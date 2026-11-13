Remessas: Que números são comparados?

As companhias de pagamento registraram 2,5 bilhões de dólares em entradas transfronteiriças em 2025, enquanto a balança de pagamentos registrou 4,8 bilhões em remessas de trabalhadores de nove meses. Estes números do Banco do Líbano não se contradizem mutuamente: não cobrem as mesmas operações nem o mesmo período. Adicionando-os iria artificialmente inflar os recursos recebidos. As transferências para o Líbano aparecem em várias estatísticas. Alguns seguem a atividade de uma rede de pagamento. Outros classificam as transacções de acordo com a sua natureza económica. A revisão macroeconômica da BDL de dezembro de 2025, lançada em abril de 2026, permite distinguir essas leituras. Seus dados descrevem 2025, não transferências feitas no outono de 2026.

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As companhias de pagamento registraram 2,5 bilhões de dólares em entradas transfronteiriças em 2025, enquanto a balança de pagamentos registrou 4,8 bilhões em remessas de trabalhadores de nove meses. Estes números do Banco do Líbano não se contradizem mutuamente: não cobrem as mesmas operações nem o mesmo período. Adicionando-os iria artificialmente inflar os recursos recebidos.

As transferências para o Líbano aparecem em várias estatísticas. Alguns seguem a atividade de uma rede de pagamento. Outros classificam as transacções de acordo com a sua natureza económica. A revisão macroeconômica da BDL de dezembro de 2025, lançada em abril de 2026, permite distinguir essas leituras. Seus dados descrevem 2025, não transferências feitas no outono de 2026.

Transferências fora do Líbano: um canal não é um total nacional

A primeira série abrange as operações electrónicas de transferência de numerário, denominadas TCE. Abrange os prestadores de serviços de pagamento electrónicos controlados pela BDL. As entradas transfronteiriças aumentaram de cerca de US$ 2,8 bilhões em 2024 para US$ 2,5 bilhões em 2025. O banco central caiu 11,6% de dados não arredondados.

Este montante não é inteiramente composto pelo envio de trabalhadores. Estes representam 63,1% das internações ao circuito em 2025, em comparação com 70% em 2024. O resto pertence a outras categorias de transações. Assim, a assimilação de cada dólar transferido por um requerente a um trabalhador da família diáspora confundiria os meios de pagamento com a razão do pagamento.

Paralelamente, as saídas CET aumentaram de US $ 475 milhões para US $ 501 milhões. O componente « envio de trabalhadores » representou 68,9% das saídas em 2025. Todos os motivos combinados, o saldo transfronteiriço do circuito atingiu cerca de 2 mil milhões. O saldo das únicas remessas de trabalhadores no mesmo circuito foi de 1,2 bilhão, em comparação com 1,6 bilhão em 2024.

Operações CET seguidas de BDL 2024 2025 Entradas transfronteiriças, todas as razões Cerca de 2,8 mil milhões de dólares Cerca de 2,5 bilhões Saídas transfronteiriças, todas as razões $475 milhões 501 milhões Equilíbrio de trabalhadores Cerca de 1,6 bilhões de dólares Cerca de 1,2 mil milhões Operações nacionais recebidas e entregues Cerca de US $ 2,7 bilhões Cerca de 2,2 bilhões

A última linha não mede a moeda estrangeira. Descreve operações domésticas. Um pagamento entre dois residentes pode mobilizar um prestador sem constituir uma contribuição externa para a economia. Não deve ser acrescentada às entradas transfronteiriças para calcular os recursos enviados do estrangeiro.

Medidas de balança de pagamentos

Na seção de contas externas, a BDL lista as transferências de trabalhadores durante os primeiros nove meses de 2025. As entradas atingiram cerca de 4,8 bilhões de dólares, em comparação com $5 bilhões por ano antes. Os resultados ascenderam a 1,4 mil milhões. O saldo foi de 3,4 mil milhões, contra 3,7 mil milhões no mesmo período de 2024.

Esta rubrica não se limita ao âmbito de aplicação do TCE no capítulo do requerente. Faz parte de uma conta económica nacional. A diferença entre 4,8 mil milhões e 2,5 mil milhões não pode, portanto, ser interpretada como o dinheiro perdido, escondido ou exclusivamente transportado em dinheiro. Os períodos também diferem: nove meses no primeiro caso, doze no segundo.

Calcular uma « parte de mercado » dos requerentes dividindo estes dois montantes seria igualmente enganoso. O numerador incluiria operações de natureza diferente e um período mais longo. Uma comparação válida exigiria as mesmas datas, categorias e documentação precisa dos canais já incluídos no total nacional.

A definição também altera comparações internacionais

O Banco Mundial define transferências pessoais entre famílias residentes e não residentes, independentemente do vínculo familiar ou da fonte de renda enviada. Seu indicador de correio pessoal adiciona um componente de compensação dos funcionários. É, portanto, mais amplo do que algumas séries antigas intituladas « envios trabalhadores ».

A residência económica aqui conta mais do que a nacionalidade. A palavra « diáspora », útil na linguagem comum, não substitui a definição estatística. A comparação de um indicador internacional com uma linha BDL requer a verificação dos componentes, em vez de assumir que dois títulos próximos se referem exatamente aos mesmos fluxos.

As entradas brutas e o saldo líquido também respondem a diferentes perguntas. A primeira medida dos montantes recebidos dentro do perímetro escolhido. O segundo remove os montantes enviados. A balança de pagamentos líquida de 3,4 mil milhões não constitui uma receita adicional a acrescentar a 4,8 mil milhões de entradas.

Uma diminuição observada ainda não dá a sua causa

Ambos os conjuntos mostram um declínio em seus respectivos períodos. Isso não é suficiente para medir uma redução uniforme na quantidade de assistência recebida por cada família. As estatísticas apresentadas não dão o número de famílias recebidas, a distribuição de montantes ou as alterações de canal para o mesmo remetente.

Uma família pode receber menos, outra pode receber mais. Uma transferência pode alterar o seu intermediário sem que o beneficiário mude. Essas possibilidades ilustram a falta de informação; não são evidências do declínio de 2025. A frequência, a quantidade média e os dados de origem seriam necessários para os separar.

Por conseguinte, a declaração seguinte deverá especificar simultaneamente o período, as operações abrangidas e a natureza bruta ou líquida do montante. A BDL indica que os seus valores da balança de pagamentos estão a ser revistos. Esta reserva deve permanecer ligada aos dados de 2025, mesmo quando utilizados para compreender o papel sustentável das transferências na economia libanesa.

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