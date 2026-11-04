Gaza e Irã: Quais os efeitos nas eleições americanas?

Desde a campanha Kamala Harris em 2024 até as eleições de 3 de novembro de 2026, Gaza e Irã estiveram envolvidos no debate americano através de diferentes canais. O apoio militar a Israel divide parte da coligação democrática. A guerra contra o Irão alimenta preocupações quanto ao custo de vida. Os resultados das pesquisas do Michigan e do Conselho de Pew e Chicago ajudam a esclarecer esses mecanismos, sem atribuir uma derrota ou vitória a uma única causa.

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Os democratas recuperar o controle das duas câmaras do Congresso após a eleição em 3 de novembro de 2026, de acordo com uma agência de imprensa americana. O revés de Donald Trump revive uma questão já levantada após a derrota de Kamala Harris em 2024: como Gaza e Irã influenciam as eleições americanas? As investigações lançam luz sobre dois mecanismos distintos: o colapso político em torno do apoio a Israel e o custo econômico atribuído à guerra contra o Irã.

Os poderes vencedores anunciados em 4 de novembro não são uma certificação oficial. Eles estabelecem um equilíbrio de poder, sem explicar por que cada eleitor votou. Para compreender o papel do Médio Oriente, é necessário conciliar os resultados das posições dos candidatos, dos inquéritos de opinião e da participação.

Harris em 2024: Gaza divide-se na recusa de Trump

Kamala Harris assumiu um candidato fraco do apoio do governo de Biden a Israel. Exigiu o cessar-fogo e a libertação de reféns, mas rejeitou o embargo de armas exigido pelos activistas pró-palestinianos. Esse desacordo dizia respeito a um instrumento concreto da política americana, além de declarações de compaixão.

Em 19 de setembro de 2024, o movimento Uncommited recusou-se a apoiá-lo. Em particular, ele denunciou sua posição sobre entregas de armas incondicional. Mas ele também pediu para impedir o retorno de Trump e recomendou contra um voto para um terceiro candidato. Sua recusa em apoiar Harris não foi, portanto, um comício para o republicano.

Seis dias depois, Emgage Action escolheu apoiar Harris, apesar de suas divergências sobre Gaza. A organização de mobilização política muçulmana favoreceu a derrota de Trump. Estas estratégias divergentes proíbem falar de um único voto árabe ou muçulmano. Mostram sobretudo a necessidade de reunir uma coligação dividida sobre o apoio militar a Israel.

Em Michigan, a aritmética não demonstra causalidade

Os resultados oficiais de 2024 deram a Trump 2.816.636 votos em Michigan, em comparação com 2.736.533 em Harris. A diferença é 80 103 votos. Jill Stein, candidata ambiental, reuniu 44.607. Mesmo ao atribuir todas essas vozes a Harris, uma hipótese irrealista, elas não seriam suficientes para reverter o resultado neste estado.

Este cálculo limita uma explicação precisa: a de uma derrota causada apenas por votos de Stein. Não mede abstenções relacionadas com Gaza, os eleitores passaram para Trump ou os efeitos sobre o voluntariado. Nem se pode dizer que esses movimentos teriam sido suficientes para mudar o resultado nacional.

Uma comuna que vota mais republicano não revela automaticamente as motivações de cada habitante. Adicionar desenvolvimentos locais e atribuí-los a uma comunidade ou guerra confundiria o resultado observado com sua explicação.

Eleições dos EUA permanecem escolhas em vários desafios

Antes da eleição presidencial de 2024, 81% dos eleitores registrados entrevistados pelo Centro de Pesquisa Pew consideravam a economia muito importante para seu voto. Acima de tudo, 69% colocaram pelo menos cinco sujeitos nesta categoria. A hierarquia variou entre os campos: imigração para os apoiadores de Trump, saúde e Suprema Corte para Harris.

O estudo publicado por Pew em junho de 2025 lança mais luz. Aproxima as respostas dos entrevistados dos arquivos que atestam sua participação. Dos eleitores de Trump em 2020, 89% votaram novamente em 2024. Essa proporção foi de 85% de Biden. Trump também tinha uma vantagem entre novos eleitores e eleitores retornando às urnas.

Esses dados estabelecem uma diferença na mobilização. Não atribuem a Gaza todas as ausências no eleitorado democrático. Participação verificada e comportamento do documento de escolha declarado; não designam uma única causa.

Em 2026, o Irã entrou na votação pelo custo de vida

A guerra contra o Irão introduz outra dimensão. Na pesquisa anual do Conselho de Chicago sobre Assuntos Globais, apenas 2% dos adultos fazem dela sua primeira questão eleitoral. No entanto, 86% acreditam ter afetado o custo de vida nos Estados Unidos. A inflação e as despesas diárias são as principais preocupações prioritárias, com 37%.

A pesquisa foi realizada de 10 a 21 de julho de 2026 entre 2.156 adultos. Mede um julgamento americano sobre os efeitos da guerra, não um colapso econômico da inflação. Não permite que o Irão seja afectado a todos os aumentos de preços. As tarifas estão também entre as políticas associadas à deterioração do poder de compra.

No entanto, o possível mecanismo eleitoral torna-se mais claro: um conflito pode não aparecer no topo das respostas da política externa. Os eleitores podem julgar através das suas despesas e da competência que emprestam ao Presidente.

Um presidente fraco, apoiadores democráticos mais motivados

O inquérito Pew realizado de 28 de setembro a 4 de outubro de 2026 confirma o lugar central da economia. É considerado muito importante para a votação de 84% dos eleitores registrados. Entre os apoiadores de um candidato democrático na Câmara, 63% dizem que estão extremamente motivados a votar, em comparação com 46% entre os apoiadores republicanos.

A mesma pesquisa, realizada entre 5.062 adultos, incluindo 3.917 eleitores registrados, mede 30% de aprovação para Trump. Uma parcela de 44% dos inscritos consideram seu voto no Congresso como um voto contra eles. Estas respostas precedem a votação: lançam luz sobre o seu contexto, sem constituir um inquérito sobre as motivações dos eleitores em 3 de Novembro.

Assim, a comparação com 2024 traz uma mudança de responsabilidade política. Harris teve que defender o registro da administração a que ela pertencia. Dois anos depois, Trump respondeu às suas próprias decisões. A contestação de guerras pode, portanto, visar diferentes campos, dependendo de quem governa.

Michigan muda a mensagem, nenhuma regra de evidência

A vitória senatorial de Abdul El-Sayed contra Mike Rogers, anunciada por uma agência de notícias em 4 de novembro, dá uma marca concreta. O democrata defende um embargo de armas contra Israel. Ele ganhou no estado vencido por Trump em 2024. Seu sucesso mostra que tal posição não necessariamente impede uma vitória geral.

Ele não prova que só esta posição explica a sua eleição. Para medir o respectivo peso de Gaza e do Irão, será necessário cruzar os resultados finais locais com inquéritos pós-eleitorais. A participação, a mudança de candidato e os motivos da votação terão de ser distinguidos, particularmente entre os eleitores que regressam às urnas após 2024.

Fontes e índices de referência

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