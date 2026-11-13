Bkerké apoia negociações e ajuda ao Sul

Na sexta-feira 13 de novembro, o Conselho dos Patriarcas e Bispos católicos do Líbano afirmou seu apoio às negociações do governo para o fim da guerra. Em seu comunicado final em Bkerké, ele pediu a retirada de Israel, o monopólio de armas para forças legítimas e uma decisão sobre guerra e paz para as autoridades constitucionais. Ele também anunciou uma iniciativa de solidariedade entre dioceses e congregações para as aldeias fronteiriças do sul.
O texto conclui a cinqüenta e novea sessão ordinária do Conselho, realizada de 9 a 13 de novembro, sob a presidência do Patriarca Maronita Béchara Rai. O secretário-geral, padre Jean Younes, leu. Os patriarcas católicos sírios Ignace Youssef III Younan, católico grego-melquita Youssef Absi e armênio católico Raphaël Bedros XXI participaram do trabalho com os bispos e líderes das congregações.
Bkerké apoia negociações governamentais
O Conselho coloca o seu apoio diplomático numa série de exigências de soberania. Exorta o Estado a exercer a sua autoridade em todo o país. As decisões relativas à guerra e à paz devem ser tomadas exclusivamente pelas suas instituições constitucionais. As armas devem ser detidas pelo exército libanês e pelas forças de segurança legítimas.
Neste contexto, os líderes católicos apoiam as negociações diplomáticas e governamentais destinadas a pôr fim à guerra e consolidar a cessação das hostilidades. Exigem a retirada das forças israelitas de todas as terras libanesas ocupadas. Apelam igualmente à plena aplicação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança e de outras resoluções internacionais pertinentes.
Ao mesmo tempo, o Conselho apela a que o Líbano se afaste dos conflitos regionais e preserve a sua independência e integridade territorial. Exortou os políticos a concentrarem-se no interesse e no diálogo nacionais, em vez de nos confrontarmos. Essas diretrizes estendem o apelo feito por Béchara Rai em 8 de novembro para uma paz duradoura e uma única autoridade nacional.
O comunicado também liga a recuperação do país ao respeito pela Constituição, à independência do poder judiciário e à luta contra a corrupção. A protecção dos fundos e liberdades públicas é uma das condições para restabelecer a confiança entre os cidadãos e o Estado.
Uma iniciativa de ajuda às aldeias fronteiriças
O componente humanitário responde ao chamado dos prefeitos de cinco aldeias do Sul. O Conselho está lançando uma iniciativa de solidariedade eclesial para a qual as dioceses e congregações católicas contribuirão. Deve responder às necessidades humanitárias urgentes nas localidades fronteiriças.
Uma comissão episcopal presidida pelo Bispo Elias Nassar acompanhará os habitantes, coordenará a ajuda e mobilizará apoio. Ela reúne os bispos das dioceses interessadas e representantes das congregações femininas e masculinas presentes no Sul. Seus interlocutores serão o Estado libanês, a Santa Sé, agências internacionais e organizações humanitárias.
A nomeação do Bispo Nassar como chefe foi anunciada na quinta-feira, 12 de novembro. O comunicado final toma esta decisão e clarifica a ligação entre a Comissão e a iniciativa de solidariedade. O Conselho apela aos católicos do Líbano e à diáspora para que contribuam para isso. Não define um envelope financeiro nem um calendário para a distribuição neste texto.
Os prefeitos de Rumaysh, Debel, Ain Ebel, Alma al-Sha`b e Qauzah haviam apresentado dez pedidos aos líderes católicos. Seu apelo, emitido em 9 de novembro, incluiu estradas seguras, cuidados, escolas, renda e o retorno de pessoas deslocadas internamente. Solicitaram igualmente uma comissão para coordenar a ajuda e o acompanhamento dos projectos com as autoridades e os doadores.
Na abertura da sessão, o Núncio Apostólico Paolo Borgia havia convidado o Conselho a tomar uma iniciativa concreta antes do final da obra. Os bispos acolhem agora os seus esforços humanitários e diplomáticos, bem como a assistência médica, educativa e humanitária prestada pela Santa Sé.
Ficar no local e permitir o regresso de pessoas deslocadas internamente
O Conselho afirma a sua solidariedade para com todas as pessoas afectadas pela guerra, sem distinção quanto à religião. Ele cita as populações de Bint Jbeil, Tyre, Zahrani, Nabatiyah, Marjayoun e Hasbaya, bem como as de outras regiões do Sul e Bekaa.
Ele saúda especialmente os habitantes de Debel, Rmeich e Ain Ebel que permaneceram em suas aldeias. Na sua opinião, preservar a presença cristã histórica no Sul é uma responsabilidade nacional comum, ligada à diversidade e coexistência do Líbano entre as suas comunidades.
O texto defende o direito de permanecer seguro na sua terra e de todas as pessoas deslocadas a um regresso voluntário, seguro e digno. Em particular, menciona as famílias de Qauzah, Alma al-Sha`b e Yarun. Apela ao Estado e à comunidade internacional para que protejam os civis e garantam a sua liberdade de circulação.
A continuidade do cuidado e da educação está explicitamente incluída nessas solicitações. O Conselho apela igualmente à reconstrução de bens destruídos e a uma compensação justa para as pessoas afectadas. A Comissão Nassar terá de acompanhar estas necessidades com as instituições e organizações mobilizadas das aldeias.
Medo de um vácuo após UNIFIL
Os patriarcas e bispos expressam sua preocupação com as possíveis consequências do fim da missão da UNIFIL. Referem-se à segurança, aos riscos humanitários e económicos. Solicitam medidas para evitar um vazio de segurança e assegurar a continuação da prestação de ajuda humanitária.
Essa preocupação já estava incluída no apelo dos cinco prefeitos. Eles temiam efeitos sobre o tráfego, alívio, mas também sobre empregos, empresas e serviços ligados à presença internacional. O comunicado final envia este pedido às autoridades, sem anunciar quaisquer medidas de substituição.
Para além do Sul, o Conselho solicita ao Ministério das Finanças que pague as contribuições devidas às instituições livres de educação, saúde e ação social. Exorta os organismos eclesiais e humanitários a coordenarem melhor os seus recursos e a assegurarem a sua gestão transparente. O objectivo é manter os seus serviços a todos os cidadãos e prestar assistência às famílias necessitadas.
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