. Não é fornecido qualquer registo do recurso ou nova decisão militar conjunta.

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Uma chamada entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu sobre o Irã teria dado origem a uma troca particularmente tensa, de acordo com fontes anônimas citadas por uma mídia israelense. O gabinete do Primeiro-Ministro nega esta história. A notícia, publicada na imprensa internacional em 11 e 12 de novembro, vem como os dois líderes mostram posições diferentes sobre as consequências do conflito.

Trump e Netanyahu: uma chamada, duas histórias

O relatório coloca a conversa durante o fim de semana antes de sua publicação. Não especifica o dia ou hora exatos. Interlocutores apresentados como sendo informados de seu conteúdo descrevem uma difícil troca sobre a possibilidade de relançar a guerra contra o Irã. Evoca-se uma « cena infernal de gritos », uma tradução da expressão em inglês « match shuting from hell ».

O escritório de Benjamin Netanyahu rejeita esta apresentação e chama-a de « notícia falsa » e « abuso total ». Um alto funcionário israelense, também citado anonimamente, confirma a existência do apelo, mas desafia seu conflito. Por conseguinte, o desacordo diz respeito ao decurso da conversa, não só à sua interpretação política.

Nenhum registro ou verbatim deste intercâmbio privado é fornecido no registro consultado. As recapturas internacionais referem-se à mesma história israelita: a sua multiplicação não constitui uma série de confirmações independentes. Nesta fase, a fórmula espetacular que descreve os gritos continua a ser uma afirmação disputada, não um fato estabelecido.

9 de novembro, Trump dispensa recuperação imediata

As declarações públicas, por outro lado, esclarecem a posição americana. Na segunda-feira, 9 de novembro, após uma reunião com o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani, Donald Trump disse que não achava necessária uma nova ação militar contra o Irã naquela época.

Ele não desistiu da opção militar. Na frente dos jornalistas, o Presidente dos EUA salientou que suas forças permaneceram prontas para agir se a situação mudasse. Ele também afirmou que percebeu um impulso positivo para o fim do conflito. Estas observações expressam o seu apreço político; não anunciam qualquer acordo assinado com Teerão ou calendário de acordo conjunto.

A distinção é importante para entender a questão do recurso. Suspender uma campanha ampliada não significa excluir qualquer intervenção futura. Washington mantém explicitamente essa possibilidade, deixando espaço para negociações. O Qatar intervém nesta sequência como interlocutor diplomático, não como partido habilitado a decidir as operações dos EUA.

Netanyahu liga segurança à mudança de regime

Na terça-feira, 10 de novembro, Benjamin Netanyahu defendeu uma abordagem diferente para o novo Knesset. Em seu discurso após o juramento dos deputados, acusou o Irã de tentar reconstruir seu programa nuclear. Ele descreveu a derrubada do regime iraniano como a única maneira de eliminar permanentemente o que ele descreveu como uma ameaça existencial.

Esta acusação e conclusão estratégica pertencem ao Primeiro-Ministro israelita. Só eles não constituem uma avaliação independente do estado do programa nuclear iraniano. Nem provam que uma nova campanha teria sido decidida com Washington.

Sua intervenção, no entanto, lança luz sobre a diferença entre os objetivos formulados publicamente. Donald Trump deixa aberto um resultado negociado com uma ameaça militar. Benjamin Netanyahu afirma que um acordo duradouro requer o desaparecimento do regime em Teerão. Essas posições podem ser comparadas sem validar a história dos gritos do telefone.

Nenhuma decisão comum anunciada neste intercâmbio

Os elementos disponíveis, portanto, não nos permitem apresentar esta conversa como uma ruptura real entre os dois aliados. Eles também não permitem o anúncio de uma ofensiva iminente. O conteúdo operacional de um possível acordo americano-israelense permanece ausente da narrativa publicada.

As informações a reter têm dois níveis distintos: uma versão contestada do recurso e declarações públicas documentadas sobre o Irão. O escritório de Netanyahu mantém sua negação do confronto verbal. Do lado americano, a posição expressa em 9 de Novembro mantém a negociação e a possibilidade de utilizar a força simultaneamente.

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