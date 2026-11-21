3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

De rádio para gravação, de Baalbek para cinema, as músicas de Fairouz mudaram o público e às vezes funcionam. Três obras seguem este movimento: uma peça de sua estréia na rádio, uma canção gravada no festival de Baalbek e uma ode em Jerusalém que se tornou a trilha sonora de um documentário palestino.

Em outubro de 2018, no Instituto Francês Chateaubriand em Jerusalém, uma sessão dedicada à representação da cidade no cinema palestino apresentou um curta-metragem de sete minutos que remonta a 1969. O Fairuz não estava no cartaz como artista de palco. Ouvimos no filme. O documentário de Ali Siam, cujas imagens são assinadas Hani Jawharieh, tinha dado aZahrat al-Madāinuma segunda vida: a de uma canção ouvida enquanto observava a cidade à qual se dirige.

Esta exibição, quase meio século depois que o filme foi feito, permite-nos entender o que separa uma canção famosa de um marco cultural. O primeiro é identificável para sua voz ou melodia. O segundo também é transmitido pelos usos anexados a ele: para ouvir o rádio em casa, para encontrar no registro uma performance de Baalbek, para ouvir a mesma canção em uma sala onde se discute a história de Jerusalém.

« Etab »: um repertório formado no rádio

O nome Fairouz apareceu nos programas da estação de rádio nacional libanesa já no verão de 1950, de acordo com Dar El-Nimer, que dedicou várias sessões de escuta para estes primeiros anos. O centro cultural, juntamente com a associação IRAB, estabeleceu o início da colaboração com os irmãos Rahbani no outono de 1950 e sua instalação no início de 1952. O rádio não é apenas a maneira de passar um registro para a antena: ele fornece os estúdios e os programas em que seu repertório é construído.

Pesquisador e colecionador Rami Soudah lugaresEtab(« Reproche ») entre as três primeiras canções de Rahbani que Fairouz cantou. As fontes não permitem dar um dia específico para sua primeira transmissão. No entanto, eles descrevem um ambiente de trabalho que ligava rádio libanesa, rádio síria e estação de transmissão do Oriente Próximo. Dar El-Nimer também observou na imprensa de 1952 que os ouvintes estavam pedindo para ensaiar músicas de Fairouz. Isto fornece informações sobre o lugar do intérprete no ar, não sobre o número de transmissões específicas para oEtab.

« Khedni Taht el aricheh »: de Baalbek a 45-rounds

Em Baalbek, a mudança de escala é documentada até as coleções de registros. A Bibliothèque nationale de France conserva 45 toursFestival de Baalbek 1961, cantado por Fairouz e editado na França por Pathé Marconi na coleção Voix de l’Orient. A sua comunicação identifica em especialKhedni Taht el arichehe distingue o local e ano de inscrição, Baalbek em 1961, do depósito legal francês em 1962.

Os arquivos do Festival Internacional Baalbeck, realizado na Universidade Americana de Beirute, esclareceram esta gravação. Em 1957, as Noites Libanesas reuniram o cantor, os irmãos Rahbani e outros compositores, incluindo Toufic El Bacha, Zaki Nassif e Philemon Wehbe. Os 45 tours não devolvem todo o show ou sua decoração. Mostra, no entanto, como uma canção gravada no festival foi publicada em outro lugar, em um meio que um ouvinte poderia encontrar sem ter assistido à performance.

« Zahrat al-Mada

InZahrat al-Madāin(« A Flor das Cidades »), o filme de 1969 retoma a canção homônima de Fairouz para acompanhar suas imagens de Jerusalém e da vida palestina perturbada pela ocupação israelense após a guerra de 1967. A canção já não serve apenas para evocar uma cidade ausente: acompanha as vistas desta cidade e dá a montagem da sua trilha sonora. O projeto de conservação O Projeto Vazio documenta a restauração do filme da Azza El-Hassan em 2017. No ano seguinte, a exibição em Jerusalém foi acompanhada por uma discussão sobre o lugar da cidade no cinema palestino.

Nestes três casos, a canção não chega ao público sozinho. Rádios colocá-lo em circulação, uma editora fixou uma versão de um festival em registro, cineastas recapture-lo e restaurateurs colocar o filme em projeção. Estes vestígios não provam que todos associam as mesmas memórias ao Fairouz. Mostram como várias gerações foram capazes de recuperar sua voz em contextos muito diferentes, sem que as obras fossem reduzidas à memória de sua primeira interpretação.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews