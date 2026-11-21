Na Síria, a Comissão Nacional de Justiça Transitória encerrou a sua forma-piloto. As famílias já registadas não terão de recomeçar no lançamento oficial. Os seus ficheiros ainda não foram verificados. Esta abordagem não equivale a uma decisão de indemnização ou de comunicação automática à comissão responsável pela investigação de pessoas desaparecidas.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Na Síria, aqueles que preencheram o formulário piloto do registo nacional de vítimas não terão de voltar a registar-se no momento da sua abertura oficial. A Comissão Nacional de Justiça Transitória anunciou o encerramento do processo. Ela disse que os arquivos já arquivados seriam levados em conta e verificados. Não fixou uma data para a abertura do registo nem anunciou quaisquer reparações.

Registo Nacional das Vítimas: não há segundo registo

A Comissão abriu a colecção em 14 de Novembro. Focou-se nas vítimas de ataques graves e suas famílias entre as pessoas mais vulneráveis que vivem na Síria. Na sua mensagem de 19 de Novembro, a Comissão explicou que se tratava de testar a recolha de dados, e não o registo final de todas as vítimas. Insta a que os dados pessoais não sejam transmitidos por formulários não oficiais.

A distinção é importante para as famílias: não preencher um segundo formulário não significa que nenhum suplemento pode ser solicitado. O anúncio não especifica como uma família poderá ver ou corrigir seu arquivo, ou em que condições as pessoas que vivem fora da Síria poderão se registrar.

Aproximando os arquivos sem repetir as histórias

Em 4 de Novembro, a Comissão e a Rede Síria de Direitos Humanos assinaram um acordo de cooperação. Prevê a partilha de informações relevantes dentro das regras aplicáveis e sujeitas a salvaguardas. A reutilização de informações já coletadas poderia impedir que as famílias relatassem os mesmos fatos várias vezes. No entanto, o acordo não prova que os ficheiros nominativos foram transferidos ou que os arquivos das organizações estão agora a ser compilados numa base de dados comum.

O serviço de reparação identifica diversas formas de dano: físico, psicológico, material ou social. Pode propor reabilitação, restituição de direitos ou compensação. Coletar os dados necessários para esses programas não é sobre atribuir um reparo, e o anúncio da conclusão do teste não contém nenhuma decisão individual.

Procurar uma pessoa desaparecida é outra comissão

A Comissão Nacional de Pessoas Desaparecidas lançou o seu próprio mecanismo, Athar, em 30 de Agosto. Seu papel é coletar relatórios e descobrir o que aconteceu com pessoas desaparecidas. O registo de vítimas deve documentar graves violações e seus efeitos. Por conseguinte, um desaparecimento forçado pode ser abrangido por ambos os procedimentos, sem registo automático com o outro.

O próximo passo anunciado é a abertura da forma oficial da Comissão de Justiça Transitória. Até então, a única isenção anunciada é para aqueles que já haviam preenchido o formulário de teste.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews