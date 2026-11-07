Paraguai: Peña demitida e detida, Aliana investiu

Santiago Peña foi retirado do Paraguai na sexta-feira, 6 de novembro de 2026, e depois detido em sua casa. O Senado despediu-o da presidência após a crise do Banco Ueno. Pedro Aliana, anteriormente vice-presidente, foi empossado perante o Congresso para suceder-lhe e completar o mandato até agosto de 2028.
Os 44 senadores presentes votaram pela partida de Peña. Esta votação é uma retirada após um julgamento político, não aceitação da sua demissão anunciada na quinta-feira. O processo parlamentar continuou apesar deste anúncio, em um país onde a falência do banco causou o congelamento de milhões de contas.
Peña foi retirada do Paraguai após o julgamento político
A Câmara dos Deputados transmitiu a acusação ao Senado em 5 de Novembro. Os representantes eleitos questionaram os laços de Peña com o grupo financeiro, a supervisão do banco e os investimentos de fundos públicos. O Presidente desafiou as acusações. Seus advogados defenderam sua posição perante os senadores na sexta-feira, sem sua presença.
A decisão do Senado diz respeito à sua responsabilidade no desempenho das suas funções. Não é uma condenação criminal. O artigo 225.o da Constituição distingue o despedimento parlamentar do processo ordinário. O artigo 189o também exclui que ex-presidentes condenados em julgamento político sejam senadores perpétuamente.
A demissão de quinta-feira não tinha resolvido a saída do poder. O Congresso não tinha completado o procedimento de aceitação. Os defensores da Peña queriam que os parlamentares favorecessem este caminho em vez de prosseguirem o julgamento político.
Detenção em domicílio no caso Ueno Bank
Após a demissão, a acusação ordenou a detenção de Santiago Peña e Carlos Carvallo, ex-presidente do banco central. A medida é uma investigação criminal sobre alegado abuso de confiança e outras infracções relacionadas com o Ueno Bank.
A polícia executou a ordem contra Peña em sua casa. O Ministério Público prevê que permanecerá lá até ser apresentado à Unidade de Crimes Econômicos e Corrupção. A medida não prejudica a sua culpa. Também difere de uma sentença de prisão imposta após julgamento.
Aliana investiu, Antonio Barrios Vice-Presidente
Pedro Alliana foi empossado em uma reunião entre as duas câmaras, presidida por Basilio Núñez. O Congresso então escolheu Antonio Barrios como vice-presidente. Deixou o lugar de senador e também foi empossado. Ambos os funcionários devem completar o mandato constitucional 2023-2028.
Esta sucessão segue o mecanismo previsto no artigo 234.o da Constituição. O Vice-Presidente substitui o Presidente em caso de vaga permanente. O Congresso nomeará o novo Vice-Presidente quando este cargo ficar vago durante os dois últimos anos do mandato.
Em seu primeiro discurso, Aliana prometeu medidas imediatas para compensar os aforradores afetados pela crise. Apelou à prioridade dos mais desfavorecidos e apresentou a transparência como uma exigência do seu Governo.
O banco central decidiu, em 2 de Novembro, colocar o Ueno Bank em resolução. Após a correção de suas contas, seu rácio de solvência tinha caído abaixo da metade do mínimo exigido. O reembolso dos requerentes continua a ser uma urgência da nova autoridade, enquanto a investigação criminal continua.
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