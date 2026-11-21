A casa Dar Hashem abre Kitab na rua Hamra em Beirute. A livraria reúne suas próprias publicações e livros de outros editores. Duas traduções esclarecem o catálogo da casa, desde a investigação de Munira Khayyat sobre o Sul do Líbano até a ficção irlandesa. Resta especificar o calendário das reuniões.

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A casa Dar Hashem abriu Kitab, uma livraria na Rua Hamra em Beirute. Apresenta as suas próprias publicações e obras de outros editores. A abertura dá um ponto físico de venda para um catálogo árabe que vai da tradução literária para a investigação da guerra no sul do Líbano.

O editor tinha marcado sua nomeação de abertura na quarta-feira 11 de novembro e anunciou no dia seguinte que a livraria havia recebido seus primeiros leitores. Ele apresenta Kitab tanto como um ponto de venda e como um local de leitura. Em seu anúncio, Dar Hashem disse que queria abrir espaço para discussão sobre livros. Ainda não descreve um calendário de reuniões nas informações públicas consultadas.

Livraria Kitab em Hamra: do catálogo à rua

O lugar tem um nome diferente do editor que o criou. Não é, no entanto, simplesmente um contador para a retirada das ordens de Dar Hashem: na sua apresentação de abertura, a casa especifica que as prateleiras devem incluir livros de outros editores. Não publica uma lista completa dessas casas nem um inventário de títulos no local. O catálogo online de Dar Hashem fornece informações sobre a linha editorial do fundador, mas não sobre a disponibilidade de um volume específico na livraria.

Duas traduções dão uma idéia desta linha. Antropóloga Munira Khayyat dedicado Paisagem de guerra à vida das aldeias do Sul do Líbano num ambiente moldado por anos de conflito. O livro apareceu pela primeira vez em inglês em 2022. Dar Hashem publicou a tradução árabe de Ahmad A. Mohsen em 2026. O catálogo em casa inclui também uma tradução da romancista irlandesa Sally Rooney. Estes títulos têm registros diferentes: o levantamento de campo no Líbano e ficção contemporânea na tradução.

Os textos diplomáticos ocupam outro lugar. Dar Hashem publica em árabe A força da negociação, d’Abbas Araghchi. Sua segunda edição, publicada em 2026, acrescenta um capítulo sobre as negociações do Irã em torno da guerra de 12 dias de 2025. O livro apresenta o relato do autor, que faz parte das discussões. A casa coloca uma de suas primeiras atividades públicas em torno deste trabalho, quando foi assinado em Muscat em abril de 2025. A abertura em Hamra marca outra etapa: o editor agora tem um lugar de venda em Beirute.

Um lugar aberto, reuniões ainda a serem especificadas

Kitab se instala em uma rua onde lojas e cafés têm sido há muito tempo ao lado de livrarias. A escolha deste endereço dá um lugar para consultar e comprar obras que já poderiam ser obtidas através de outros canais. Ele ainda não diz como a livraria selecionará livros de outras casas, ou que reuniões os leitores podem assistir.

O anúncio está localizado Kitab na rua Hamra em Beirute. Não especifica um número de rua regular ou horário de abertura. A informação publicada permite assim localizar a livraria e identificar alguns títulos do catálogo do seu fundador, não garantindo o acesso em qualquer momento ou a presença de um livro nas suas prateleiras.

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