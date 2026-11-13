Pagamentos no Líbano: diferentes redes

Os prestadores de pagamentos eletrônicos tinham 4.836 pontos no Líbano em 2025, em comparação com 3.955 em 2024. Sua rede se desenvolve à medida que a frota de terminais bancários diminui ao longo de 12 meses, apesar de um rebote na segunda metade. Os dados do Banco do Líbano mostram porque é que as instituições, os pontos de serviço, os utilizadores e os montantes transferidos devem ser distinguidos. Eles não provam uma substituição direta dos bancos ou o desaparecimento de dinheiro em operações diárias.

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A rede de prestadores de pagamentos electrónicos desenvolveu-se no Líbano em 2025: o Banco do Líbano registou 4.836 pontos, contra 3.955 em 2024. Enquanto isso, o número de terminais de pagamento bancários diminui ao longo do ano. Estes desenvolvimentos descrevem diferentes infra-estruturas. Não provam que os novos pontos substituam o equipamento bancário ou que o dinheiro está a cair.

Os pagamentos no Líbano assumem vários canais, que as estatísticas não permitem acrescentar sem cautela. A revisão macroeconômica de dezembro de 2025, lançada pela BDL em abril de 2026, separa a frota bancária das atividades dos prestadores de pagamento eletrônicos. O seu balanço anual mostra uma extensão de algumas redes, mas também uma diminuição de vários montantes transferidos.

Pagamentos no Líbano: duas redes, duas unidades

Os 4.836 pontos identificados entre os fornecedores incluem distribuidores e terminais de depósito ou retirada de dinheiro. Seu número aumenta em 881, ou 22,3% ano-a-ano. Ao mesmo tempo, existem 25 instituições nesta categoria, um total inalterado a partir de junho de 2025.

Por conseguinte, um estabelecimento não é um ponto de serviço. A mesma empresa pode operar vários pontos. O número de instituições que oferecem ativamente uma carteira eletrônica aumentou de 12 em dezembro de 2024 para 19 em 2025. Este último valor inclui fornecedores activos, não carteiras individuais ou clientes.

Indicador 2024 2025 Pontos de fornecedores, incluindo distribuidores e terminais 3.955 4.836 Instituições que oferecem activamente uma carteira electrónica 12 de dezembro 19 Terminais de pagamento de rede bancária em dezembro 24 953 22 357

Ambos os parques não desempenham exatamente as mesmas funções. Em particular, um terminal bancário é utilizado para aceitar o pagamento de um comerciante. Um terminal para carregar uma carteira ou remover dinheiro é outro passo no circuito. Contar em conjunto produziria um indicador difícil de interpretar, sem nomenclatura comum ou controle de qualquer sobreposição.

O declínio anual dos terminais mascara uma recuperação no segundo semestre do ano

O estoque bancário aumentou de 24.953 terminais em dezembro de 2024 para 22.357 um ano mais tarde. A diminuição calculada é de cerca de 10,4 %. Mas a trajetória não é uniforme: a BDL registrou 25.033 aeronaves em março de 2025, depois 19.911 em junho. O número foi então 20.732 em agosto e 22.357 em dezembro.

A segunda metade recupera 2.446 terminais em comparação com o nível de junho. Não traz o parque de volta ao seu nível de dezembro anterior. Descrever apenas o declínio anual apagaria esta recuperação parcial; mencionar apenas o rebote desde junho eliminaria a contração ao longo de doze meses.

Contudo, a presença de um terminal não indica a sua actividade efectiva. Os dados do parque não dão o número de compras pagas, o seu montante ou a proporção de empresas que aceitam cada método de pagamento. O equipamento instalado pode ser pouco utilizado. Por outro lado, um número menor de terminais pode lidar com mais operações se seu uso aumenta.

Mais pontos não significa mais dinheiro transferido

A comparação com os fluxos registados pelos prestadores ilustra esta diferença. As transferências electrónicas transfronteiriças, chamadas TEC no relatório, aumentaram de cerca de 2,8 mil milhões em 2024 para 2,5 mil milhões em 2025. A BDL caiu 11,6% das suas quantidades não arredondadas. As transações internas recebidas e remetidas também diminuíram de US$ 2,7 bilhões para US$ 2,2 bilhões.

A densificação da rede coexiste, portanto, com um declínio desses volumes em valor. Não se pode dizer que cada ponto lida com mais dinheiro. Calcular uma média por ponto exigiria também precaução adicional: os fluxos totais anuais e o número de pontos no final do período não medem exactamente a mesma duração de actividade.

Estas transferências também não abrangem toda a circulação monetária do país. O escopo observado é o dos contratantes e das operações definidas no relatório. Receber US $ 2,5 bilhões não deve ser apresentado como um todo de transferências diáspora. O total agrega vários padrões, enquanto outros canais podem registrar remessas separadas.

Digital pode facilitar o fluxo de caixa

Uma carteira electrónica e um terminal de levantamento não descrevem uma economia sem liquidez. Um usuário pode alimentar uma conta em dinheiro, transferir o dinheiro eletronicamente, e então ver o beneficiário retirá-lo em dinheiro. A operação combina processamento digital e dois movimentos físicos.

A fim de medir a substituição de numerário, os pagamentos que permaneçam inteiramente electrónicos, os depósitos e levantamentos, bem como as utilizações dos beneficiários, devem ser monitorizados. O número de fornecedores ou pontos não é suficiente. A BDL apresenta estes serviços precisamente no contexto de um sistema financeiro reorientado para operações em numerário e digitais desde a crise de 2019.

A extensão da rede pode melhorar a proximidade de um serviço, mas sua acessibilidade também depende de horários, taxas, disponibilidade de dinheiro e cobertura geográfica. O total nacional não mede nenhuma destas dimensões. Não demonstra por si só uma melhoria equivalente em todas as regiões ou para todos os utilizadores.

Por conseguinte, o próximo balanço deve ser lido de várias formas: localização dos pontos, fornecedores activos efectivos, operações realizadas e condições de utilização. O aumento de 22,3% na rede de prestadores é um resultado específico para 2025. Descreve uma infra-estrutura em expansão, ainda não a frequência de utilização, o custo pago pelos clientes ou a diminuição da sua dependência de notas.

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