Seqüestro parental: retorno e custódia se destacam

No Líbano, os raptos parentais internacionais levantam duas questões distintas: o regresso da criança e a decisão sobre a custódia. A Convenção de Haia de 1980 organiza a primeira sem decidir a segunda. O país não aderiu a ele. Contudo, um acordo bilateral rege a cooperação com a França.

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No Líbano, as disputas familiares que atravessam fronteiras enfrentam uma distinção decisiva: pedir o regresso de uma criança não significa decidir qual dos seus pais terá a custódia. A Convenção de Haia de 1980 organiza o primeiro procedimento, sem resolver o conteúdo do segundo. O Líbano não partiu. Por conseguinte, as famílias devem tratar do direito local, das decisões judiciais e dos acordos de cooperação aplicáveis à sua situação.

O debate reuniu juízes, advogados e diplomatas na Universidade do Espírito Santo de Kaslik em 23 e 24 de outubro de 2026. Organizada para o quinto aniversário do iHOPE, a reunião centrou-se em raptos parentais internacionais e oportunidades para o Líbano aderir à Convenção. O Ministro da Justiça, Adel Nassar, anunciou a análise de várias vias: adesão, acordos bilaterais e melhoria da cooperação judiciária. Nenhuma destas vias, por si só, é um novo procedimento já aberto às famílias.

Abdução parental: o país de vida da criança

O deslocamento internacional torna-se ilegal quando viola os direitos de custódia reconhecidos pela lei do país onde a criança era habitualmente residente. O problema não se limita a uma partida organizada sem acordo. Pode também surgir após uma primeira viagem autorizada, quando a criança não é trazida de volta nas condições previstas.

A residência habitual ocupa assim um lugar central. Não se confunde automaticamente com a nacionalidade da criança ou de seus pais. O procedimento de regresso destina-se ao país em que a sua vida foi estabelecida antes da deslocação ou detenção em causa. Não envolve dar preferência a um pai, mãe ou nacionalidade.

A Convenção aplica-se a crianças com menos de 16 anos de idade nas suas condições de aplicação entre os Estados em causa. O artigo 19.o separa expressamente a decisão de regresso da decisão de custódia. Assim, o juiz em cujo regresso o processo é apresentado não tem a função de resolver toda a disputa familiar neste processo.

Garantias contra o regresso perigoso

O mecanismo não prevê um retorno cego. O texto inclui uma excepção em caso de risco grave de perigo físico ou psicológico ou de situação intolerável para a criança. Permite também considerar a sua oposição quando tem idade e maturidade suficientes.

Estas garantias devem ser examinadas pela autoridade competente. Eles também não permitem que um pai ou mãe decida o resultado da disputa sozinho. O consentimento para a deslocação, o exercício efetivo dos direitos de custódia e as circunstâncias da detenção são alguns dos elementos que podem ser avaliados no processo.

A rede de cooperação baseia-se nas autoridades centrais designadas pelos Estados. Eles ajudam a localizar a criança, prevenir danos adicionais e facilitar uma solução voluntária ou procedimento. Esta arquitectura organiza intercâmbios entre sistemas jurídicos; Não cria um tribunal familiar mundial.

O Líbano permanece fora deste mecanismo multilateral

Para uma família que enfrenta deslocamentos para o Líbano, a falta de adesão muda o caminho. Uma aplicação não beneficia simplesmente do mecanismo de regresso de 1980 porque o outro país o aplica. Os instrumentos que vinculam eficazmente os dois Estados devem ser identificados e as vias de recurso disponíveis para as autoridades competentes.

No simpósio de Kaslik, o Secretário-Geral da Conferência de Haia sobre Direito Internacional Privado, Christophe Bernasconi, sublinhou a cooperação entre diferentes tradições jurídicas. O instrumento não procura padronizar as regras nacionais de estatuto pessoal. Esta questão é particularmente importante no Líbano, onde as questões familiares são da responsabilidade de várias autoridades religiosas.

O projecto defendido pelo iHOPE continua a ser uma abordagem da reforma. O apoio expresso numa conferência não corresponde a uma votação do Parlamento nem à entrada em vigor de um tratado. Na prática, as famílias continuam sujeitas às regras e acordos vigentes.

Com a França, um acordo separado desde 2000

Os dossiês franco-libaneses têm um quadro bilateral. Assinado em Paris em 12 de Julho de 1999, o Acordo de Cooperação em Certas Questões Familiares entrou em vigor em 1 de Março de 2000. O Ministério da Justiça francês enumera-o como um dos instrumentos aplicáveis nas relações com o Líbano.

Estabelece uma comissão consultiva conjunta de representantes dos Ministérios da Justiça, dos Negócios Estrangeiros e do Interior. Examina os casos relativos à custódia, visitas e direitos da criança, a fim de facilitar a sua liquidação, inclusive através de soluções amigáveis.

As suas missões incluem assistência na conciliação, informação sobre a situação da criança e procedimentos e procedimentos que facilitam as visitas. Os arquivos são transmitidos por via diplomática. O texto protege a confidencialidade das informações revistas.

Esta comissão não é um tribunal que substitui os tribunais nacionais. O acordo especifica que a sua actividade não afecta a liquidação dos processos pelas autoridades competentes. Assim, uma mãe não pode deduzir de sua existência que uma decisão de devolução ou custódia será automaticamente obtida.

Processos consulares e judiciais complementares

Para os franceses em causa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros recomenda que entre rapidamente em contacto com o departamento competente do Ministério da Justiça quando um acordo permitir a cooperação. Os serviços consulares podem informar advogados locais e oportunidades de mediação. A escolha do procedimento depende então do arquivo e das decisões já proferidas.

O consulado não pode executar uma sentença francesa no estrangeiro. O reconhecimento e a execução de uma decisão podem exigir uma acção judicial junto de um advogado. Nem pode organizar um rapto em troca ou substituir o advogado de um pai.

A mediação pode ajudar a restabelecer contactos e a preparar um acordo, sempre que as circunstâncias o permitam. Não isenta de examinar a segurança da criança nem o âmbito jurídico dos compromissos assumidos. Para as famílias, o desafio concreto continua a ser reunir decisões, arranjos de viagem e elementos relacionados à residência da criança, para que profissionais competentes possam determinar o remédio adequado.

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