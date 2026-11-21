A Huawei lançou sua competição universitária 2026-27 em Beirute e abriu um componente regional dedicado a projetos de inteligência artificial. A cerimônia distingue uma equipe da USEK e da AUST. Em junho em Shenzhen, os três estudantes libaneses ganharam um segundo prêmio na categoria nuvem, compartilhado com várias equipes.

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A Huawei apresentou em Beirute sua competição universitária 2026–27, com um novo componente regional dedicado a projetos de inteligência artificial. A cerimônia de 20 de novembro também distinguiu uma equipe da USEK e da AUST, que ganhou um segundo prêmio no evento de nuvem em Shenzhen em junho.

Dois momentos diferentes vieram no início da competição da Huawei no Líbano. Em 20 de novembro, a empresa apresentou os testes para o próximo ciclo e saudou os resultados da edição anterior aos funcionários universitários e ao Ministro de Estado da Tecnologia e Inteligência Artificial, Kamal Chehade. O prêmio por este prêmio remonta à Final Mundial realizada em Shenzhen em junho.

Concurso Huawei no Líbano: um segundo prêmio de nuvem

A lista Huawei reúne a Universidade do Espírito Santo de Kaslik (USEK) e a Universidade Americana de Ciência e Tecnologia (AUST) sob uma entrada. A equipe ganhou um segundo prêmio na categoria prática Cloud. Várias outras equipes aparecem no mesmo nível de distinção. O resultado não é, portanto, um único segundo lugar no ranking mundial, nem um preço na categoria separada de IA Ascend.

LAUST identificou dois de seus alunos na delegação: Mariam Zaiter e Mounir Rizkallah. O libanês Yuri Yaacoub, estudante de engenharia da USEK, liderou a equipe, acompanhado pela professora Marie-Rita Hojeij. As duas instituições competiram, portanto, em conjunto. A mesma equipe já havia ganhado um prêmio regional elevado. Este resultado corresponde a outro passo no processo de seleção. A final prática previa um dia de trabalho em exercícios, com resultados depositados no final do teste. A lista pública dá prêmios por categoria, sem publicar notas individuais.

Para a próxima edição, projetos de IA a serem desenvolvidos em equipes

No Oriente Médio e região da Ásia Central, o ciclo 2026-27 distingue três tipos de testes. A competição prática mantém três canais: redes, nuvem e TI. O Concurso de Inovação abre um canal dedicado a projetos de inteligência artificial. Uma terceira competição é para professores e envolve a colaboração entre o meio acadêmico e a indústria.

A nova cadeia de inovação não se confunde com o curso que ganhou seu prêmio para a equipe libanesa. As equipes universitárias desenvolvem projetos lá utilizando ferramentas oferecidas pela empresa; O teste Cloud, por outro lado, pertence à parte prática. Trata-se de um concurso organizado por um fornecedor de tecnologia, não de um ranking de sistemas universitários ou de um concurso público libanês.

No Líbano, a apresentação aos estudantes tinha começado antes da cerimônia de novembro. A filial de estudantes da IEEE na City University e a equipe local da Huawei TIC Academy organizaram uma sessão de informações em 7 de outubro. Apresentaram os procedimentos de registro, as etapas de preparação e qualificação. A rota anunciada é através de seleções nacionais e regionais antes da Final Mundial. As datas exactas destas selecções para o Líbano não foram estabelecidas nos documentos públicos consultados.

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