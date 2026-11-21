No Líbano, o treinamento de vacinação contra papilomavírus humano começa com mais de vinte coordenadores da atenção primária. A OMS e o Ministério da Saúde estão preparando sua prorrogação em novembro e dezembro, com o apoio de Gavi. A UNICEF apoia um componente separado para o diálogo com as comunidades.

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Mais de 20 coordenadores da atenção primária formam o primeiro grupo de treinamento sobre vacinação contra o papilomavírus humano no Líbano. A Organização Mundial de Saúde, que está liderando essa preparação com o Ministério da Saúde, planeja ampliá-la para incluir os profissionais do país em novembro e dezembro.

O escritório libanês da OMS anunciou o lançamento em 18 de novembro. A formação é organizada com o Ministério da Saúde Pública e é apoiada pela Gavi, a Aliança Vacina. A partir dos coordenadores da atenção primária, os organizadores contam com equipes para vincular o programa nacional aos centros. O número relatado refere-se a pessoas do primeiro grupo. Não é um total de cuidadores já treinados em todo o Líbano, nem uma série de centros preparados.

Preparar a rede antes das primeiras sessões

A Estratégia Nacional de Imunização 2026-30 do Ministério prevê especificamente treinamento de pessoal na introdução da vacina contra o papilomavírus humano, ou HPV, no calendário nacional. A nível de todo o programa de vacinação, visa também harmonizar as competências, organizar a formação regular e reforçar o apoio das equipas a nível local. A distribuição, a cadeia fria e a comunicação estão entre as áreas de formação mencionadas neste quadro geral. O documento não é o programa detalhado da primeira oficina de HPV e não especifica o que foi ensinado lá.

Esta preparação responde a uma questão de coordenação. Uma vez estabelecidas as orientações nacionais, as equipas devem poder aplicá-las de forma coerente de um centro para outro e fornecer às famílias as mesmas informações. A estratégia planeja rastrear a participação de pessoal treinado a partir de dados do programa. Para a sessão de Novembro, a OMS ainda não apresentou uma repartição por região, número total de participantes esperados ou balanço da formação dos centros.

Um componente separado para responder às perguntas da família

A OMS também anuncia sessões de acompanhamento apoiadas pela UNICEF para fortalecer o diálogo comunitário e a confiança na imunização. Este componente não é uma contagem adicional de cuidadores treinados. Complementa o trabalho profissional, preparando informações para o público.

O início do treinamento não vale a pena receber doses ou iniciar consultas. O anúncio não publica uma lista de centros participantes nem esquemas de vacinação. Documenta uma etapa separada: a preparação das equipes antes da implantação.

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