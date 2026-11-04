Irã: Bomb apela desafia doutrina

No Irã, líderes religiosos e políticos pediram uma revisão da doutrina nuclear após os ataques americanos e israelenses. O porta-voz diplomático reconheceu a realidade do debate, recordando os compromissos do país. Não foram tomadas novas decisões formais nas declarações examinadas. Fatwa, o tratado de não proliferação e as inspecções respondem a diferentes perguntas. As conclusões da AIEA mostram, sobretudo, as limitações permanentes da verificação, com particular cooperação em Boucheshr.

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No Irão, os pedidos de bombas nucleares já não se limitam a declarações parlamentares isoladas. Os líderes religiosos agora defendem publicamente esta opção. Em 2 de Novembro, o próprio porta-voz diplomático reconheceu o âmbito do debate. Mas nenhuma destas declarações demonstra uma decisão de fazer a arma. Entre pressão política, doutrina oficial e capacidades verificáveis, três questões diferentes se sobrepõem.

O debate vem depois das greves americanas e israelitas contra o Irão e as suas instalações nucleares. Seus apoiadores invocam a vulnerabilidade do país para desafiar sua restrição declarada. Seus adversários temem que uma mudança na doutrina vá agravar precisamente as ameaças que ele afirma prevenir.

Bomba nuclear chama, não um mandado popular

Mohammad Javad Haj Ali Akbari, imã interino da oração de sexta-feira em Teerã, solicitou uma revisão da doutrina durante seu sermão em 30 de outubro. Em vários relatos da mídia, ele descreve a aquisição da arma como uma demanda nacional. Desejava apresentar propostas ao guia de Mojtaba Khamenei.

O deputado Ahmad Naderi também defende uma separação. Ele acredita que o novo guia pode tomar uma posição diferente do seu pai. Esta antecipação pertence ao MP. Não é uma fatwa nova nem um anúncio do guia.

Essas intervenções demonstram a existência de uma campanha pública pela opção nuclear. Eles não medem apoio na população. Sem uma pesquisa representativa identificável, transformar a fórmula da « exigência nacional » em opinião majoritária seria um atalho.

Diplomacia contém duas mensagens

Em 2 de novembro, Esmaïl Baghaei descreveu a discussão de uma mudança de doutrina como uma questão real. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ligado aos ataques americanos e israelitas. Em particular, invocou a morte de Ali Khamenei, autor da proibição religiosa regularmente citada pelas autoridades.

Baghaei reafirmou simultaneamente a vocação pacífica do programa. Recordou ainda que o Irão continua a ser membro do TNP e vinculado pelos seus compromissos. Este duplo discurso deve ser lido na sua totalidade: um aviso político acompanha a manutenção da posição oficial declarada.

Mohsen Rezai já tinha estabelecido esta distinção em uma entrevista de televisão em 31 de outubro, informou no dia seguinte. O secretário do Conselho de Segurança Nacional Supremo declarou que nenhuma nova decisão formal havia mudado a doutrina. No entanto, reconheceu pedidos de revisão em caso de retomada da guerra. Sua declaração descreve o estado anunciado da decisão, nem todas as intenções individuais no topo do poder.

Fatwa não substitui os compromissos do TNP

A discussão religiosa tem um significado político óbvio. Aborda um argumento que os líderes iranianos há muito têm usado para defender suas intenções pacíficas. Mas temos de distinguir entre uma regra religiosa, a sua aplicação institucional e as obrigações internacionais de um Estado.

Numa análise publicada em 1o de novembro, os pesquisadores Jo Chitlik e Rashid Mehmood propõem precisamente essa separação. Solicitam uma análise do âmbito da proibição, da autoridade do seu autor e das suas regras de execução. O seu trabalho não corta as intenções iranianas. Ele salienta que o seguro religioso pode contar diplomaticamente sem substituir uma verificação física.

O TNP assume compromissos explícitos. O artigo II proíbe os Estados partes no Tratado de produzir ou adquirir armas nucleares. O artigo III fornece garantias para verificar as obrigações e impedir o desvio de materiais. Assim, uma nova interpretação religiosa por si só não alteraria esses compromissos internacionais.

A AIEA descreve principalmente a verificação incompleta

O acesso a instalações e materiais continua a ser o ponto mais concreto do arquivo. Em 7 de setembro, Rafael Grossi relatou falta de informações e acesso durante o período relatado. O Director-Geral da Agência Internacional da Energia Atómica sublinhou a perda de continuidade no conhecimento das existências. Ele descreveu esta situação como uma séria preocupação com a não proliferação.

Em 27 de outubro, Grossi disse ao Conselho de Segurança que as inspeções regulares não haviam sido retomadas. Ele, no entanto, mencionou uma exceção: atividades de auditoria na fábrica Boucheshr. Falar de uma absoluta ausência de cooperação apagaria, portanto, uma distinção importante.

A Grossi também indicou que não tinha identificado nenhuma atividade para reparar ou reconstruir instalações danificadas desde junho de 2025. Ele imediatamente lembrou que o acesso físico permaneceu essencial para verificar a situação real. Isto não prova o desaparecimento do programa nem a existência de uma arma.

Uma deficiência de verificação é uma grave incerteza. Esta não é uma prova positiva de fabrico. Por outro lado, a garantia política de um programa pacífico não é suficiente para resolver esta lacuna.

Uma aposta de segurança contestada no Irão

O debate não se limita a um confronto entre as autoridades iranianas e os seus opositores estrangeiros. Os analistas iranianos também desafiam a promessa de proteção associada à bomba. Qader Bastini teme que uma campanha emocional alimente as justificativas para um novo confronto. Kiomars Ashtarian distingue a dissuasão de um ataque nuclear da proteção contra uma guerra convencional. Referiu-se também ao custo de novas sanções.

Estas objecções dizem respeito ao benefício esperado da arma, e não apenas à sua proibição. Recordam que uma nova capacidade não garante automaticamente mais segurança. O debate público abre várias trajetórias possíveis; Torna ninguém inevitável.

Para avaliar o seguimento, os próximos elementos decisivos serão identificáveis: uma decisão oficial, um texto doutrinário e alterações verificadas no terreno. Na sua intervenção de 27 de Outubro, Grossi propôs medidas técnicas graduais para restabelecer as inspecções. A sua implementação continua a ser um ensaio concreto, distinto do volume de declarações.

Fontes e referências

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