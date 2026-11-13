Líbano: Proteger as crianças na mídia

Em 13 de Novembro, a UNICEF e o Ministério da Informação libanês apresentaram recursos para proteger melhor as crianças nos relatórios. As entrevistas, o sigilo, as imagens e a participação de menores estão no centro do esquema. Uma iniciativa para profissionais é anunciada para 2027. Paul Morcos também está preparando uma campanha de prevenção sobre o uso da Internet por volta de 20 de novembro. Estes anúncios dizem respeito às práticas de comunicação social e à sensibilização; Não significam que tenha entrado em vigor uma nova proibição de acesso à Internet.

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A protecção das crianças nos meios de comunicação social esteve no centro de uma conferência nacional organizada em 13 de Novembro pela UNICEF, pelo Ministério da Informação e pelo Centro de Informação das Nações Unidas em Beirute. Os organizadores apresentaram recursos práticos para entrevistas, imagens e sigilo. Eles também lançaram uma iniciativa para os profissionais em 2027. O ministro Paul Morcos anunciou uma próxima campanha de prevenção sobre o uso da Internet.

O encontro, intitulado « Media e Direitos da Criança: Parceria e Responsabilidade », teve lugar antes do Dia Mundial da Criança, em 20 de novembro. Reuniu funcionários públicos, jornalistas, estudantes e criadores de conteúdo. Os participantes incluíram Christophe Boulierac, Representante Interino da UNICEF no Líbano, e Elissar Naddaf, chefe do Télé Liban.

Crianças na Mídia: Ferramentas de Escrita

Os recursos apresentados abrangem quatro aspectos concretos do trabalho jornalístico: entrevistar uma criança, organizar sua participação sem colocá-la em perigo, proteger sua identidade e respeitar sua dignidade em imagens. Trata-se tanto da elaboração do relatório como das escolhas tomadas quando foi transmitido.

Christophe Boulierac destacou a lacuna entre a velocidade de uma decisão editorial e a duração de suas consequências. Escolher uma fotografia, lembrar de um detalhe ou fazer uma pergunta pode envolver a vida de uma criança muito além do relato. Defendeu uma responsabilidade partilhada entre os meios de comunicação social, as instituições públicas e as universidades, sem incluir esta protecção como censura.

Em especial, os intercâmbios incidiram sobre a cobertura de situações de emergência. Um primeiro aspecto foi a reconciliação entre o interesse público e a segurança das crianças. Outro examinou sua participação nas informações: dar-lhes um lugar e uma voz, em vez de reduzi-las às imagens das vítimas.

A iniciativa « Media Pioneers for the Rights of the Child », anunciada em 2027, deveria ampliar esta cooperação com jornalistas e os meios de comunicação social. Visa promover práticas profissionais que respeitem os direitos da criança.

Uma identidade pode ser sem nome

Os princípios gerais da UNICEF já abordam estas questões. Eles colocam o interesse da criança antes de procurar uma história ou uma imagem. Esconder um nome nem sempre é suficiente: um fundo, um lugar ou indicações sobre a família podem permitir a identificação.

Para uma entrevista, a organização recomenda explicar a finalidade do relatório e a utilização prevista dos comentários. Ela pede a concordância da criança e do seu empresário, sem pressão, em uma linguagem que eles entendam. Ela aconselha contra problemas que podem reacender trauma e estadiamento.

Essas recomendações também prevêem a renúncia do depoimento individual quando a publicação expõe a criança ou seus parentes. O jornalista pode então lidar com a situação geral. Estes princípios profissionais preexistentes informam as ferramentas apresentadas em Beirute; não são uma nova lei adotada na conferência.

Uma campanha na Internet anunciada em novembro

Paul Morcos anunciou que seu ministério, juntamente com a UNICEF e a mídia pública e privada, estava preparando um programa preventivo para um uso mais prudente da Internet. Localizou o seu lançamento nos próximos dias, por volta de 20 de novembro. O anúncio diz respeito à sensibilização, não à proibição do acesso já em vigor.

O Ministro referiu-se igualmente aos trabalhos de uma comissão nacional constituída por uma decisão governamental de 26 de Fevereiro. A Comissão está a preparar um plano que combina medidas, programas e legislação. Essa preparação permanece separada das recomendações editoriais aos profissionais.

O Ministério e a UNICEF já haviam reforçado sua cooperação com a televisão pública em janeiro de 2026. A parceria anunciou, em 26 de Janeiro, um apoio combinado à transmissão do Télé Liban com a produção de conteúdos para os jovens e uma melhor consideração dos seus direitos. A conferência de 13 de novembro estende este trabalho às práticas dos jornalistas e criadores de conteúdo.

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